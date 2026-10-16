Ankara’da 16–18 Ekim 2026 tarihleri için paylaşılan planlı elektrik kesintisi listesinde altı ilçe yer aldı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’deki belirli adreslerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlandı.

Gönderilen programda toplam 50 kesinti kaydı bulunuyor. Bu sayı, 50 ayrı mahalle veya birbirinden bağımsız 50 çalışma anlamına gelmiyor. Bazı adresler farklı ilçe başlıklarında aynı saatlerle tekrar ediyor. Aşağıdaki tablolar, paylaşılan listedeki ilçe gruplamasını koruyor.

Kesintiler ilçelerin tamamını kapsamıyor. Programda adı geçen cadde ve sokaklar için farklı başlangıç ve bitiş saatleri bulunuyor. Elektriklerin gelmesi için belirtilen saatler, planlanan çalışma bitişini gösteriyor.

16 Ekim’de Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

Cuma gününün programında altı ilçenin tamamında kesinti kaydı var. Etimesgut’ta 4017 numaralı adres için 10.30–15.30, Bağlıca için 14.30–17.00 saatleri yer alıyor. Çankaya’da Dikmen ve beraberindeki sokaklarda iki saatlik çalışma planlandı. Mamak’ta ise gün içindeki farklı çalışmaların son bitiş saati 18.00.

İlçe16 Ekim’deki kayıt sayısı17 Ekim’deki kayıt sayısı18 Ekim’deki kayıt sayısı
Altındağ23
Çankaya161
Etimesgut312
Mamak47
Sincan410
Yenimahalle33
Toplam17276

Altındağ elektrik kesintisi saatleri

Altındağ başlığında iki gün için beş kayıt bulunuyor. 16 Ekim’de Bahadır, Kızılırmak, Bosna ve beraberindeki adreslerde 11.00–12.30, 659 numaralı adreste ise 14.00–15.30 saatleri açıklandı. Cumartesi programı sabah ve öğleden sonra olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrıldı.

TarihSaatEtkilenen cadde ve sokaklar
16 Ekim11.00–12.30Bahadır, 1111, Kızılırmak, Saka., Bosna, Nur., Çağlayan
16 Ekim14.00–15.30659
17 Ekim09.00–10.301692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695, Başak
17 Ekim14.00–15.301723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711, 1704
17 Ekim15.30–17.001198

Çankaya’da elektrikler ne zaman gelecek?

Çankaya listesindeki en uzun çalışma 17 Ekim’de 2449 numaralı adreste 09.30–17.30 arasında planlandı. Beytepe ile birlikte sıralanan adreslerde aynı gün dört saatlik kesinti var. Pazar günü ise Mareşal Fevzi Çakmak ve 53 numaralı adres programda yer alıyor.

TarihSaatEtkilenen cadde ve sokaklar
16 Ekim14.00–16.00Dikmen, 931, 1007, 1008, 1024, 1022, 1004, 1009
17 Ekim09.00–11.305154, 4992, Alacaatlı, 4998, 4981
17 Ekim09.00–12.30832/1 Polis Lojmanları, Cemil Yıldırım, Kömürcü, Eymir Gölü, Yakupabdal
17 Ekim09.30–17.302449
17 Ekim13.00–15.003275, 3273, 3265, 3276, 3250, 3284, 3267, 3264, 3272, 3268, 3270
17 Ekim13.30–17.30Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe, 1771
17 Ekim15.30–17.30944, 1032, 1026, 991, 1005, 1003, 1002, 1001, 1006, 1041, 992
18 Ekim10.00–14.00Mareşal Fevzi Çakmak, 53

Etimesgut ve Bağlıca elektrik kesintisi programı

Etimesgut’ta cuma günü üç, cumartesi bir, pazar günü iki kayıt bulunuyor. 18 Ekim’de Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM adreslerinde sekiz saatlik kesinti planlandı. Aynı tarihte gece başlayacak ayrı bir çalışma da var.

TarihSaatEtkilenen cadde ve sokaklar
16 Ekim10.30–15.304017
16 Ekim11.30–13.006235, 6227, 6038, 6103, 6236, 6102, 1649, 6101, 1680, 1672
16 Ekim14.30–17.00Bağlıca
17 Ekim09.30–17.00Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Maraşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız, Vatan
18 Ekim09.00–17.00Ağrıdağı, Bozhöyük, 1. TBMM
18 Ekim23.00–01.00303, Dil Devrimi, 304, 310, 305, 2, 311, 301

23.00–01.00 kaydı gece yarısını aşıyor. Saat aralığına göre çalışma 18 Ekim Pazar gecesi başlayıp 19 Ekim Pazartesi saat 01.00’de sona erecek.

Mamak elektrik kesintisi: Tıp Fakültesi ve Mamak adreslerinde çalışma

Mamak’ın cuma programında Tıp Fakültesi, Mamak, Şehit Zülfi Çelik ve İmam Alim Sultan isimleri öne çıkıyor. Birbirini takip eden çalışma saatleri farklı adres gruplarını kapsıyor. Aynı cadde adının birden fazla satırda bulunması, bütün cadde için kesintinin aralıksız süreceği anlamına gelmiyor.

TarihSaatEtkilenen cadde ve sokaklar
16 Ekim11.00–12.30Tıp Fakültesi, 294, 282/1, 286/1, 281, 295/1_SILINECEK, 295, 296, 283, 285, 286
16 Ekim14.00–15.30Mamak, Şehit Zülfi Çelik
16 Ekim16.00–17.30605, Mamak, Şehit Zülfi Çelik, 288/1, 295/1_SILINECEK, 289, 281, 604, 282, 288, Tıp Fakültesi, 284, 285
16 Ekim17.00–18.00İmam Alim Sultan, 542
17 Ekim09.00–10.301692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695, Başak
17 Ekim09.00–12.30832/1 Polis Lojmanları, Cemil Yıldırım, Kömürcü, Eymir Gölü, Yakupabdal
17 Ekim09.30–12.00İmam Alim Sultan, Şehit Serhat Öztürk
17 Ekim11.00–12.301680
17 Ekim13.00–14.30612, 610
17 Ekim14.00–15.301723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711, 1704
17 Ekim16.00–17.301723, Tuğra, 1725/3, Yaren, Bedir, 1727/2, 1706, 1720/2, 1723/1, 1709, 1692, 1712/1, İmam Gazali, 1725, Narin, 1704, Adalet, Galip Hasan Kuşçuoğlu, 1710

Sincan’da cuma ve cumartesi kesinti saatleri

Sincan, paylaşılan programda 14 kayıtla en fazla kesinti satırının bulunduğu ilçe oldu. Cuma günü dört ayrı adres grubu için çalışma var. Cumartesi programında ise sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar farklı saatlerde kesintiler yer alıyor; bu saatler ilçenin tamamında kesintisiz elektrik kesileceğini göstermiyor.

TarihSaatEtkilenen cadde ve sokaklar
16 Ekim11.00–12.30Adıgüzel, Asude., Aziz
16 Ekim11.00–12.30Bahadır, 1111, Kızılırmak, Saka., Bosna, Nur., Çağlayan
16 Ekim14.00–17.30Kara Koyunlu Çiftliği, Atasoy, Ahlatlı, Girmeç, Karakoyunlu, Tekke Küme
16 Ekim15.00–16.30Gülseren, Gülveren, Ayabakan, Aba, Mehmet Akif Ersoy
17 Ekim09.00–10.30Halatlı, Güzelgah, Haziran, Oğuz Yılmaz, Hazır, Ahi Mesud, Evrim.
17 Ekim09.00–10.30Adıgüzel, Akça, Alıcı, Asude., Aşıklar, Ay, Aziz, Alcan, Ahsen
17 Ekim09.00–10.30677, 2..., İnal, Barbaros, Korkmaz., Lale, Melek., Gönül, Kutsal, Ankara, Vatan
17 Ekim11.00–12.30Ayaş Ankara Yolu, 357, 250, 249., 359
17 Ekim11.00–12.30Ahi Mesud, Güzelgah
17 Ekim13.30–15.00Gazi Mustafa Kemal, Toprak, Toptancı, Yağmur, 348, 348/1, Terminal
17 Ekim13.30–15.00Ankara, Meltem., Onur, Melek.
17 Ekim15.30–17.00Sanat, Türkeli, Yağmur, Toprak, Döşemeci, Çakmak
17 Ekim15.30–17.00İpek., İnci., Lale
17 Ekim15.30–17.00Melek., Meltem.

Yenimahalle’de 16 ve 18 Ekim programı

Yenimahalle için cuma ve pazar günlerinde üçer kayıt paylaşıldı. Cuma günü çalışmalar 11.00–12.30, 14.00–15.30 ve 16.00–17.30 aralıklarında gerçekleşecek. Pazar programında ise ilk kesinti 09.00’da başlayacak, son çalışma 15.00’te tamamlanacak.

TarihSaatEtkilenen cadde ve sokaklar
16 Ekim11.00–12.302146, 2153, 2102, 2150
16 Ekim14.00–15.302161, 2148, 1940, 2152, 2155, 2160, 2154
16 Ekim16.00–17.301940, 2161, 2154, 2164
18 Ekim09.00–10.301940, 2067
18 Ekim11.00–12.302086, 2028, Şehit Burak Abikebahşi, 2091, 2091 Aşağı Emek Konut Sitesi, 2030
18 Ekim13.30–15.002095, 2097

Adres kontrolünde tarih ve sokak birlikte değerlendirilmeli

Programdaki bütün kayıtların nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak belirtildi. Ancak listedeki bazı sokak numaraları farklı ilçe başlıklarında tekrar ediyor. Ayrıca “295/1_SILINECEK” ve “2...” gibi açıklaması net olmayan kayıtlar bulunuyor. Bu ifadeler, yeni bir adres tahmin etmemek için tabloda kaynaktaki biçimiyle korundu.

Kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenmek isteyenlerin yalnızca sokak numarasına göre karar vermemesi gerekiyor. İlçe, mahalle, açık adres ve tarih birlikte kontrol edilmeli. Paylaşılan listede mahalle bilgisi bulunmayan kayıtlar için adres bazında doğrulama özellikle önem taşıyor.