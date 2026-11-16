UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında son derece zorlu ve yıpratıcı bir mücadele veren A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılmasının ardından gözünü tamamen rakiplerinin alacağı sonuçlara dikti. Fransa deplasmanında gösterilen onurlu mücadeleye rağmen sahadan ikiye bir skorla mağlup ayrılan millilerimiz, grup aşamasını sıfır puan ve eksi on bir averajla tamamlamak zorunda kaldı. Bu sonuç, futbolseverler arasında büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratırken, A Ligi'nde kalma yolundaki umutların da oldukça zayıflamasına ve tehlikeye girmesine neden oldu. Ancak futbolun içinde barındırdığı ihtimaller ve diğer gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları, ay yıldızlı ekibimizin avucundan tur şansının tamamen kayıp gitmesini engelledi ve yeni bir umut kapısını araladı. Hırvatistan'ın Çekya karşısında elde ettiği galibiyet, Türkiye için adeta yeniden hayata dönüş anlamına geldi ve tüm hesapların yeniden yapılmasına zemin hazırlayarak futbol camiasında büyük bir heyecan dalgası yaratarak yeni bir beklenti ortamı inşa etmiş oldu.

A Ligi'nin diğer grubunda büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Sahada üstün bir oyun sergileyen Hırvatistan, rakibini ikiye bir mağlup etmeyi başardı. Bu kritik sonuçla birlikte Çekya da tıpkı Türkiye gibi grup aşamasını sıfır puan ve eksi on bir averaj ile tamamlamak durumunda kaldı. Puan ve averaj bakımından millilerimiz ile tamamen eşit şartlarda bulunan Çekya, toplam gol sayısındaki dezavantajı sebebiyle sıralamada Türkiye'nin gerisinde kalmaktan kurtulamadı. Bu gelişme sayesinde A Milli Takım, grup sonuncuları arasında en iyi iki ekipten biri olma yarışında son derece önemli bir avantajı cebine koymuş oldu. Rakiplerin aldığı bu sonuçlar, millilerimizin uluslararası alandaki kaderini doğrudan etkileyen en önemli etkenlerin başında yer aldı ve teknik heyetin yüzünü bir nebze olsun güldürerek geleceğe daha büyük bir umutla ve inançla bakmalarına olanak tanıyan bir gelişme olarak kayıtlara geçmeyi fazlasıyla hak etmiş durumdadır bugün itibarıyla.

Şimdi ise tüm dikkatler ve meraklı bekleyiş Sırbistan'ın oynayacağı son karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Millilerimizin play-off oynamaya hak kazanabilmesi ve bu umudun canlı kalabilmesi için Sırbistan'ın da Türkiye'nin gerisinde kalması mutlak bir zorunluluk teşkil ediyor. Sırbistan milli takımı, pazartesi günü deplasmanda Yunanistan ile son derece kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu karşılaşma öncesinde puan tablosuna bakıldığında Sırbistan'ın sıfır puan ve eksi yedi averaja sahip olduğu açıkça görülmektedir. Millilerimizin rakiplerinin önüne geçebilmesi ve avantajı koruyabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında son derece ağır bir yenilgi alması gerekmektedir. Futbol otoriteleri de bu maçın ne denli büyük bir önem taşıdığını her fırsatta dile getirmekte ve gözlerini bu doksan dakikalık zorlu müsabakaya dikmektedir. Yapılacak olan her hamle ve alınacak her sonuç, Türk futbolunun bu gruptaki kaderini tayin edecek en temel niteliği taşıdığı için tüm spor kamuoyu şimdiden bu büyük maça kilitlenmiş bir şekilde nefesini tutarak beklemektedir.

Yapılan tüm matematiksel hesaplamalar ve olasılıklar, Sırbistan'ın alacağı skorun Türkiye için hayati bir önem taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer Sırbistan, Yunanistan deplasmanından dört sıfırlık bir mağlubiyetle ayrılırsa, genel averajı tıpkı Türkiye gibi eksi on bir seviyesine gerileyecek. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir detay bulunuyor; toplam gol sayısındaki üstünlüğü sayesinde Sırbistan, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bile Türkiye'nin önünde yer almaya devam edecek. Bu durum, millilerimizin doğrudan üstünlük sağlaması için yetersiz kalacak ve beklenen sonucun alınmasını engelleyecektir. Dolayısıyla Ay-yıldızlı ekibimizin rakibini puan cetvelinde geride bırakabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için Sırbistan'ın en az beş farkla mağlup olması şart koşulmaktadır. Futbol dünyasındaki bu nefes kesen yarış, taraftarların heyecanını doruklara çıkarmakta ve herkesin gözünü çevirdiği bu kritik virajda yaşanacak her saniyenin ne kadar büyük bir değer taşıdığını bir kez daha açık bir şekilde gözler önüne sermeyi büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.

Yunanistan'ın kendi sahasında Sırbistan karşısında beş sıfır veya daha farklı bir skorla galibiyet elde etmesi durumunda, tüm denklemler Türkiye'nin lehine dönecek. Böyle olağanüstü bir senaryonun gerçekleşmesi halinde A Milli Takımımız, dört grup sonuncusu arasındaki genel sıralamada arzu edilen konuma yükselecek ve A/B Ligi play-off müsabakalarına katılma hakkını elde edecektir. Türk futbolunun uluslararası alandaki prestiji ve geleceği açısından büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyan bu doksan dakika, tüm sporseverler tarafından nefesler tutularak takip edilecektir. Millilerimizin bu zorlu süreçten zaferle çıkıp çıkamayacağı, pazartesi günü oynanacak maçın son düdüğüyle birlikte kesinlik kazanacaktır. Herkesin kalbi bu tarihi ihtimal için atarken, teknik kadro ve oyuncular da gelecek müjdeli haberi büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. Bu kritik virajin aşılması, Türk futbolu adına yeni bir sayfanın açılmasına vesile olacak ve gelecek dönemdeki uluslararası organizasyonlarda çok daha güçlü adımlarla ilerlenmesini sağlayacak en önemli adımlardan biri olarak tarihe adını yazdıracaktır.