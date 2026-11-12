Başkent Ankara genelinde elektrik dağıtım şebekesinde sürdürülen kapsamlı bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle 12 Kasım Perşembe günü planlı kesintiler uygulanıyor. Başkent EDAŞ tarafından paylaşılan programa göre aralarında Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak'ın da bulunduğu 16 ilçede günün farklı saatlerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Türkiye'nin en kalabalık ve hızla gelişen metropollerinden biri olan Ankara'da, enerji altyapısının daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla yürütülen planlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından koordine edilen şebeke iyileştirme, trafo bakım ve modernizasyon çalışmaları kapsamında başkent genelinde kritik bir kesinti takvimi devreye sokuldu. 12 Kasım Perşembe günü itibarıyla hayata geçirilen bu planlı kesintiler, merkezin yanı sıra çok sayıda çevre ilçede de günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyecek nitelikte görünüyor.

Başkent sakinleri sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde kesinti var?" sorularına yanıt ararken, Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan resmi liste tüm detaylarıyla netleşti. Yapılan açıklamalara göre, toplamda 16 ilçeyi kapsayan bu geniş kapsamlı programda, bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli tutulurken, özellikle kırsal ve geniş yüzölçümlü mahallelerde çalışmaların süresi 8 saate kadar uzayabiliyor.

12 Kasım Tarihinde Kesinti Uygulanacak 16 İlçe Hangileri?

Başkent EDAŞ'ın güncel verilerine göre, 12 Kasım Perşembe günü şebeke çalışmalarından etkilenecek olan ilçelerin tam listesi şu şekildedir:

Altındağ

Bala

Beypazarı

Etimesgut

Gölbaşı

Güdül

Haymana

Keçiören

Kızılcahamam

Mamak

Polatlı

Pursaklar

Sincan

Çamlıdere

Çankaya

Çubuk

İlçe İlçe Kesinti Programı ve Saat Aralıkları

Planlı bakım çalışmaları kapsamında şehrin farklı noktalarında eş zamanlı mesai harcanıyor. İşte öne çıkan bazı ilçelerdeki kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler:

Altındağ: Gülpınar, Güneşevler ve Başpınar mahalleleri ile Altınpark çevresinde sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 arasında değişen saat dilimlerinde farklı sokaklarda enerji kesintisi uygulanacak.

Çankaya: Başkentin nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden biri olan Çankaya'da Alacaatlı, Barbaros, Mutlukent, Kömürcü ve Yakupabdal mahalleleri programda yer alıyor. Alacaatlı Mahallesi'nde 09.00-11.30 ile 15.30-17.30 saatleri arasında, Mutlukent'te ise 09.30-17.30 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Mamak: Ortaköy, Tatlar, Lalahan, Kazım Orbay, Karşıyaka, Türközü, Kutlu ve Doğukent mahalleleri ile General Zeki Doğan Mahallesi'nin bazı sokaklarında sabah 09.00'dan akşam 17.30'a kadar periyodik kesintiler yaşanacak.

Keçiören: Yükseltepe, Ayvalı, Şehit Kubilay ve Yeşilöz semtlerinde gün içinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme çalışmaları yürütülecek.

Etimesgut ve Sincan: Yapracık, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve Etimesgut'un ana arterlerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Sincan'da ise Göl, Göz ve Hürriyet mahallelerinde uzun süreli kesintiler planlanıyor.

Pursaklar ve Çubuk: Geniş bir sokak listesinin paylaşıldığı Pursaklar ve Çubuk ilçelerinde, sanayi ve konut bölgelerinin bir kısmında bakım çalışmaları gün boyunca sürecek.

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Dağıtım şirketi yetkilileri, yayımlanan listelerin planlanan tahmini çalışma takvimini gösterdiğini hatırlatıyor. Saha şartlarının elverişsiz olması veya arızaların erken giderilmesi durumunda elektriklerin öngörülen saatten daha erken ya da daha geç gelebileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden il, ilçe ve mahalle bilgilerini girerek kendi adreslerine ait güncel durumu sorgulamaları büyük önem taşıyor. Gün boyunca devam edecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, şebekeye kontrollü bir şekilde yeniden elektrik enerjisi verilecek.