Bankaların Türk lirası mevduat kampanyaları, kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek tutarlı hesaplarda faiz oranları arasındaki küçük farklılıklar, vade sonunda elde edilen kazancı önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Kasım 2026 için yayımlanan 13 hesaplık karşılaştırmada, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 25.820 TL ile 29.510 TL arasında hesaplandı. Günlük kazanç sağlayan hesaplar ile standart vadeli mevduat ürünleri arasında dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı.

Hesaplamalarda bankaların kampanya koşulları, faiz uygulanmayan bakiye ve vergi kesintileri belirleyici oluyor. Bu nedenle yalnızca açıklanan yıllık faiz oranını karşılaştırmak yeterli olmuyor.

1 Milyon TL'nin 32 Günlük Banka Banka Getirisi

Kasım ayı karşılaştırmasında paylaşılan rakamlar şöyle:

BankaYıllık oranNet kazanç
Türkiye Finans%4429.510 TL
Hayat Finans%40,7129.445 TL
HSBC%40,5027.498 TL
Akbank Vadeli%3827.485 TL
Akbank Serbest Plus%37,5027.483 TL
Odeabank%37,5027.123 TL
Aktif Bank%3727.111 TL
İş Bankası%36,7526.926 TL
ING%4326.838 TL
Anadolubank%4326.838 TL
Alternatif Bank%4226.278 TL
Halkbank%3626.038 TL
Yapı Kredi%4025.820 TL

Tablodaki tutarlar belirli kampanya koşullarına göre yayımlanan örnek hesaplamalardır.

En Yüksek Net Getiride İki Banka Öne Çıktı

Karşılaştırmanın ilk sırasında 29.510 TL ile Türkiye Finans bulunuyor. Hayat Finans ise 29.445 TL kazançla onu takip ediyor.

İki hesabın net getirileri arasında yalnızca 65 TL fark bulunuyor.

Faiz Oranı ile Net Kazanç Arasındaki Fark

ING ve Anadolubank için yüzde 43 oran belirtilmesine rağmen hesaplanan net tutar 26.838 TL seviyesinde kalıyor.

Bunun temel nedenleri arasında faiz işletilmeyen bakiye ve hesapların çalışma koşulları bulunuyor.

Mevduat Hesabı Açarken Dikkat Edilecekler

Altı aya kadar vadeli TL mevduatta yüzde 17,5 stopaj uygulanıyor. Katılım bankalarının kâr payı hesapları ise farklı esaslarla işliyor.

Aktif Bank'ın N Kolay Bono ürünü de klasik mevduat hesabından ayrılıyor.

Tasarruf sahiplerinin hesap açmadan önce güncel net kazancı, kampanya süresini ve ürün koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.