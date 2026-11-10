Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yeni dizisi Uzak Şehir'de Alya Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, bu kez kolundaki servet değerindeki saatle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun kombinini tamamlayan lüks saatin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından biri olan "Mucize Doktor" dizisinde canlandırdığı Doktor Nazlı rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan güzel oyuncu Sinem Ünsal, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisiyle fırtınalar estiriyor. Kariyerinde daha önce "Siyah Beyaz Aşk", "Kızım" ve "Gizli Saklı" gibi iddialı projelerde boy gösteren yetenekli oyuncu, yeni dizisinde Ozan Akbaba ile başrolü paylaşarak izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Dizide, vefat eden eşinin cenazesini ve küçük oğlunu alarak Kanada'dan Mardin'e getiren ve burada köklü bir ailenin gölgesinde büyük bir mücadele veren Alya Albora karakterini başarıyla canlandıran Ünsal, sadece oyunculuk performansıyla değil, sahnelerdeki şıklığı ve stil tercihleriyle de magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

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Kolundaki Aksesuarın Fiyatı Sosyal Medyayı Salladı

Son bölümlerde şık siyah bir elbiseyi altın renkli aksesuarlarla kombinleyen Alya Albora'nın kolundaki saat, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Ekran başındakilerin ve moda tutkunlarının dikkatini çeken lüks saatin markası ve piyasa değeri kısa sürede merak konusu oldu. Yapılan incelemeler ve moda kulislerinden sızan detaylar sonucunda saatin adeta küçük bir servet değerinde olduğu anlaşıldı.

Alya karakterinin stilini tamamlayan bu özel aksesuarın, dünyaca ünlü Fransız mücevher ve lüks saat üreticisi Cartier imzası taşıdığı öğrenildi. Markanın efsanevi modelleri arasında yer alan Panthère de Cartier serisine ait olduğu belirtilen saatin, 18 ayar sarı altından üretilen özel versiyonu olduğu öne sürüldü.

Yaklaşık 1,5 Milyon TL Değerinde Mücevher Saat

Lüks saat tutkunlarının yakından tanıdığı Cartier Panthère modelinin Türkiye'deki güncel satış fiyatının yaklaşık 1 milyon 520 bin TL seviyelerinde olduğu kaydedildi. Zarafeti ve zamansız tasarımıyla bilinen bu mücevher niteliğindeki saatin fiyatı, sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yankı buldu.

Dizide kullanılan saatin bu modelle olan birebir benzerliği dikkat çekerken, yapım ekibi veya oyuncu tarafından henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak ekran başındaki izleyiciler ve moda eleştirmenleri, Sinem Ünsal'ın Alya Albora olarak sergilediği bu büyüleyici ve milyonluk şıklığı konuşmaya devam ediyor. Dizi sahnelerine damga vuran bu lüks tercih, Uzak Şehir'in stil kodlarının ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.