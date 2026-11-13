Türkiye'nin en kalabalık ve hızla büyüyen metropollerinden biri olan Ankara, artan araç sayısı ve kent içi nüfus hareketliliğine karşı alternatif ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen trafik yoğunluğunu azaltmak, ana arterlerdeki yükü hafifletmek ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kritik bir projede daha sona geldi. Başkentin iki önemli aksını birbirine bağlayan Bilkent Bulvarı–İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Bağlantı Yolu'ndaki tüm yapım çalışmaları tamamlandı ve yolun hizmete girmesi için resmi tarih açıklandı.

16 Kasım Pazartesi Günü Trafiğe Açılıyor

Sürücülerin uzun süredir merakla beklediği ve bölgedeki ulaşım düğümünü çözecek olan yeni bağlantı yolu, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmi olarak vatandaşların kullanımına açılacak. Açılışın ardından hem günlük işe gidiş geliş saatlerindeki sıkışıklığın azalması hem de lojistik ve ticari hareketliliğin daha akıcı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

8 Şeritli Modern Altyapı ve Teknik Detaylar

Ulaşım mühendisliğinin en güncel standartlarına göre tasarlanan yeni güzergâh, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. Gidiş ve geliş yönleriyle birlikte 7'şer kilometre uzunluğa sahip olan yol, her iki yönde dörder şerit olmak üzere toplam 8 şeritli olarak inşa edildi. Projenin teknik detayları şu şekildedir:

Platform Genişliği: 36 metre platform genişliğine sahip yol, 33 metre asfalt genişliğiyle hizmet verecek.

Şerit ve Emniyet Standartları: Her bir şerit genişliği 3,5 metre olarak planlanırken, yolun emniyet şeritlerinin toplam genişliği 5 metreye ulaşıyor.

Kapasite: Geniş şerit yapısı sayesinde aynı anda binlerce araca kesintisiz ve güvenli sürüş imkanı tanınıyor.

Niğde Otoyolu'na Kesintisiz ve Doğrudan Bağlantı

Yeni güzergâhın en büyük avantajlarından biri, sürücülere sunduğu stratejik bağlantı imkanlarıdır. 16 Kasım'da trafiğe açılacak olan bu modern yol sayesinde, Bilkent Bulvarı üzerinden hareket eden sürücüler Niğde Otoyolu'na doğrudan ve kesintisiz bir şekilde bağlanabilecek. Özellikle başkentin en yoğun trafiğini çeken Konya Yolu ve Eskişehir Yolu gibi ana arterlerdeki araç yükünün bu yeni alternatif güzergaha kaydırılması, şehir içi trafiğini rahatlatacak en önemli hamle olarak değerlendiriliyor.

Çevre Dostu Proje: 5 Bin 800 Ağaç Toprakla Buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece ulaşım ve asfalt çalışmalarına değil, aynı zamanda kentin yeşil dokusuna da büyük önem veriyor. Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından güzergâh boyunca geniş kapsamlı bir peyzaj ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Proje kapsamında yol çevresine toplam 5 bin 800 adet ağaç dikilecek.

Peyzaj planlamasına göre yol kenarlarına yaklaşık 5 metre aralıklarla 30-35 santimetre gövde çapına sahip 800 adet çınar ağacı yerleştirilecek. Çınarların hemen arka bölümünde ise 2 ila 2,5 metre boyunda 5 bin adet karaçam, sedir ve ladin gibi ibreli ağaç türleri kullanılacak. Ayrıca güzergâh üzerinde yer alan üç kavşak adasında özel kaya bahçeleri ve kuru peyzaj uygulamaları hayata geçirilerek yol estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Kameralı Akıllı Trafik Yönetim Sistemi

Yeni bağlantı yolunun İncek tarafında oluşturulan kritik kavşakta modern bir yaklaşım benimsenerek dinamik kavşak yönetim sistemi kuruldu. Bölgeye yerleştirilen gelişmiş trafik kameraları aracılığıyla anlık araç sayımları ve trafik akış analizleri gerçekleştirilecek. Sistemden elde edilen veriler düzenli olarak incelenerek, ilerleyen süreçte bölgede katlı kavşak veya ek alt geçit/üst geçit yapımına ihtiyaç duyulup duyulmadığı bilimsel verilere dayanarak değerlendirilecek. Başkent sakinleri, yeni yolun açılmasıyla birlikte daha konforlu, güvenli ve hızlı bir seyahat deneyimi yaşayacak.