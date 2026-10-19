Ankara’da Yenimahalle, Çamlıdere ve Çubuk’taki belirli bölgeler için su kesintisi duyuruları paylaşıldı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde onarımın saat 13.00’te, Örenköy ile Kargın’daki çalışmaların ise 17.00’de tamamlanması hedefleniyor. Kesintilerin nedenleri ve başlangıç tarihleri farklılık gösteriyor. İşte 19 Ekim Pazartesi günü su bekleyen vatandaşlar için etkilenen yerler ve açıklanan tahmini tamir saatlerine ilişkin önemli ayrıntılar.

Ankara’da 19 Ekim 2026 Pazartesi sabahı paylaşılan ASKİ kayıtlarında, Yenimahalle, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerindeki belirli bölgeler için su kesintisi bilgileri yer aldı. Kesintiler; şebeke arızası, içme suyu hattı bağlantısı ve pompa hattındaki sorun nedeniyle uygulanıyor.

Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesi için tahmini tamir saati 13.00 olarak açıklandı. Çamlıdere’nin Örenköy Mahallesi ile Çubuk’un Kargın Mahallesi’ndeki ilgili bölgeler içinse 17.00 hedefi paylaşıldı.

Duyurularda belirtilen saatler, çalışmaların tamamlanması için öngörülen zamanı ifade ediyor. Bu bilgiler, suyun belirtilen saatte bütün abonelere kesin olarak ulaşacağı anlamına gelmiyor. Paylaşılan kayıtlarda onarımların tamamlandığına ilişkin bir sonuç bildirimi bulunmuyor.

Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesi’nde su kesintisi

Yenimahalle’deki kesinti, Uğur Mumcu Mahallesi 1685. Sokak içerisinde meydana gelen arızadan kaynaklandı. ASKİ kaydında arızanın başlangıç zamanı 19 Ekim saat 09.20 olarak belirtildi.

Etkilenen bölge Uğur Mumcu Mahallesi olarak açıklandı. Arızanın bulunduğu adres 1685. Sokak olsa da duyurunun etkilenen yerler bölümünde yalnızca bu sokakla sınırlı bir ifade kullanılmadı.

Paylaşılan açıklamada ekiplerin sorunu gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Tahmini tamir zamanı 19 Ekim saat 13.00 olarak kayda geçti.

Sabah saatlerinde başlayan kesinti nedeniyle günlük işlerini planlayan mahalle sakinleri açısından öne çıkan bilgi bu saat oldu. Ancak duyuruda sokak sokak veya bina bazında ayrı bir dağılım yer almıyor.

Çamlıdere Örenköy’de hat bağlantısı nedeniyle kesinti

Çamlıdere’de Örenköy Mahallesi, şebeke hattı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen içme suyu hattı bağlantılarından etkileniyor.

Kayıtta kesintinin başlangıcı 17 Ekim 2026 saat 16.00, tahmini tamir zamanı ise 19 Ekim 2026 saat 17.00 olarak belirtildi. Böylece Örenköy duyurusunun, pazartesi sabahı yeni başlayan bir kesintiden farklı bir çalışma dönemini kapsadığı görülüyor.

ASKİ’nin paylaşılan açıklaması, kesintinin nedenini yenileme kapsamındaki bağlantı işlemleri olarak tanımlıyor. Duyuru başlığında “arıza kaynaklı” ifadesi bulunsa da ayrıntı bölümünde yürütülen işin niteliği ayrıca açıklanıyor.

Etkilenen yer Örenköy Mahallesi olarak bildirildi. Mahalle içerisindeki belirli sokaklar veya konut grupları için ayrı bir liste paylaşılmadı.

Çubuk Kargın Mahallesi’nin üst kotlarında su kesintisi

Çubuk’taki kesinti duyurusunda ise Kargın Mahallesi’ndeki pompa hattında meydana gelen arıza yer aldı.

Kesintinin başlangıç zamanı 18 Ekim 2026 saat 18.00 olarak açıklandı. Çalışmaların 19 Ekim saat 17.00’de tamamlanması hedefleniyor.

Bu duyuruda bölgesel kapsam açısından önemli bir ayrıntı bulunuyor: Etkilenen yerler, Kargın Mahallesi’nin üst kotları olarak belirtildi. Dolayısıyla kesintiyi mahallenin tamamına yayılmış gibi aktarmak doğru olmaz.

Kargın’da yaşayanların kendi adreslerini değerlendirirken bu kapsamı dikkate alması gerekiyor. Paylaşılan metinde üst kotlarda kalan sokakların isimleri veya kapı numaraları ayrıca sıralanmıyor.

19 Ekim Ankara su kesintisi saatleri

İlçe Etkilenen bölge Kesintinin başlangıcı Tahmini tamir zamanı Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesi 19 Ekim 2026, 09.20 19 Ekim 2026, 13.00 Çamlıdere Örenköy Mahallesi 17 Ekim 2026, 16.00 19 Ekim 2026, 17.00 Çubuk Kargın Mahallesi’nin üst kotları 18 Ekim 2026, 18.00 19 Ekim 2026, 17.00

Tablodaki bilgiler, paylaşılan ASKİ duyurularındaki başlangıç ve tahmini tamir kayıtlarını içeriyor. Üç ilçedeki kesintiler aynı nedenden kaynaklanmıyor ve aynı anda başlamadı.

Yenimahalle’de sokak içerisindeki arıza, Çamlıdere’de yenilenen hattın bağlantıları, Çubuk’ta ise pompa hattındaki sorun öne çıkıyor. Bu ayrım, çalışmaların neden farklı takvimlerle ilerlediğini anlamak açısından önem taşıyor.

Tamir saati ile suyun gelme saati aynı mı?

Duyurularda yer alan “tamir tarihi”, ekiplerin çalışmayı tamamlamayı hedeflediği zamanı gösteriyor. Onarımın ardından suyun şebekeye verilmesi ve abonelere ulaşması ayrı bir süreç oluşturabilir.

Bu nedenle özellikle 13.00 ve 17.00 saatlerini kesin suya kavuşma garantisi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çalışmanın ilerleyişine göre duyuru bilgilerinde değişiklik olabilir.

19 Ekim sabahı itibarıyla paylaşılan tabloda Uğur Mumcu için 13.00, Örenköy ve Kargın’ın üst kotları için 17.00 hedefi bulunuyor. Kesintinin sona erdiğine ilişkin güncel bilgi ise ASKİ’nin ilgili bölge kaydından takip edilmeli.