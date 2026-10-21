Ünlü oyuncular Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, katıldıkları özel bir davette ilk kez el ele görüntülenerek magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir haklarında çıkan dedikoduları sessizlikle karşılayan ünlü çiftin samimi halleri ve mutlu birliktelikleri kameralara yansırken, bu sürpriz yakınlaşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Magazin dünyası, ünlü isimlerin özel hayatlarında yaşanan sürpriz gelişmeleri ve yeni birliktelikleri yakından takip etmeye devam ederken, son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri başkent ve İstanbul cemiyet hayatının buluştuğu şık bir davette gerçekleşti. Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Ahu Yağtu ile kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Bora Cengiz, katıldıkları ortak bir etkinlikte ilk kez kameralar karşısına el ele çıkarak aralarındaki ilişkiyi resmen gözler önüne serdi.

Gecenin en çok dikkat çeken çifti olmayı başaran ikilinin neşeli halleri ve birbirlerine olan uyumları, davetteki diğer konukların yanı sıra magazin muhabirlerinin de anında dikkatini çekti.

Uzun Süredir Merak Edilen İlişki Belgelendi

Son dönemde haklarında çıkan aşk iddiaları magazin kulislerinde dilden dile dolaşan ancak taraflardan uzun süre net bir açıklama gelmeyen Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, nihayet sessizliklerini bozdu. Özel davete birlikte katılan ve gece boyunca birbirlerinin yanından bir an olsun ayrılmayan ünlü oyuncular, kameraların önünde el ele poz vererek aralarındaki romantik bağı açıkça ilan etmiş oldu.

Basın mensuplarının yönelttiği sorulara gülümseyerek karşılık veren çift, ilişkileri hakkında detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınsa da mutlu halleriyle dikkat çekti. Yakın çevrelerinden alınan bilgilere göre oldukça uyumlu bir birliktelik sürdüren ikilinin, bu adımıyla artık ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaktan vazgeçtiği konuşuluyor.

Sosyal Medyada Genç Çifte Tebrik Yağmuru

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz'in el ele çekilen fotoğraflarının kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılması, internet kullanıcıları arasında büyük bir etkileşim yarattı. Hayranları tarafından binlerce kez paylaşılan kareler altına yapılan yorumlarda, çiftin birbirine çok yakıştığına dair övgü dolu mesajlar yer aldı.

Kariyerlerindeki başarılı projeleriyle tanınan iki ismin yollarının kesişmesi, magazin basını tarafından sezonun en sürpriz ve en çok konuşulan ilişkilerinden biri olarak değerlendirildi. Özellikle Ahu Yağtu'nun zarif tarzı ve Bora Cengiz ile olan uyumu, moda ve magazin dergilerinin de manşetlerinde yer bulmasını sağladı.

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz kaç yaşında? Aralarındaki yaş farkı ne kadar?

Ekranlarda sergiledikleri başarılı performansların yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık adlarından söz ettiren ikili, yoğun iş temposuna rağmen birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyor. Yeni projeler üzerine çalıştıkları bilinen Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in, bu mutlu birliktelikle moral depoladığı ifade ediliyor.

Ahu Yağtu 48, Bora Cengiz 35 yaşında. 21 Ekim 2026 itibarıyla doğum tarihleri ve yaşları şöyle:

İsim Doğum tarihi Yaşı Ahu Yağtu 11 Temmuz 1978 48 Bora Cengiz 9 Aralık 1990 35

Ahu Yağtu’nun doğum tarihi 11 Temmuz 1978, Bora Cengiz’in ise 9 Aralık 1990 olarak belirtiliyor.

Aralarındaki gerçek yaş farkı 12 yıl 4 ay 28 gün. Tamamlanmış yaşları arasındaki fark şu anda 13 görünse de doğum tarihleri esas alındığında Ahu Yağtu, Bora Cengiz’den yaklaşık 12 yıl 5 ay büyük.