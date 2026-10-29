Ankara’da şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanıyor. Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Birlik ve Kızılcaşar mahallelerinde gün boyu sürecek onarım çalışmalarının ardından suların kademeli olarak geleceği duyuruldu. İşte etkilenen bölgeler ve saat detayları.

Başkent Ankara’da günlük yaşamı doğrudan etkileyen altyapı arızaları ve zorunlu su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Şehir genelinde ana dağıtım hatlarında meydana gelen ani deformasyonlar ve arızalar nedeniyle ilgili kurumlar sahada yoğun bir mesai harcarken, ilçe sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına güncel kesinti programları peş peşe paylaşılıyor. Son olarak başkentin en yoğun nüfuslu ve hareketli merkezlerinden biri olan Çankaya ile Gölbaşı ilçelerinde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle su kesintilerinin yaşanacağı resmi olarak duyuruldu. Vatandaşlar günlük planlamalarını yapabilmek için suların ne zaman geleceğini araştırmayı sürdürüyor.

Çankaya Mutlukent ve Ahmet Taner Kışlalı Mahallelerinde Kesinti

Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi bölge sakinlerini hareketlendirdi. Edinilen güncel bilgilere göre, Mutlukent Mahallesi Seyfi Saltoğlu Bulvarı içerisinde bulunan Q200'lük ana içme suyu hattında beklenmedik bir arıza meydana geldi. Şebeke hattındaki bu deformasyonun giderilmesi ve suyun yeniden güvenli bir şekilde evlere ulaştırılması amacıyla acil bir kesinti yapılması zorunlu hale geldi. 29 Ekim 2026 sabahı saat 07:30 itibarıyla başlayan kesintinin, saat 15:00’e kadar sürmesi öngörülüyor. Bu durumdan Mutlukent Mahallesi'nin bir kısmı ile Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nin bir kısmı doğrudan etkileniyor. Ekiplerin arızayı en kısa sürede çözebilmek ve suyu yeniden hatta verebilmek adına sahada aralıksız bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Birlik Mahallesi 391. Cadde'de Su Kesintisi Alarmı

Başkentin kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olan Çankaya'da gün içinde ikinci bir altyapı arızası daha kaydedildi. Birlik Mahallesi 391. Cadde içi sınırlarında yer alan 150'lik içme suyu hattında tespit edilen arıza, ekipleri yeniden harekete geçirdi. Bölgede güvenli su akışının yeniden tesis edilebilmesi amacıyla 29 Ekim 2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Yapılan bu zorunlu müdahale nedeniyle Birlik Mahallesi'nin belirli kısımlarında su akışı durduruldu. Bölgede yaşayan vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmaları ve su ihtiyaçlarını bu doğrultuda karşılamaları büyük önem taşıyor.

Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi ve Tek Yapı Kooperatifi Etkilendi

Çankaya’nın yanı sıra başkentin güney aksındaki önemli merkezlerden biri olan Gölbaşı ilçesinde de arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Gölbaşı'ndaki çalışmanın adresi Kızılcaşar Mahallesi 1209 Sokak oldu. Sokak üzerinde yer alan 110’luk içme suyu hattında gerçekleştirilen onarım çalışmaları nedeniyle su akışına geçici olarak ara verildi. 29 Ekim 2026 sabahı saat 09:00'da başlatılan çalışmaların, saat 13:00 itibarıyla tamamlanması ve şebekeye yeniden su verilmesi planlanıyor. Yaşanan bu geçici kesintiden özellikle Tek Yapı Kooperatifi sakinlerinin etkilendiği açıklandı.

Yetkililer, başkent genelinde altyapının güçlendirilmesi ve ani arızaların en hızlı şekilde bertaraf edilmesi için ekiplerin 7/24 esasıyla sahada görev yaptığını vurguladı. Belirtilen tamir saatlerinin ardından suların şebekeye kademeli olarak verileceği hatırlatılırken, vatandaşların kesinti süresince gösterdikleri anlayış için teşekkür edildi.