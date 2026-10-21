Ankara’da 21 Ekim günü Yenimahalle ve Kahramankazan için su kesintisi duyurusu paylaşıldı. İvedik OSB’nin tamamında vana arızası, Kahramankazan’da ise ana iletim hattındaki bağlantı çalışması kesintiye neden oldu. Her iki çalışma için bitiş saati 17.00 olarak belirtildi. İşte etkilenen bölgeler, cadde ve sokaklar ile açıklanan kesinti takviminde abonelerin dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar.

Ankara’da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Yenimahalle ve Kahramankazan’daki bazı bölgelere ilişkin su kesintisi duyuruları paylaşıldı. ASKİ’nin aktarılan bilgilendirmesine göre İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamı, ana vana arızasından etkilendi. Kahramankazan’da ise içme suyu ana iletim hattındaki bağlantı çalışması nedeniyle belirli mahalle, cadde ve sokaklar kesinti kapsamına alındı.

İki duyuruda da çalışmaların tamamlanması için saat 17.00 bilgisi yer aldı. Ancak kesintilerin başlangıç saatleri ve nedenleri farklı. İvedik OSB’de gece başlayan plansız kesinti söz konusu olurken Kahramankazan’daki bağlantı çalışması için sabah saatlerinden itibaren planlı kesinti programı açıklandı.

Yenimahalle’de İvedik OSB’nin tamamı etkilendi

Yenimahalle’deki kesintinin nedeni, İvedik OSB’de Melih Gökçek Bulvarı üzerindeki 200’lük ana vanada meydana gelen arıza olarak bildirildi. Duyuruda başlangıç zamanı 21 Ekim saat 01.50, öngörülen tamir bitişi ise aynı gün saat 17.00 olarak belirtildi.

Etkilenen yerler bölümünde “İvedik OSB tamamı” ifadesi kullanıldı. Dolayısıyla duyuru, yalnızca arızanın bulunduğu bulvarı değil, organize sanayi bölgesinin bütününü kapsıyor. Bununla birlikte bu ifade, Yenimahalle ilçesinin tamamında su kesintisi bulunduğu anlamına gelmiyor.

Açıklanan başlangıç ve bitiş saatleri arasındaki süre 15 saat 10 dakika. Bu süre, duyurudaki çalışma aralığının hesabını gösteriyor; onarımın tamamlandığını veya suyun bütün abonelere ulaştığını doğrulayan ayrı bir bilgi niteliği taşımıyor.

Kahramankazan’da kesintinin nedeni bağlantı çalışması

ASKİ duyurusunda “Kazan” başlığı altında verilen ikinci çalışma, Dağyaka Mahallesi 614. Cadde’deki 700’lük içme suyu ana iletim hattını ilgilendiriyor. Hat üzerinde gerçekleştirilecek bağlantı işlemi nedeniyle 10.00–17.00 saatleri arasında su kesintisi planlandı.

Başlıkta “arıza kaynaklı” sınıflandırması bulunsa da açıklama metninde bu işlem bağlantı çalışmasına bağlı planlı kesinti olarak tanımlandı. Bu nedenle Kahramankazan’daki uygulamayı, İvedik OSB’deki ani vana arızasıyla aynı nedenle gerçekleşmiş gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Kahramankazan için açıklanan çalışma aralığı 7 saat. Kesinti kapsamını ise ilçe adı değil, duyuruda sıralanan yerleşimler ve cadde bağlantıları belirliyor.

Saray, Orhaniye ve Dağyaka’da hangi adresler listede?

Kahramankazan duyurusunda Saray ve Orhaniye ile Dağyaka Mahallesi’ndeki belirtilen cadde ve sokaklar yer aldı. Paylaşılan etki alanında şu adresler sıralandı:

Bölge veya cadde Duyuruda belirtilen kapsam Saray Etkilenen yerler arasında Orhaniye Etkilenen yerler arasında Dağyaka Mahallesi Belirtilen cadde ve bağlantılı sokaklar Çaniçi Caddesi Bağlı cadde ve sokaklarla birlikte Atom Caddesi Bağlı cadde ve sokaklarla birlikte Dağyaka Caddesi Bağlı cadde ve sokaklarla birlikte 614. Cadde ve 688. Cadde Bağlı cadde ve sokaklarla birlikte GİMAT Caddesi ve 115. Cadde Bağlı cadde ve sokaklarla birlikte

Adresini kontrol eden abonelerin, yalnızca mahalle adına bakmak yerine cadde ve sokak bağlantılarını da incelemesi gerekiyor. Duyuruda bütün Kahramankazan ilçesini kapsayan bir kesinti açıklanmadı.

21 Ekim Ankara su kesintisi saatleri

İki bölge için paylaşılan programın özeti şöyle:

İlçe Etkilenen bölge Başlangıç Öngörülen bitiş Neden Yenimahalle İvedik OSB’nin tamamı 01.50 17.00 Ana vana arızası Kahramankazan Saray, Orhaniye ve Dağyaka’da belirtilen adresler 10.00 17.00 Ana iletim hattında bağlantı çalışması

Suların saat 17.00’de geleceği kesin mi?

Paylaşılan kayıtlarda 17.00, tamir veya çalışmanın öngörülen bitiş saati olarak bulunuyor. Bu bilgi, çalışmaların hedeflenen takvimini gösteriyor. Onarımın tamamlanmasıyla ilgili yeni bir açıklama olmadan “su verildi” sonucuna ulaşılmamalı.

Abonelerin özellikle işyeri faaliyetleri, temizlik ve günlük su kullanımını planlarken duyurunun güncellenip güncellenmediğini kontrol etmesi yararlı olacak. İvedik OSB’deki işletmeler açısından kesintinin gece başlaması ve gün içindeki çalışma saatlerini kapsaması dikkat çekiyor.

ASKİ’nin aktarılan açıklamasında ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü belirtildi. Güncel durum için kesintinin başlangıç kaydıyla birlikte son açıklama da kontrol edilmeli; duyurulan bitiş saati, tamamlanma teyidi olarak okunmamalı.