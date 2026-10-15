Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkent genelindeki altyapı ve arıza çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polatlı ilçesinde meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2026 Çarşamba günü planlı olmayan su kesintisi uygulanacağı duyurulurken, suların geleceği saat ve etkilenecek bölgeler netleşti.

Başkent Ankara'da içme suyu şebekelerinin güvenli, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi için ASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, kent genelinde anlık yaşanan arızalar nedeniyle geçici su kesintileri de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ilçe merkezlerinde şebeke hatlarında meydana gelen boru patlakları ve arızalar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle onarılıyor.

Ankara’nın nüfusu ve geniş coğrafi yapısıyla dikkat çeken ilçelerinden biri olan Polatlı'da, içme suyu şebeke hattında yaşanan ani bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bölgede ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ASKİ tarafından resmi bilgilendirme yapıldı.

Polatlı Şentepe Mahallesi'nde Su Kesintisinin Nedeni Ne?

ASKİ yetkililerinden alınan bilgilere göre kesinti, planlı bir bakım çalışmasından ziyade acil müdahale gerektiren bir şebeke arızasından kaynaklanıyor.

Arızanın Yeri: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Bağevleri Caddesi üzerinde bulunan içme suyu sağlayan ana şebeke hattı.

Arızanın Boyutu: Şebeke hattında Ø 160’lık polietilen boruda meydana gelen kırılma veya sızıntı nedeniyle bölgeye su akışı geçici olarak durduruldu.

Müdahale Amacı: Arızanın daha hızlı, kalıcı ve güvenli bir şekilde giderilmesi, ayrıca su israfının önlenmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmasına karar verildi.

Su Kesintisi Hangi Saatler Arasında Geçerli Olacak?

Arızanın tespit edilmesinin ardından ASKİ ekipleri hızlı bir şekilde sahaya yönlendirildi. Kesintinin başlama ve bitiş saatleri resmi olarak şu şekilde açıklandı:

Arıza Başlangıç Tarihi ve Saati: 15.10.2026 - 09:00

Tamir ve Su Verilme Tarihi Saati: 15.10.2026 - 17:00

Çalışmaların planlanan bu süre zarfında tamamlanması ve şebekeye yeniden su verilmesi hedefleniyor.

Hangi Bölgeler ve Sokaklar Etkilenecek?

Şebeke arızasından dolayı su akışının kesileceği coğrafi alan sınırlı tutuldu. Kesintiden doğrudan etkilenecek olan bölge resmi duyuruda şu şekilde yer aldı:

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bağevleri Mevkii ve civar sokaklar.

Vatandaşlara Uyarı ve Bilgilendirme

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek vatandaşların sabır ve anlayışları için teşekkür edildi. Ekiplerin onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından suyun hatlara kademeli olarak verileceği, yüksek katlara suyun ulaşmasının ise şebeke basıncının oturmasıyla birlikte kısa bir süre alabileceği ifade edildi.