Başkent Ankara'da 22 Ekim 2026 Perşembe günü şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankaya, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar ve Kızılcahamam ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ederken, Başkent EDAŞ güncel kesinti saatlerini ve etkilenecek mahalleleri duyurdu.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, şebeke yenileme ve modernizasyon çalışmalarının kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla planlı kesintiler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre, 22 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin birçok farklı ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Şebeke iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bu kesintiler, mahalle ve sokak bazlı olarak farklı saat aralıklarında uygulanıyor.

Evlerinde veya iş yerlerinde elektrik kesintisiyle karşılaşan vatandaşlar arama motorları üzerinden "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, yetkililer çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için duyurulan saatlere riayet edildiğini belirtiyor.

Çankaya'da Gün Boyunca Farklı Noktalarda Kesinti

Başkentin en kalabalık ve merkezi yerleşim yerlerinden biri olan Çankaya ilçesinde, gün boyunca farklı saat dilimlerinde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki planlı kesinti saatleri ve etkilenecek noktalar şu şekilde sıralandı:

09.00 – 11.30 Saatleri Arasında: Atatürk, 998, Güniz, Tunus, Billur, Tunalı Hilmi ve Abay Kunanbay caddeleri ile sokakları.

09.30 – 11.30 Saatleri Arasında: Alacaatlı Mahallesi'nin belirli kesimleri.

10.00 – 17.00 Saatleri Arasında: Dodurga Mahallesi, Şenumay Sitesi ve Melis caddesi çevresi.

13.00 – 15.00 Saatleri Arasında: Buğday, İran, Güniz, Tunalı Hilmi ve Kudüs caddeleri.

15.30 – 17.30 Saatleri Arasında: 604/4 numaralı sokak ve Doğukent Bulvarı çevresi.

Keçiören ve Mamak'ta Planlı Şebeke Çalışmaları

Ankara'nın yoğun nüfuslu diğer önemli ilçelerinden Keçiören'de, 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Azerbaycan Caddesi ile 431, 529, 520, 533, 491, 1991, 474, 477 ve 473 numaralı sokakların ilgili şebeke bölümlerinde enerji kesintisi öngörülüyor.

Mamak ilçesinde ise Kayaş, Akşemsettin, Kıbrıs Köyü ve Mavigöl çevresindeki bazı adreslerde 09.00 – 10.30 saatleri arasında tedbir amaçlı kesinti planlandı. Mehmet Ali Altın ve Dereboyu çevresindeki sokaklarda da gün içerisinde farklı saatlerde şebeke çalışmaları yürütülürken, bazı bölgelerdeki kesintilerin 17.15'e kadar uzanabileceği bildirildi.

Gölbaşı'nda Kapsamlı Kesinti Programı

Gölbaşı ilçesinde geniş bir coğrafyayı kapsayan bakım çalışmaları nedeniyle gün boyunca farklı mahallelerde enerji kısıtlamasına gidiliyor. Gölbaşı'ndaki kesinti programı şu şekildedir:

09.00 – 13.00 Saatleri Arasında: Sevgi Çiçeği, Hüdaverdi, Hilmiyet, Haymana ve Hacılar çevresi.

09.00 – 14.00 Saatleri Arasında: Oğulbey, Şan Sitesi, Koçyayla ve Karadere mahalleleri.

09.30 – 17.30 Saatleri Arasında: Kızılkoyunlu, Soğulca, Yeşilyurt, Karayavşan, Karaömerli, Çayraz ve Yeniköy mahalleleri.

14.30 – 16.00 Saatleri Arasında: Oğulbey, Şan Sitesi ile 3156, 3157, 3158 ve 3159 numaralı sokaklar.

Etimesgut, Altındağ, Pursaklar ve Kızılcahamam Hatları

Ankara'nın diğer ilçelerinde de sürdürülen bakım faaliyetleri kapsamında şu kesintiler uygulanıyor:

Etimesgut: Altay, Oğuzlar ve Aşağıyurtçu mahallelerinin belirli kesimlerinde 14.25 – 17.30 saatleri arasında çalışmalar planlandı.

Altındağ: Doğu çevresinde 09.30 – 12.30 , Mevlana 1 ve çevresinde ise 14.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi bekleniyor.

Pursaklar: Tevfik İleri çevresinde 09.00 – 11.00 , Kösrelikkızığı'nda 11.30 – 13.30 , Karşıyaka'da ise 15.00 – 17.00 saatleri arasında kesintiler uygulanıyor.

Kızılcahamam: Yıldırımyağlıca ve Yıldı­rımeveğiren çevresinde 09.30 – 17.00, Semer, Ortaköy ve İncecik çevresinde ise 10.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintileri öngörülüyor.

Diğer İlçeler ve Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekenler

Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçeleri için 22 Ekim tarihli bütün mahalle ve sokakların kesinti saatleri mevcut resmi kaynaklardan tam olarak doğrulanamadı. Bu durum söz konusu ilçelerde hiç kesinti olmadığı anlamına gelmediğinden, vatandaşların adres bazlı güncel kayıtları resmi kanallardan kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Başkent EDAŞ'ın planlı çalışma programında yer alan bitiş saatleri tahmini olup, sahadaki teknik ekibin çalışmalarının seyrine göre değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar anlık arıza bildirimlerini ve güncel kesinti bilgilerini ALO 186 çağrı hattı üzerinden ya da kurumun dijital platformları aracılığıyla öğrenebilirler.