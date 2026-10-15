Başkent Ankara’da şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 15, 16 ve 17 Ekim 2026 tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde elektrik verilemeyecek sokak ve caddeler netleşti.

Ankara’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü için paylaşılan elektrik kesintisi programında, farklı saatlerde yapılacak şebeke iyileştirme çalışmaları yer alıyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle başlıkları altında sıralanan kayıtlarda, kısa süreli çalışmaların yanında 09.30–17.30 arasında sekiz saat sürmesi planlanan kesintiler de bulunuyor.

Aşağıdaki tablolar, iletilen çalışma listesindeki yalnızca 15 Ekim tarihli kayıtlar esas alınarak hazırlandı. Aynı metinde bulunan 16 ve 17 Ekim tarihli çalışmalar bugünün programına dahil edilmedi. İlçe başlıklarındaki toplam kesinti sayıları birden fazla günü kapsadığı için bu sayılar da yalnızca bugüne aitmiş gibi kullanılmadı.

Listede bir ilçenin veya cadde adının bulunması, o yerin tamamında elektrik kesileceği anlamına gelmiyor. Çalışmanın kapsadığı adreslerin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor. Paylaşılan metinde bazı sokak grupları iki ilçe altında tekrarlandığından, bu kayıtların yanına açıklama eklendi.

Altındağ’da 15 Ekim elektrik kesintisi saatleri

Altındağ başlığı altında bugün için dört ayrı çalışma kaydı bulunuyor. En uzun kesinti aralığı 09.30–17.30 olarak belirtiliyor. Karapürçek adının geçtiği diğer kayıtlarda ise öğle ve akşamüstü saatlerinde bir buçuk saatlik çalışmalar sıralanıyor.

Saat Süre Paylaşılan kayıttaki cadde, sokak ve bölgeler 09.30–17.30 8 saat Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, 550, Çayırözü, 527/1, 372, 517, 492, Gicik, Karapürçek, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi, Peçenek 10.00–14.30 4 saat 30 dakika Alahacılı, Hıdırlar, İnler, 1021/1, Ilıca 11.00–12.30 1 saat 30 dakika 799, Özalp, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1656, 1654, 1673, 1657, Karapürçek, 1658, 1680, 1655, 1678, 2032 16.00–17.30 1 saat 30 dakika 1679, 1681, 1694, Karapürçek, 1680, 1655, 1690, 1654, 1692

11.00–12.30 ve 16.00–17.30 kayıtları Mamak bölümünde de aynı sokak listeleriyle bulunuyor. Bu tekrar, adresin hangi ilçe ve çalışma kaydı kapsamında olduğunun sorgulanmasını gerektiriyor. Ayrıca uzun listedeki yer adları, doğrulanmış mahalle isimleri olarak değil, kaynak metnin “cadde/sokak” alanındaki ifadeler olarak aktarıldı.

Çankaya’da Kızılay çevresindeki hangi caddeler listede?

Çankaya’da bugün için üç kayıt paylaşıldı. Kızılay çevresindeki Atatürk, Mithatpaşa, Sakarya, Ziya Gökalp ve Bayındır 1 adları öğleden sonraki çalışmalarda geçiyor. Sabah başlayan diğer kayıtta ise farklı yerleşim adları sıralanıyor.

Saat Süre Paylaşılan kayıttaki cadde, sokak ve bölgeler 09.30–17.30 8 saat Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü 13.00–15.00 2 saat Atatürk, Adakale, Mithatpaşa, Sakarya, İnkılap, Bayındır 1 15.30–17.30 2 saat Sakarya, Ziya Gökalp, İçel, Mithatpaşa, Bayındır 1, İnkılap

Bazı cadde adlarının iki ayrı saat aralığında bulunması, o caddenin bütününde kesintinin aralıksız süreceğini göstermiyor. 13.00–15.00 ile 15.30–17.30 kayıtları ayrı çalışmalar olarak okunmalı. Özellikle iş yeri bulunanların kapı veya bina düzeyinde kendi adreslerinin kapsamda olup olmadığını öğrenmesi önem taşıyor.

Etimesgut ve Bağlıca’da elektrikler ne zaman gelecek?

Etimesgut başlığı altında 15 Ekim için iki uzun süreli çalışma bulunuyor. Bağlıca adının geçtiği kayıtta planlanan bitiş 17.00, diğer sokak grubunda ise 17.30 olarak belirtiliyor.

Saat Süre Paylaşılan kayıttaki cadde, sokak ve bölgeler 09.30–17.00 7 saat 30 dakika Etimesgut, 1094, Bağlıca, 1096, 1097, Ulupınar, 1095, Yolcular 09.30–17.30 8 saat 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş, Ankara, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz, Bayat

Bağlıca isminin yer alması, mahallenin tamamına yönelik kesinti ilanı olarak değerlendirilmemeli. Listede numaralı sokaklar ve başka adres adları birlikte bulunuyor. Elektriğin dönüşü için tabloda verilen saatler, paylaşılan programın planlanan bitiş zamanlarıdır.

Keçiören başlığı altındaki iki kayıt için adres kontrolü gerekli

İletilen listede Keçiören için bugün 09.30–17.30 saatleri arasında iki çalışma gösteriliyor. Ancak özellikle ilk kayıttaki yer adlarının ilçe eşleştirmesi doğrulanmadığından, bunları kesinleşmiş Keçiören mahalleleri olarak sunmak mümkün değil.

Saat Süre Keçiören başlığı altında paylaşılan adresler 09.30–17.30 8 saat Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa, Emirler 09.30–17.30 8 saat Bilinç, 27, Atış, Gezi, Kuram, Camiönü, Tansel, Selçuklu, Gülgün, 28, Lavanta, Karaelmas

Bu bölümdeki kayıtlar, paylaşılan metnin ilçe başlığı korunarak aktarılmıştır; güncel adres eşleştirmesi doğrulanmış değildir. Keçiören’de yaşayanların yalnızca bu tablo üzerinden kendi mahallelerinde kesinti olacağı sonucuna varmaması gerekiyor.

Mamak’ta 15 Ekim için paylaşılan kesinti programı

Mamak bölümünde bugün üç kayıt yer alıyor. Bunlardan ikisi Altındağ bölümünde de tekrarlanıyor. Öğleden sonraki diğer çalışma ise 14.00–15.30 saatleri arasında gösteriliyor.

Saat Süre Paylaşılan kayıttaki cadde ve sokaklar 11.00–12.30 1 saat 30 dakika 799, Özalp, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1656, 1654, 1673, 1657, Karapürçek, 1658, 1680, 1655, 1678, 2032 14.00–15.30 1 saat 30 dakika 1694, 1697, 1699/1, 1695, 1655, 1654, 1696, Başak, Karapürçek, 1692 16.00–17.30 1 saat 30 dakika 1679, 1681, 1694, Karapürçek, 1680, 1655, 1690, 1654, 1692

Bu tablodaki kayıtların tamamı, kaynak metinde Mamak başlığı altında bulunuyor. Altındağ ile ortak görünen sokak gruplarının doğru ilçe bilgisi, adres sorgulamasıyla netleştirilmeli. Aynı sokak numarasının farklı bölgelerde bulunabileceği de dikkate alınmalı.

Sincan’da kesintiler hangi saatlerde uygulanacak?

Sincan için paylaşılan programda bugün sekiz ayrı çalışma kaydı var. Başlangıç saatleri 11.00, 13.00, 13.30, 14.00 ve 15.30 olarak değişiyor. Bazı kayıtlar bir buçuk saat sürerken en uzun aralık dört saat olarak gösteriliyor.

Saat Süre Paylaşılan kayıttaki cadde, sokak ve bölgeler 11.00–12.30 1 saat 30 dakika Aras, Geçit, Işık, Kaygusuz, 414, 422 11.00–12.30 1 saat 30 dakika Elmas, Kaya, Bahçe, Ayaş, Doktor, Şehit Fatih Tezel 13.00–17.00 4 saat 22, 20, İnönü, 23, Hatipoğlu, Ayaş Ankara Yolu, 339, 1053, Cumhuriyet 13.30–15.00 1 saat 30 dakika Şehit Hakan Tahtalıoğlu, Ayışığı, Gülveren, Günaydın, Şehit Yavuz Kıvrak 13.30–15.00 1 saat 30 dakika Diyet 14.00–17.30 3 saat 30 dakika Anayurt, Sincan Doğal Besi Çiftliği 15.30–17.00 1 saat 30 dakika Altay, Ermiş, Poyraz, Ünsal, 349 15.30–17.00 1 saat 30 dakika 181

Sincan başlığında verilen 26 kesinti sayısı, 15–17 Ekim kayıtlarının toplamını kapsıyor. Bugüne ait tabloda sekiz satır bulunması bu tarih ayrımından kaynaklanıyor. Ayrıca bunlar benzersiz kesinti veya etkilenen abone sayısı olarak değerlendirilmemeli.

Yenimahalle’de elektrik kesintisi saatleri

Yenimahalle için bugün dört çalışma kaydı bulunuyor. Batı, 1820 ve 1819 adlarının geçtiği çalışma 10.00–13.30 arasında planlanıyor. Diğer kayıtlar gün içinde bir buçuk saatlik aralıklarla sıralanıyor.

Saat Süre Paylaşılan kayıttaki cadde ve sokaklar 10.00–13.30 3 saat 30 dakika Batı, 1820, 1819 11.00–12.30 1 saat 30 dakika 2102, 2582, 2576, 2619, 2575, 2620 13.30–15.00 1 saat 30 dakika 2586, 2582, 1467/1 15.30–17.00 1 saat 30 dakika 1467/1, 2164, 2141, 2589, 2581, 2582, 2587

2582 ve 1467/1 gibi bazı sokaklar birden fazla kayıtta geçiyor. Bu durum, bütün sokağın aynı saatlerde etkileneceği şeklinde yorumlanmamalı. Çalışma kapsamındaki bina veya bağlantı noktaları, sokak adı üzerinden yapılan genel değerlendirmeden farklı olabilir.

Ankara’da elektrikler saat kaçta gelecek?

Paylaşılan 15 Ekim programında son bitiş saati birçok kayıt için 17.30. Bununla birlikte bütün Ankara için tek bir enerji verme saati bulunmuyor. Her çalışma, kendi başlangıç ve bitiş aralığıyla değerlendirilmelidir.

Tablolar, kullanıcının paylaştığı programın düzenlenmiş halidir; kesintilerin başladığını, sürdüğünü veya tamamlandığını doğrulamaz. Güncel durum için Başkent EDAŞ’ın adres bazlı kesinti sorgulamasında ilçe, mahalle ve sokak bilgisi birlikte kontrol edilmeli. Özellikle tekrarlanan veya ilçe eşleştirmesi belirsiz kayıtlar için bu kontrol önem taşıyor.