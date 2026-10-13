Başkent kültür sanat takviminin en iddialı etkinliklerinden biri olan Ankara Tiyatro Festivali, sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek dev organizasyonda, tiyatro oyunlarından çocuk müzikallerine kadar pek çok farklı yapım izleyiciyle buluşacak. Ekim ayının bu en büyük sanat buluşmasının tüm program detayları şimdiden büyük bir merakla takip edilmektedir.

Ankara'da sanat severlerin uzun süredir büyük bir merakla beklediği kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer alan Ankara Tiyatro Festivali, bu sezon da zengin içeriğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başkentin önemli etkinlik alanlarından biri olan Altınpark ANFA Fuar Merkezi, Ekim ayı boyunca birbirinden değerli tiyatro oyunlarına, müzikallere ve sahne performanslarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bergüzar ve Kyb Medya organizasyonuyla hayata geçirilen festival, her yaştan izleyiciye hitap eden geniş bir repertuvar sunuyor.

Festival, başkentteki tiyatro seyircisine unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflerken, hafta boyunca birbirinden farklı ve iddialı yapımları sahneye taşıyor. Ekim ayının ortalarında kapılarını açacak olan etkinlik, tiyatro salonlarının enerjisini fuar merkezinin geniş alanına taşıyarak izleyicilere alternatif bir kültür sanat deneyimi sunuyor. Başkentlilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyon, tiyatro dünyasının önde gelen isimlerini ve eserlerini bir araya getiriyor.

Festivalde Sahne Alacak Oyunlar ve Program Akışı

Ankara Tiyatro Festivali, 21 Ekim Çarşamba günü "Kaç Zamparaşık Gece" adlı oyunla perdesini açacak. Akşam saat yirmi itibarıyla sahnelenecek olan bu yapımın ardından, 22 Ekim Perşembe günü Yılmaz Erdoğan imzasını taşıyan "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı eser tiyatro severlerle buluşacak. Festivalin üçüncü günü olan 23 Ekim Cuma akşamı ise Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden uyarlanan "Kürk Mantolu Madonna" sahne alacak. Hafta sonuna girilirken, 24 Ekim Cumartesi akşamı Fyodor Dostoyevski'nin eserinden uyarlanan "Yeraltından Notlar" izleyicilerin beğenisine sunulacak. 25 Ekim Pazar akşamı ise "Histerik Aşklar" adlı oyunla festivalin akşam seansları tamamlanacak.

Çocuklar ve Aileler İçin Renkli Gösteriler

Festival programında sadece yetişkinler değil, aynı zamanda minik izleyiciler ve aileler de unutulmadı. 24 Ekim Cumartesi günü gündüz saatlerinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için özel etkinlikler düzenlenecek. Saat on bir ve on üçte "Kurabiye Adam Müzikali", saat on beşte "Bilim Macerası Kulübü", on yedi ve on dokuz saatleri arasında ise "Ceviz Adam Müzikali" minik tiyatro severlerle buluşacak. Ayrıca 25 Ekim Pazar günü ise farklı seanslarla "Etiyopya Devlet Sirki" gösterisi çocukların eğlence dolu anlar yaşamasını sağlayacak.

Bilet Bilgileri ve Ziyaretçi Detayları

Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu büyük kültür buluşmasına katılmak isteyen sanatseverler bilet temin süreçlerini ve etkinlik saatlerini yakından takip ediyor. Çeşitli platformlar üzerinden satışa sunulan biletlerin kısa sürede tükenmesi beklenirken, yetkililer izleyicilerin etkinlik saatlerinden önce alanda yerlerini almaları konusunda uyarıda bulunuyor. Başkentte sanat dolu günlerin yaşanmasını sağlayacak olan festival, tiyatroya gönül veren herkesi bekliyor.