Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 6 Kasım Cuma günü şebeke iyileştirme, bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle pek çok ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenecek bölgeleri merakla araştırıyor.

Ankara sakinlerini yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyurusu Başkent EDAŞ tarafından resmi olarak yayımlandı.

Şehir genelinde sürdürülen şebeke iyileştirme, bakım ve yeni tesis çalışmaları kapsamında 6 Kasım Cuma günü Ankara'nın birçok merkez ve dış ilçesinde enerji kesintileri yaşanacak.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan planlı kesintilerin, akşam saatlerine kadar kademeli olarak sürmesi bekleniyor.

Hangi İlçeler ve Mahalleler Etkilenecek?

Şehir genelindeki güncel planlı kesinti kayıtlarına göre; Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Altındağ, Akyurt, Bala, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Kahramankazan, Çamlıdere ve Ayaş ilçelerinin çeşitli mahallelerinde enerji kısıtlamasına gidilecek.

Öne çıkan bazı bölgeler ve planlanan saat aralıkları şu şekilde sıralanıyor:

Çankaya – Çukurambar: 09.15–12.15 ve 14.00–17.00

Çankaya – Alacaatlı: 10.30–12.30 ve 14.00–16.00

Keçiören – Karakaya: 09.15–17.15 / Esertepe: 11.00–12.30 ve 14.00–15.30

Yenimahalle – Ergenekon: 09.15–17.15

Sincan – Mareşal Çakmak: 09.00–10.30

Etimesgut – Bağlıca: 09.30–17.30

Altındağ – Beşikkaya: 11.00–12.30, 14.00–15.30 ve 16.00–17.30

Ayrıca dış ilçelerde de geniş kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bala'nın Beynam ve Gölbaşı'nın Ahiboz mahallelerinde çalışmaların akşam saat 18.00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Beypazarı'nın Akçakavak Mahallesi'nde ise kesintinin 18.30'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Planlı kesinti kayıtlarına göre, bazı bölgelerde enerji akışının sabah saat 10.30'dan itibaren yeniden sağlanması öngörülüyor. Daha kapsamlı ve uzun süren bakım çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerde ise elektrik verme saatleri 16.00, 17.00, 17.15 ve 17.30 olarak duyuruldu. Yetkililer, aynı mahalle içerisinde farklı sokaklarda değişik saat dilimlerinde çalışmaların planlanabileceğini, bu nedenle kesintilerin tüm mahalleyi değil yalnızca belirtilen hatları kapsadığını hatırlattı. Belirtilen saatler planlanan çalışma bitiş sürelerini göstermekte olup, teknik nedenlere bağlı olarak saatlerde küçük sapmalar yaşanabiliyor.

Başkent EDAŞ Kesinti Sorgulama ve İletişim

Ankara'da elektrik kesintisinden etkilenecek olan vatandaşlar, Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi ve dijital kanalları üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek anlık planlı kesintileri detaylı bir şekilde sorgulayabiliyor. Şebeke arızaları ve acil durum bildirimleri için ise 186 numaralı çağrı merkezi kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.