Kasım 2026 döneminde mevduat faizleri, birikimlerini Türk lirasında değerlendiren vatandaşların gündeminde bulunuyor. Bir milyon TL'nin 32 günlük net getirisi, karşılaştırılan bankalar arasında 3 bin 690 TL farklılık gösteriyor. Bazı hesaplarda kazanç 29 bin TL'yi aşarken, en yüksek faiz oranının her zaman en fazla getiriyi sağlamadığı görülüyor.

Bankaların Türk lirası mevduat kampanyaları, kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek tutarlı hesaplarda faiz oranları arasındaki küçük farklılıklar, vade sonunda elde edilen kazancı önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Kasım 2026 için yayımlanan 13 hesaplık karşılaştırmada, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 25.820 TL ile 29.510 TL arasında hesaplandı. Günlük kazanç sağlayan hesaplar ile standart vadeli mevduat ürünleri arasında dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı.

Hesaplamalarda bankaların kampanya koşulları, faiz uygulanmayan bakiye ve vergi kesintileri belirleyici oluyor. Bu nedenle yalnızca açıklanan yıllık faiz oranını karşılaştırmak yeterli olmuyor.

1 Milyon TL'nin 32 Günlük Banka Banka Getirisi

Kasım ayı karşılaştırmasında paylaşılan rakamlar şöyle:

Banka Yıllık oran Net kazanç Türkiye Finans %44 29.510 TL Hayat Finans %40,71 29.445 TL HSBC %40,50 27.498 TL Akbank Vadeli %38 27.485 TL Akbank Serbest Plus %37,50 27.483 TL Odeabank %37,50 27.123 TL Aktif Bank %37 27.111 TL İş Bankası %36,75 26.926 TL ING %43 26.838 TL Anadolubank %43 26.838 TL Alternatif Bank %42 26.278 TL Halkbank %36 26.038 TL Yapı Kredi %40 25.820 TL

Tablodaki tutarlar belirli kampanya koşullarına göre yayımlanan örnek hesaplamalardır.

En Yüksek Net Getiride İki Banka Öne Çıktı

Karşılaştırmanın ilk sırasında 29.510 TL ile Türkiye Finans bulunuyor. Hayat Finans ise 29.445 TL kazançla onu takip ediyor.

İki hesabın net getirileri arasında yalnızca 65 TL fark bulunuyor.

Faiz Oranı ile Net Kazanç Arasındaki Fark

ING ve Anadolubank için yüzde 43 oran belirtilmesine rağmen hesaplanan net tutar 26.838 TL seviyesinde kalıyor.

Bunun temel nedenleri arasında faiz işletilmeyen bakiye ve hesapların çalışma koşulları bulunuyor.

Mevduat Hesabı Açarken Dikkat Edilecekler

Altı aya kadar vadeli TL mevduatta yüzde 17,5 stopaj uygulanıyor. Katılım bankalarının kâr payı hesapları ise farklı esaslarla işliyor.

Aktif Bank'ın N Kolay Bono ürünü de klasik mevduat hesabından ayrılıyor.

Tasarruf sahiplerinin hesap açmadan önce güncel net kazancı, kampanya süresini ve ürün koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.