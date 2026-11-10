Başkent Ankara'da altyapı çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. ASKİ tarafından yayımlanan son bilgilere göre, 10 Kasım 2026 tarihinde Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde gün boyu sürecek plansız su kesintileri uygulanıyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren kesintilerin detayları ve tamir saatleri netleşti.

Başkent Ankara’da su yönetimi ve altyapı güvenliği büyük bir titizlikle sürdürülürken, gün içerisinde meydana gelen beklenmedik şebeke arızaları ve üçüncü taraf şantiye çalışmaları günlük yaşamı doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Başkentte Planlı ve Arıza Kaynaklı Su Kesintisi: Hangi Mahalle ve Caddelerde Sular Kesildi?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan güncel acil duyurulara göre, 10 Kasım 2026 Salı günü başkentin kalabalık ve hızla gelişen ilçeleri olan Keçiören ve Etimesgut sınırları içerisinde plan dışı su kesintileri yaşanıyor.

Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ve akşam saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülen bu kesintiler, binlerce vatandaşı hazırlıksız yakalarken, arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada başlattığı çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Günlük ev işlerini, iş akışını ve ticari faaliyetleri planlamak zorunda kalan başkent sakinleri, suların yeniden ne zaman akacağını ve hangi mahallelerin bu kesintiden etkilendiğini yakından takip ediyor.

Keçiören Kuşcağız Mahallesi'nde SU KESİNTİSİ

Kesintiden nasibini alan ilk merkez, başkentin en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden biri olan Keçiören ilçesi oldu. Kuşcağız Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen özel bir firma çalışmaları sırasında şebeke hattında risk oluşması nedeniyle tedbir amaçlı plansız su kesintisine gidildiği açıklandı. Metin içerisinde yer alan bilgilere göre, Metehan firması tarafından yürütülen altyapı ve kazı çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Günsazak Caddesi üzerinde başlayan kesinti, bölgedeki birçok sokağı ve yerleşim noktasını doğrudan etkiliyor. Ekiplerin arızayı en kısa sürede güvenli bir şekilde çözerek şebekeye yeniden su verebilmek adına yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

Arıza ve Kesinti Nedeni: Metehan firmasının yürüttüğü çalışmalar nedeniyle tedbir amaçlı plansız kesinti.

Planlanan Tamir ve Su Verme Saati: 10 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00 itibarıyla suların kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

Etkilenen Başlıca Sokak ve Caddeler: Günsazak Caddesi, Şemdinli Sokak, Erfelek Caddesi, Gökova Sokak ve bu hatlara bağlı çevre sokaklar.

Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'nde SU KESİNTİSİ

Günün bir diğer su kesintisi haberi ise Etimesgut ilçesinden geldi. Başkentin hızla gelişen ve modern yerleşim alanlarından biri olan Etimesgut'un Bahçekapı Mahallesi sınırlarında yer alan Fen İşleri Caddesi üzerinde bulunan Ø100'lük dağıtım şebeke hattında beklenmedik bir arıza oluştu. Bu ana boru arızasının ardından su akışı durdurulurken, ASKİ teknik ekipleri hızla olay yerine intikal ederek onarım çalışmalarına başladı. Hat basıncının dengelenmesi ve suyun güvenli bir şekilde depolardan hatlara aktarılması için ekiplerin sahadaki mücadelesi aralıksız sürüyor.

Arıza Kaynağı: Fen İşleri Caddesi üzerindeki Ø100'lük dağıtım şebeke hattı arızası.

Kesinti Saat Aralığı: Sabah 09:45 ile akşam 17:00 saatleri arasında su kısıtlaması uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: Fen İşleri Caddesi ve Güvercinlik civarı.

Etimesgut Tunahan Mahallesi'nde Uzun Soluklu Onarım Tamamlandı

Etimesgut ilçesinde devam eden bir diğer önemli çalışma ise önceki günden bu yana süren büyük çaplı bir hattı kapsıyor. Tunahan Mahallesi Dumlupınar 30 Ağustos Bulvarı'nda Ø225'lik büyük çaplı dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle dün sabah başlatılan kesinti, bugün öğle saatlerine kadar devam etti.

Arıza ve Kesinti Nedeni: Dumlupınar 30 Ağustos Bulvarı üzerinde Ø225'lik dağıtım şebeke hattı arızası.

Kesinti Süresi: 9 Kasım 2026 tarihinde saat 09:40'ta başlayan kesinti, 10 Kasım 2026 tarihinde saat 12:00 'de başarıyla tamamlanarak şebekeye yeniden su verilmiştir.

Etkilenen Yerler: Tunahan Mahallesi ve Devlet Mahallesi'nin bir kısmı.

Vatandaşlar İçin ANKARA SU KESİNTİSİ Uyarılar ve Tedbirler Nelerdir?

Yaşanan bu ani ve planlı su kesintileri karşısında başkent sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ASKİ yetkilileri çeşitli uyarılarda bulundu. Özellikle kesinti süresince muslukların kapalı tutulması, suyun tekrar verilmesinin ardından oluşabilecek olası pas veya tortu durumlarına karşı muslukların bir süre boşa akıtılması tavsiye ediliyor.

Çalışmaların planlanan 17:00 saatinden daha erken tamamlanması durumunda suyun şebekeye daha önce verilebileceği, ancak yüksek kotlu bölgelerde basıncın tamamen normale dönmesinin biraz zaman alabileceği vurgulandı. Başkentte altyapı güvenliği ve kesintisiz hizmet için yürütülen bu operasyonlar, şehir genelindeki su şebekesinin daha dayanıklı hale getirilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.