Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, binlerce yolcuyu yakından ilgilendiren önemli bir hat düzenlemesini duyurdu. Akköprü Metro İstasyonu'ndan hizmet veren 431 numaralı ring hattının güzergahı, bölgedeki tek yön uygulaması nedeniyle yenilendi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için hazırlanan yeni güzergah detayları haberimizde yer alıyor.

Ankara'da toplu taşıma araçlarını aktif olarak kullanan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir güzergah değişikliği resmi olarak hayata geçirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kent genelindeki trafik akışını daha güvenli, etkin ve verimli kılmak amacıyla operasyonel düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle İskitler ve Akköprü hattını kullanan yolcu yoğunluğunun fazla olduğu 431 numaralı ring hattının güzergahında zorunlu bir revizyona gidildi.

Ulaşım ağındaki bu ani değişimin arkasındaki sebepler ve yenilenen rota detayları yolcular tarafından merakla araştırılıyor.

Güzergah Değişikliğine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Toplu taşıma hatlarındaki planlamaların anlık trafik düzenlemelerine göre güncellendiği bilinirken, bu değişikliğin temel gerekçesi bölgedeki trafik güvenliği ve altyapı düzenlemeleri oldu. Akköprü Metro İstasyonu'ndan hareket eden 431 no'lu ring hattında görev yapan belediye otobüslerinin sefer sırasında aktif olarak kullandığı Seçim Sokak ve Aslanbey Caddesi üzerinde yeni bir trafik kararı alındı.

İlgili kurumlar tarafından bu arterlerde tek yön uygulaması hayata geçirildi. Başlatılan tek yön kısıtlaması sonrasında, mevcut toplu taşıma hatlarının eski güzergahlarında çift yönlü ilerlemesi teknik olarak imkansız hale geldi. Trafik akışının aksamaması, yayaların ve sürücülerin güvenliğinin tehlikeye atılmaması amacıyla EGO yetkilileri acil bir planlama yaparak güzergahı tamamen yeniledi.

431 Numaralı Hattın Yeni Güzergahı Nasıl İşleyecek?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulan resmi bilgilendirmeye göre, 431 Akköprü Metro İstasyonu - İskitler hattını kullanan yolcular için yeni rota adım adım belirlendi. Seyahat planı yapacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncellenen güzergah sırasıyla şu şekilde oluşturuldu:

Seferine Akköprü Metro İstasyonu kalkış noktasından başlayan otobüsler, ilk olarak Turgut Özal Bulvarı güzergahına bağlanıyor.

Buradan hareket eden araçlar sırasıyla Sebze Bahçeleri Caddesi ve Samanyolu Caddesi üzerinden ilerleyişini sürdürüyor.

Bölgedeki yeni tek yön uygulaması zorunluluğu gereği Aslanbey Caddesi güzergahına giriş yapılarak sırasıyla Uğur Sokak , Atakent Sokak , Çamlıdere Sokak ve Setli Sokak hatları katediliyor.

Rota devamında tekrar Aslanbey Caddesi bağlantısına çıkan araçlar, Tesviyeciler Caddesi ve İstanbul Caddesi güzergahını tamamlayarak başlangıç noktası olan Akköprü Metro İstasyonuna geri dönüyor.

Yolcuların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ankara'daki toplu taşıma kullanıcılarının günlük seyahat alışkanlıklarını doğrudan etkileyen bu tür değişiklikler, durak kullanım saatlerini ve yolculuk sürelerini etkileyebiliyor. Özellikle sabah mesai başlangıcı ve akşam iş dönüşü saatlerinde İskitler bölgesindeki ticari hareketliliğin yoğun olması nedeniyle, vatandaşların yeni güzergah saatlerine ve durak değişikliklerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, yolcuların herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşamaması adına güncel hareket saatlerini ve durak lokasyonlarını kurumun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Yapılan bu modernizasyon ve düzenlemenin, bölgedeki trafik sıkışıklığını azaltarak toplu taşıma kalitesini artırması hedefleniyor.