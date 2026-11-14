Ankara'da akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen güncellemeler sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. 14 Kasım Cumartesi günü itibarıyla tabelaların değiştiği başkentte benzin 72,20 TL, motorin ise 96,40 TL seviyesine ulaştı. Artan maliyetler ulaşım ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Türkiye genelinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

Benzin 72.20 TL, Motorin 96.40 TL Oldu: Başkentte Güncel Akaryakıt Fiyatları Listesi Yayınlandı!

Ankara genelindeki akaryakıt istasyonlarında tabelaların yenilenmesiyle birlikte sürücüler güne yeni ve yüksek fiyatlarla başladı. Özellikle hususi araç sahipleri, lojistik firmaları ve toplu taşıma dışındaki bireysel ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar artan maliyetler karşısında bütçe planlamalarını yeniden gözden geçiriyor.

Son yıllarda küresel çapta yaşanan enerji krizleri ve akaryakıt üzerindeki vergi yükleri, pompa fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında temel etkenler arasında yer almaktadır. Sürücüler istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yeni fiyat tarifesi başkentteki araç sahiplerinin en çok konuştuğu konuların başında gelmektedir.

14 Kasım Cumartesi Günü Güncel Benzin ve Motorin Tarifesi

Piyasalardaki son gelişmelerin ardından Ankara'daki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan güncel pompa fiyatları netleşti. Sürücülerin merakla takip ettiği rakamlar şu şekildedir:

Benzin Fiyatı: Küresel petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kuru etkisiyle birlikte benzinin litre fiyatı 72,20 TL seviyesine yükseldi.

Motorin Fiyatı: Nakliye, lojistik ve ticari araçların yanı sıra dizel binek otoların da en büyük gider kalemini oluşturan motorinin litre fiyatı 96,40 TL olarak tabelalara yansıdı.

LPG ve Diğer Yakıtlar: Akaryakıt piyasasındaki genel artış eğilimi, otogaz ve alternatif yakıt türlerinde de benzer oranlarda fiyat güncellemelerini beraberinde getirdi.

Artan Akaryakıt Fiyatlarının Sürücülere ve Piyasaya Etkileri

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu hızlı tırmanış, yalnızca bireysel araç sahiplerini değil, tüm ekonomik dengeleri etkilemektedir. Uzmanların ve sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre bu durumun başlıca yansımaları şunlardır:

Bireysel Bütçe Baskısı: Araç sahipleri işe gidip gelirken toplu taşımaya yönelmek zorunda kalırken, özel araç kullanımı günlük yaşamda lüks haline gelmeye başlamıştır.

Lojistik ve Taşımacılık Maliyetleri: Motorin fiyatının 96,40 TL seviyesine ulaşması, başta nakliye, gıda taşımacılığı ve kargo sektörü olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde maliyetleri artırmaktadır.

Enflasyonist Baskı: Artan akaryakıt maliyetleri iğneden ipliğe tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yansıyarak genel hayat pahalılığını tetiklemektedir.

Sürücüler önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni bir indirim veya artış olup olmayacağını yakından takip ederken, uzmanlar küresel petrol piyasalarındaki veri akışının yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.