Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, başkentin Çamlıdere, Akyurt ve Polatlı ilçelerinde şebeke yenileme ve ani boru arızaları nedeniyle geçici su kesintileri yaşanıyor. Ekipler arızaları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürürken, suların verileceği saatler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Başkent Ankara genelinde altyapı projeleri, şebeke yenileme çalışmaları ve anlık meydana gelen boru arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kent genelindeki su arzını kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek adına sahada aralıksız mesai harcarken, çeşitli ilçelerden peş peşe su kesintisi duyuruları geliyor.

16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Çamlıdere, Akyurt ve Polatlı ilçelerinde etkili olan su kesintilerinin detayları, arıza nedenleri ve suların yeniden verileceği saatler netlik kazandı.

Çamlıdere Örenköy Mahallesi'nde Şebeke Yenileme Çalışması

Çamlıdere ilçesinde sürdürülen altyapı iyileştirme projeleri kapsamında planlı su kesintisi uygulanıyor. Bölgedeki şebeke hatlarının modernize edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların detayları şu şekildedir:

Kesintinin Nedeni: Örenköy Mahallesi genelinde yürütülen şebeke hattı yenileme çalışmaları ve içme suyu hattı bağlantı işlemleri.

Arıza Başlangıç Zamanı: 15.10.2026 - 17:00

Tamir ve Su Verilme Zamanı: 16.10.2026 - 17:00

Etkilenen Bölge: Kesintiden yalnızca Örenköy Mahallesi sakinleri doğrudan etkileniyor.

Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı hat yenileme çalışmalarının belirtilen saat aralığında tamamlanarak bölgeye yeniden su verilmesi hedefleniyor.

Akyurt Yıldırım Mahallesi'nde Hafriyat Kazası Sonrası Kesinti

Akyurt ilçesinde anlık meydana gelen bir kaza, su kesintisini beraberinde getirdi. Altyapı şebekesinin zarar görmesi nedeniyle ekipler hızlı bir şekilde müdahalede bulundu:

Kesintinin Nedeni: Yıldırım Mahallesi Dr. Neslihan Özenli Caddesi üzerinde bulunan Eski Hastane hafriyat çalışmaları sırasında içme suyu şebeke borusunun zarar görmesi.

Kesinti Saatleri: 16.10.2026 tarihinde 08:15 ile 13:00 saatleri arasında su akışı durduruldu.

Etkilenen Bölge: Yıldırım Mahallesi sakinleri kesintiden etkilendi.

ASKİ ekipleri, yaşanan ani arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalara derhal başlarken, suyun hatlara kademeli olarak verileceği bildirildi.

Polatlı'da Polietilen Boru Arızası Su Akışını Kesti

Polatlı ilçesinde ise içme suyu dağıtım şebekesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidildi. Bölgedeki abonelerin mağduriyet yaşamaması için ekipler sahada operasyon başlattı:

Kesintinin Nedeni: Çamlıca Mahallesi Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 160'lık polietilen boruda meydana gelen kırılma ve arıza.

Kesinti Saatleri: 16.10.2026 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su verilemiyor.

Etkilenen Bölgeler: Çamlıca Mahallesi'nin bir bölümü ile Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümü kesintiden etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Vatandaşların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

ASKİ yetkilileri, arızaların ve yenileme çalışmalarının ardından şebeke basıncının tam olarak oturmasının kısa bir süre alabileceğini belirtiyor. Vatandaşların musluklarını kapalı tutmaları ve çalışmalar tamamlanana kadar gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor. Kesintilerden etkilenen aboneler, güncel gelişmeleri ASKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebiliyor.