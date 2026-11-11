Ankara'da şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 11 Kasım tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Başkent genelinde 6 ilçeyi kapsayan çalışmalar nedeniyle birçok mahalle, cadde ve sokakta günün farklı saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Başkent Ankara'da elektrik dağıtım şebekesinde yürütülen kapsamlı bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve olası arızaların önlenmesi amacıyla planlanan bu çalışmalar kapsamında, 11 Kasım tarihlerini kapsayan 3 günlük güncel kesinti takvimi resmi olarak duyuruldu.

Ankara'nın farklı noktalarında etkili olacak bu kesintiler, toplamda 6 büyük ilçede günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyecek. Çalışmaların başlama ve bitiş saatleri bölgelerin durumuna göre değişiklik gösterirken, bazı noktalarda kesintilerin akşam saat 17.30'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Altındağ'da 3 Gün Boyunca Kapsamlı Çalışma

Başkentin tarihi ve merkezi ilçelerinden biri olan Altındağ, üç gün boyunca sürecek elektrik kesintilerinden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. 11 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün sabah saatlerinde Şekerli, Celal Bayar, Ziraat, Menderes, Gümüşpala ve Sağlık caddelerinde 09.30-11.30 saatleri arasında kısa süreli kesintiler yapılırken, Çakıltaş, Altınpark, Bebek, Arılık ve Şehit Ömer Halisdemir çevresinde de 09.00-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Çalışmaların ikinci günü olan 12 Kasım'da 166, 164, 225/4 ve Doğu sokaklarının aralarında bulunduğu adreslerde 09.15-12.15 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Kavaklı, Tatlar, Karapürçek ve Ortaköy bölgelerinde ise mesai saatleri boyunca, yani 09.15-17.15 saatleri arasında elektrik kesintisi sürecek. 13 Kasım'da ise Odabaşı ve çevresindeki kesintiler yeniden uygulanarak çalışmalar tamamlanacak.

Beypazarı ve Çankaya'da Elektrik Kesintisi Detayları

Tarihi dokusuyla öne çıkan Beypazarı'nda 11 Kasım günü 09.00-17.00 saatleri arasında Alparslan Türkeş, Ayvaşık, Reşide Torun ve Kumsüren Sağ caddelerinde elektrikler kesilecek. 12 Kasım'da Gürsöğüt bölgesinde yapılacak çalışmalar 09.30-17.00 saatleri arasında sürecek. 13 Kasım'da ise Dibekören, Şehit Ercan Altınok, Yunus, Fatih ve civar sokaklarda kesinti uygulanacak. Nasuhpaşa, Gümüş ve Nurettin Karaoğuz sokaklarında da akşamüstü 16.30-18.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Çankaya ilçesinde ise geniş bir adres listesi dikkat çekiyor. 11 Kasım'da Doğukent ve Yakupabdal bölgelerinde 09.15-17.15 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Şair Baki, Refik Belendir ve Hoşdere caddelerinde ise 09.00-11.30 saatleri arasında mesai harcanacak. İncek, Kızılcaşar, Dodurga ve Alacaatlı çevresindeki bazı adreslerde de gün içerisinde farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak. 12 ve 13 Kasım tarihlerinde 3276, Sazyolu, Gülümser, Nergis, Barbaros, Besteci caddeleri ile 1550/1, 3009, 3016 numaralı sokaklar da bakım programından nasibini alacak.

Etimesgut, Gölbaşı ve Keçiören Hatlarında Planlı Kesintiler

Etimesgut'ta 11 Kasım günü Bağlıca, Zirve ve çevresindeki bazı adreslerde 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik kesilecekken, Kordon 19, İbret, Duru, Gazi Emir ve Lokman bölgelerinde öğleden sonra 13.30-15.00 saatleri arasında çalışma yürütülecek. 12 Kasım'da Yapracık, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Dumlupınar ve Eskişehir Devlet Yolu çevresindeki geniş bir alanda 09.30-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak. 13 Kasım'da ise Kızılelma, Çambayırı ve Zirve bölgeleri karanlıkta kalacak.

Gölbaşı ilçesinde 11 Kasım'da Eymir Mahallesi TOKİ, Örencik, Kocapınar ve Kocairmak çevresinde farklı saatlerde kesintiler yapılırken; Ahiboz, Bezirhane Merkez ve Akörençarşak bölgeleri de programda yer alıyor. 12 Kasım'da Çimşit, Kırıklı ve Tepeyurt'ta, 13 Kasım'da ise Yağlıpınar ve Oğulbey'de çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Son olarak Keçiören'de 11 Kasım tarihlerinde 1669 sokak, Gül Yaprağı, Gazze, Kardeşler 1, Süleymaniye sokakları ile Bağlum, Memlik, Yeşilyurt ve Sirkeli Yeşilova çevresindeki adreslerde dönemsel elektrik kesintileri yaşanacak.