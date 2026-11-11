Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 10 Kasım akşamı yayımlanan son verilere göre, Ankara genelinde hava sıcaklıkları ani bir düşüş yaşıyor. 11 Kasım sabahı Çankaya ve Mamak başta olmak üzere birçok ilçede termometrelerin eksi değerleri göreceği açıklanırken, vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı uyarıl

Türkiye genelinde sonbahar mevsimi tüm hızıyla sürerken, başkent Ankara'da hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüşler gündemin ilk sırasına yerleşti. Günlerdir düşüş trendinde olan sıcaklıklar, vatandaşları kış kıyafetlerini dolaplardan çıkarmaya zorluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 10 Kasım akşamı yayımlanan güncel hava tahmin raporu, özellikle sabah saatlerinde başkent sakinlerini bekleyen dondurucu soğukları gözler önüne serdi. Ankara merkezde ve çevre ilçelerde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, günlük yaşamı ve trafikteki hazırlıkları doğrudan etkileyecek nitelikte görünüyor.

Çankaya ve Mamak İçin Eksi 2 Derece Tahmini

MGM'nin paylaştığı resmi verilere göre, 11 Kasım sabahı başkentin kritik noktalarında termometreler sıfırın altına iniyor. Özellikle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden biri olan Çankaya ve Mamak'ta hava sıcaklığının -2°C seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Ankara merkez genelinde ise en düşük sıcaklığın -1°C civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evden çıkacak olan vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, yola çıkmadan önce gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

MGM'den İlçe İlçe 11 Kasım Hava Durumu Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ankara'nın tüm ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, gece ve sabah saatlerindeki sıcaklık düşüşleri dikkat çekiyor. İşte MGM verilerine göre ilçe ilçe güncel hava tahmin tablosu:

Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 9°C arası

Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -1°C ila 10°C arası

Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -4°C ila 12°C arası

Bala: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -3°C ila 9°C arası

Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 0°C ila 12°C arası

Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sıcaklık -3°C ila 6°C arası

Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 10°C arası

Çubuk: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -3°C ila 9°C arası

Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 11°C arası

Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -3°C ila 10°C arası

Evren: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -1°C ila 12°C arası

Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 12°C arası

Güdül: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -1°C ila 11°C arası

Haymana: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 10°C arası

Kalecik: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 13°C arası

Kahramankazan: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -5°C ila 10°C arası

Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -1°C ila 10°C arası

Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sıcaklık -3°C ila 7°C arası

Mamak: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 11°C arası

Nallıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 0°C ila 12°C arası

Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -1°C ila 12°C arası

Pursaklar: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 9°C arası

Sincan: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -2°C ila 10°C arası

Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -1°C ila 12°C arası

Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık -3°C ila 12°C arası

Soğuk Havalara Karşı Uyarılar Peş Peşe Geliyor

Yüksek kesimlerde ve bazı kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin de etkili olduğu bu günlerde, uzmanlar sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıyor. Sabah saatlerinde meydana gelebilecek gizli buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin takip mesafesini koruması ve kış lastiklerini kontrol ettirmesi hayati önem taşıyor. Ankara sakinleri kış mevsiminin ilk sert etkilerini bu hafta hissederken, meteorolojik gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.