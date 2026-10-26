Ankara genelinde şebeke iyileştirme ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 26 Ekim 2026 Pazartesi günü 6 büyük ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin pek çok mahalle ve sokağını kapsayan kesintilerin bazı bölgelerde akşam saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Başkent Ankara'da kesintisiz, güvenli ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla yürütülen altyapı faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde enerji hatlarının yenilenmesi, trafo bakımlarının yapılması ve olası arızaların önceden engellenmesi amacıyla elektrik dağıtım şirketleri tarafından kapsamlı bir program yürütülüyor. Bu kapsamda, Başkent EDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Ankara'nın altı önemli ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Haftanın ilk iş gününde evde vakit geçirecek olan veya planlamalarını elektrik kullanımına göre yapacak binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu duyuru sonrasında, kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler netlik kazandı. Yetkililer, enerji altyapısının güçlendirilmesi için bu tür bakım çalışmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Altındağ ve Çankaya'da Planlı Kesinti Saatleri

Başkentin merkezi ilçelerinden biri olan Altındağ'da şebeke iyileştirme çalışmaları iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirilecek. Malazgirt, Altınpark, Erda, Ulutan, Şehit Ömer Halisdemir ve Harman sokaklarında 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti uygulanırken; Eceabat, Dumlupınar, Geçit ve Geçim sokaklarında ise çalışmalar 09.30 ile 17.30 saatleri arasında sürecek.

Çankaya ilçesinde ise üç ayrı çalışma planlandı. Eceabat, Dumlupınar, Geçit ve Geçim bölgelerinde 09.30-17.30 saatleri arasında, Sinpaş çevresinde 09.30-11.30 saatleri arasında ve İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, Kanuni Sultan Süleyman ile 3648 numaralı sokakta ise 15.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji kısıtlamasına gidilecek.

Etimesgut ve Mamak'ta Kapsamlı Bakım Programı

Batı aksının önemli yerleşimlerinden Etimesgut'ta gün boyu farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak. Yapracık, Yurtçu ve Bağlıca çevresindeki adresleri kapsayan çalışmalar sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar kademeli olarak devam edecek. Dumlupınar Bulvarı ve çevresindeki çok sayıda numaralı sokak bu süreçte etkilenecek.

Mamak ilçesinde ise Kayaş ve çevresindeki numaralı sokaklar üzerinde yoğunlaşan kesintiler, sabah 09.00'da başlayıp 15.30 - 17.00 saatleri arasında Şehit Yaver Turan Caddesi'nde yapılacak çalışmalarla tamamlanacak.

Sincan ve Yenimahalle'de Geniş Çaplı Kesintiler

Hızla büyüyen Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde ortak ve geniş bir coğrafyayı kapsayan bakım programı devreye sokuluyor. Ayaş Ankara Yolu, Yıldırım Beyazıt, Gür, Dergah, Fırat, Atak, Dicle, Hatipoğlu caddeleri ile Altay, Aras, Burcu, Çamlık, Gülbahar, Hürriyet, Ahi Mesud, İnönü ve Gazi Mustafa Kemal bulvarı çevresindeki sokaklarda sabah saat 09.00'da başlayan kesintiler, bazı bölgelerde akşam 18.00'e kadar sürecek.

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Duyurulan planlı kesintilerin, açıklanan çalışma saatleri doğrultusunda sona ermesi öngörülüyor. Ancak sahadaki teknik çalışmaların seyrine bağlı olarak saatlerde ufak sapmalar yaşanabileceği için vatandaşların enerji dağıtım şirketinin resmi duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların elektrikli ev aletlerini korumak adına gerekli tedbirleri alması tavsiye ediliyor.