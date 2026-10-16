Ankara’da 16, 17 ve 18 Ekim için paylaşılan elektrik kesintisi programı, altı ilçedeki cadde ve sokakları kapsıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı adreslerde kesinti sekiz saate ulaşacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de oturanlar için tarih ve saatler ayrı ayrı listelendi. İşte elektriklerin hangi adreste ne zaman geleceğine ilişkin programın ayrıntıları.

Ankara’da 16–18 Ekim 2026 tarihleri için paylaşılan planlı elektrik kesintisi listesinde altı ilçe yer aldı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’deki belirli adreslerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlandı.

Gönderilen programda toplam 50 kesinti kaydı bulunuyor. Bu sayı, 50 ayrı mahalle veya birbirinden bağımsız 50 çalışma anlamına gelmiyor. Bazı adresler farklı ilçe başlıklarında aynı saatlerle tekrar ediyor. Aşağıdaki tablolar, paylaşılan listedeki ilçe gruplamasını koruyor.

Kesintiler ilçelerin tamamını kapsamıyor. Programda adı geçen cadde ve sokaklar için farklı başlangıç ve bitiş saatleri bulunuyor. Elektriklerin gelmesi için belirtilen saatler, planlanan çalışma bitişini gösteriyor.

16 Ekim’de Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

Cuma gününün programında altı ilçenin tamamında kesinti kaydı var. Etimesgut’ta 4017 numaralı adres için 10.30–15.30, Bağlıca için 14.30–17.00 saatleri yer alıyor. Çankaya’da Dikmen ve beraberindeki sokaklarda iki saatlik çalışma planlandı. Mamak’ta ise gün içindeki farklı çalışmaların son bitiş saati 18.00.

İlçe 16 Ekim’deki kayıt sayısı 17 Ekim’deki kayıt sayısı 18 Ekim’deki kayıt sayısı Altındağ 2 3 — Çankaya 1 6 1 Etimesgut 3 1 2 Mamak 4 7 — Sincan 4 10 — Yenimahalle 3 — 3 Toplam 17 27 6

Altındağ elektrik kesintisi saatleri

Altındağ başlığında iki gün için beş kayıt bulunuyor. 16 Ekim’de Bahadır, Kızılırmak, Bosna ve beraberindeki adreslerde 11.00–12.30, 659 numaralı adreste ise 14.00–15.30 saatleri açıklandı. Cumartesi programı sabah ve öğleden sonra olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrıldı.

Tarih Saat Etkilenen cadde ve sokaklar 16 Ekim 11.00–12.30 Bahadır, 1111, Kızılırmak, Saka., Bosna, Nur., Çağlayan 16 Ekim 14.00–15.30 659 17 Ekim 09.00–10.30 1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695, Başak 17 Ekim 14.00–15.30 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711, 1704 17 Ekim 15.30–17.00 1198

Çankaya’da elektrikler ne zaman gelecek?

Çankaya listesindeki en uzun çalışma 17 Ekim’de 2449 numaralı adreste 09.30–17.30 arasında planlandı. Beytepe ile birlikte sıralanan adreslerde aynı gün dört saatlik kesinti var. Pazar günü ise Mareşal Fevzi Çakmak ve 53 numaralı adres programda yer alıyor.

Tarih Saat Etkilenen cadde ve sokaklar 16 Ekim 14.00–16.00 Dikmen, 931, 1007, 1008, 1024, 1022, 1004, 1009 17 Ekim 09.00–11.30 5154, 4992, Alacaatlı, 4998, 4981 17 Ekim 09.00–12.30 832/1 Polis Lojmanları, Cemil Yıldırım, Kömürcü, Eymir Gölü, Yakupabdal 17 Ekim 09.30–17.30 2449 17 Ekim 13.00–15.00 3275, 3273, 3265, 3276, 3250, 3284, 3267, 3264, 3272, 3268, 3270 17 Ekim 13.30–17.30 Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe, 1771 17 Ekim 15.30–17.30 944, 1032, 1026, 991, 1005, 1003, 1002, 1001, 1006, 1041, 992 18 Ekim 10.00–14.00 Mareşal Fevzi Çakmak, 53

Etimesgut ve Bağlıca elektrik kesintisi programı

Etimesgut’ta cuma günü üç, cumartesi bir, pazar günü iki kayıt bulunuyor. 18 Ekim’de Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM adreslerinde sekiz saatlik kesinti planlandı. Aynı tarihte gece başlayacak ayrı bir çalışma da var.

Tarih Saat Etkilenen cadde ve sokaklar 16 Ekim 10.30–15.30 4017 16 Ekim 11.30–13.00 6235, 6227, 6038, 6103, 6236, 6102, 1649, 6101, 1680, 1672 16 Ekim 14.30–17.00 Bağlıca 17 Ekim 09.30–17.00 Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Maraşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız, Vatan 18 Ekim 09.00–17.00 Ağrıdağı, Bozhöyük, 1. TBMM 18 Ekim 23.00–01.00 303, Dil Devrimi, 304, 310, 305, 2, 311, 301

23.00–01.00 kaydı gece yarısını aşıyor. Saat aralığına göre çalışma 18 Ekim Pazar gecesi başlayıp 19 Ekim Pazartesi saat 01.00’de sona erecek.

Mamak elektrik kesintisi: Tıp Fakültesi ve Mamak adreslerinde çalışma

Mamak’ın cuma programında Tıp Fakültesi, Mamak, Şehit Zülfi Çelik ve İmam Alim Sultan isimleri öne çıkıyor. Birbirini takip eden çalışma saatleri farklı adres gruplarını kapsıyor. Aynı cadde adının birden fazla satırda bulunması, bütün cadde için kesintinin aralıksız süreceği anlamına gelmiyor.

Tarih Saat Etkilenen cadde ve sokaklar 16 Ekim 11.00–12.30 Tıp Fakültesi, 294, 282/1, 286/1, 281, 295/1_SILINECEK, 295, 296, 283, 285, 286 16 Ekim 14.00–15.30 Mamak, Şehit Zülfi Çelik 16 Ekim 16.00–17.30 605, Mamak, Şehit Zülfi Çelik, 288/1, 295/1_SILINECEK, 289, 281, 604, 282, 288, Tıp Fakültesi, 284, 285 16 Ekim 17.00–18.00 İmam Alim Sultan, 542 17 Ekim 09.00–10.30 1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695, Başak 17 Ekim 09.00–12.30 832/1 Polis Lojmanları, Cemil Yıldırım, Kömürcü, Eymir Gölü, Yakupabdal 17 Ekim 09.30–12.00 İmam Alim Sultan, Şehit Serhat Öztürk 17 Ekim 11.00–12.30 1680 17 Ekim 13.00–14.30 612, 610 17 Ekim 14.00–15.30 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711, 1704 17 Ekim 16.00–17.30 1723, Tuğra, 1725/3, Yaren, Bedir, 1727/2, 1706, 1720/2, 1723/1, 1709, 1692, 1712/1, İmam Gazali, 1725, Narin, 1704, Adalet, Galip Hasan Kuşçuoğlu, 1710

Sincan’da cuma ve cumartesi kesinti saatleri

Sincan, paylaşılan programda 14 kayıtla en fazla kesinti satırının bulunduğu ilçe oldu. Cuma günü dört ayrı adres grubu için çalışma var. Cumartesi programında ise sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar farklı saatlerde kesintiler yer alıyor; bu saatler ilçenin tamamında kesintisiz elektrik kesileceğini göstermiyor.

Tarih Saat Etkilenen cadde ve sokaklar 16 Ekim 11.00–12.30 Adıgüzel, Asude., Aziz 16 Ekim 11.00–12.30 Bahadır, 1111, Kızılırmak, Saka., Bosna, Nur., Çağlayan 16 Ekim 14.00–17.30 Kara Koyunlu Çiftliği, Atasoy, Ahlatlı, Girmeç, Karakoyunlu, Tekke Küme 16 Ekim 15.00–16.30 Gülseren, Gülveren, Ayabakan, Aba, Mehmet Akif Ersoy 17 Ekim 09.00–10.30 Halatlı, Güzelgah, Haziran, Oğuz Yılmaz, Hazır, Ahi Mesud, Evrim. 17 Ekim 09.00–10.30 Adıgüzel, Akça, Alıcı, Asude., Aşıklar, Ay, Aziz, Alcan, Ahsen 17 Ekim 09.00–10.30 677, 2..., İnal, Barbaros, Korkmaz., Lale, Melek., Gönül, Kutsal, Ankara, Vatan 17 Ekim 11.00–12.30 Ayaş Ankara Yolu, 357, 250, 249., 359 17 Ekim 11.00–12.30 Ahi Mesud, Güzelgah 17 Ekim 13.30–15.00 Gazi Mustafa Kemal, Toprak, Toptancı, Yağmur, 348, 348/1, Terminal 17 Ekim 13.30–15.00 Ankara, Meltem., Onur, Melek. 17 Ekim 15.30–17.00 Sanat, Türkeli, Yağmur, Toprak, Döşemeci, Çakmak 17 Ekim 15.30–17.00 İpek., İnci., Lale 17 Ekim 15.30–17.00 Melek., Meltem.

Yenimahalle’de 16 ve 18 Ekim programı

Yenimahalle için cuma ve pazar günlerinde üçer kayıt paylaşıldı. Cuma günü çalışmalar 11.00–12.30, 14.00–15.30 ve 16.00–17.30 aralıklarında gerçekleşecek. Pazar programında ise ilk kesinti 09.00’da başlayacak, son çalışma 15.00’te tamamlanacak.

Tarih Saat Etkilenen cadde ve sokaklar 16 Ekim 11.00–12.30 2146, 2153, 2102, 2150 16 Ekim 14.00–15.30 2161, 2148, 1940, 2152, 2155, 2160, 2154 16 Ekim 16.00–17.30 1940, 2161, 2154, 2164 18 Ekim 09.00–10.30 1940, 2067 18 Ekim 11.00–12.30 2086, 2028, Şehit Burak Abikebahşi, 2091, 2091 Aşağı Emek Konut Sitesi, 2030 18 Ekim 13.30–15.00 2095, 2097

Adres kontrolünde tarih ve sokak birlikte değerlendirilmeli

Programdaki bütün kayıtların nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak belirtildi. Ancak listedeki bazı sokak numaraları farklı ilçe başlıklarında tekrar ediyor. Ayrıca “295/1_SILINECEK” ve “2...” gibi açıklaması net olmayan kayıtlar bulunuyor. Bu ifadeler, yeni bir adres tahmin etmemek için tabloda kaynaktaki biçimiyle korundu.

Kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenmek isteyenlerin yalnızca sokak numarasına göre karar vermemesi gerekiyor. İlçe, mahalle, açık adres ve tarih birlikte kontrol edilmeli. Paylaşılan listede mahalle bilgisi bulunmayan kayıtlar için adres bazında doğrulama özellikle önem taşıyor.