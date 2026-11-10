Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen 21 yaşındaki Rus yıldız Aleksey Batrakov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımdaki yıldız isimlerle olan uyum sürecini anlatan genç futbolcu, Süper Lig değerlendirmesi yaparken ezeli rakip Fenerbahçe hakkında da çarpıcı bir kıyaslamaya imza attı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezona damga vuran ve Avrupa devlerinin radarında yer alan 21 yaşındaki Rus 10 numara Aleksey Batrakov, Türk futbolu ve takımdaki atmosfer hakkında konuştu. Kısa sürede sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en önemli parçalarından biri haline gelen genç yetenek, transfer sürecinden uyum aşamasına kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

Takıma katılırken kafasında bazı soru işaretleri olduğunu gizlemeyen genç futbolcu, soyunma odasındaki dünya yıldızlarıyla hızlı bir şekilde kaynaştığını belirtti. İstanbul’daki ilk günlerinde endişeli olduğunu dile getiren Batrakov, kulüp içerisindeki aile ortamının bu çekinceleri hızlıca ortadan kaldırdığını vurguladı.

"Yıldızlar Topluluğuna Geldiğimi Biliyordum Ama Böyle Bir Uyum Beklemiyordum"

Galatasaray’ın kadro kalitesine dikkat çeken Aleksey Batrakov, dünya futbolunun tanınan isimleriyle aynı takımda oynamanın kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu ifade etti. Takımdaki yıldız isimlerin mütevazı yaklaşımına vurgu yapan Rus orta saha, soyunma odasındaki havayı şu sözlerle özetledi:

"Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olduğunu biliyordum ancak bu durum ilk başta beni şaşırttı. Yine de herkesle çok kolay iletişim kurabiliyorsunuz. Muhtemelen transfer olmadan önce en çok endişelendiğim konu, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Victor Osimhen, Rafael Leao gibi dev isimlerle yan yana oynamak harika. Adaptasyon sürecinde hiçbir sorun yaşamadım ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım."

Ezeli Rakibe Olay Gönderme: "Fenerbahçe’de Oyuncular Biraz Daha Yaşlı"

Süper Lig hakkındaki algıları da değerlendiren genç oyuncu, ligin yaş ortalaması ve oyuncu kalitesi üzerinden dikkat çeken analizlerde bulundu. Türk futbolunun sadece kariyerinin sonuna gelmiş oyuncular tarafından tercih edildiği yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Aleksey Batrakov, açıklamasının devamında ezeli rakip Fenerbahçe’ye göndermede bulundu.

Türkiye Ligi'nin kalitesine değinen başarılı orta saha, "Türkiye Ligi'ne sadece kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Mohamed Salah öyle bir tercih yapmış olabilir ama Osimhen için kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının yüksek olduğu da söylenemez. Belki Fenerbahçe’de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde kesinlikle böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı, şimdiden gollerini atıyor ve verimliliğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sezona Damga Vuran Performans: 13 Maçta 10 Skora Katkı

Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren kalitesini sahaya yansıtan 21 yaşındaki Rus yetenek, saha içi istatistikleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunu iki yönlü oynayabilmesi, kilit pasları ve ceza sahası dışından attığı şutlarla takımın hücum gücünü katlayan genç 10 numara, istikrarlı grafiğiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Aleksey Batrakov, rakip fileleri 6 kez havalandırırken 4 defa da arkadaşlarına asist yaptı. Toplamda 10 gole doğrudan katkı sağlayan genç yetenek, sadece Türkiye'de değil Avrupa bazında da yaş grubunun en formda isimleri arasında gösterilmeye devam ediyor.