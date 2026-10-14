Başkent Ankara'da araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, küresel piyasalar ve döviz kurundaki dalgalanmalar doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor. 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla istasyonlardaki pompa fiyatları netlik kazandı. Sürücüler bütçelerini planlamak için benzin, motorin ve otogaz litre fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. İşte güncel rakamlar.

Türkiye genelinde olduğu gibi Başkent Ankara'da da sürücülerin günlük bütçelerini doğrudan etkileyen kalemlerin başında akaryakıt fiyatları geliyor. Uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, benzin ve motorin litre fiyatlarında sürekli bir hareketliliğe neden oluyor. Aracını kullanan veya ticari faaliyet yürüten binlerce vatandaş, her gün istasyonların yolunu tutmadan önce güncel pompa fiyatlarını yakından inceliyor.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla Ankara'daki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan güncel litre fiyatları, araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Dağıtım şirketlerinin belirlediği rekabet koşulları, bayi kar marjları ve lojistik maliyetler, il genelindeki ortalama pompa rakamlarının şekillenmesinde rol oynamaktadır.

Ankara'da Benzin Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Başkent genelinde benzinli araç kullanan sürücüler için tabelalarda yazan rakamlar netleşti. 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 84,80 TL seviyelerinde işlem görüyor. Farklı dağıtım şirketlerinin istasyonlarında kuruş bazında ufak değişiklikler gözlemlense de, standart benzin fiyatları bu bantta yer alıyor. Şehir içi ulaşımdan hususi araç kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi etkileyen benzin fiyatları, sürücülerin aylık yakıt masraflarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Motorin (Mazot) Fiyatlarında Son Durum

Özellikle ticari araç sahiplerinin, lojistik sektörünün ve dizel binek otomobil kullanan vatandaşların odağında yer alan motorin fiyatları da güncellendi. Ankara'da 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla motorinin litre fiyatı ortalama 97,70 TL olarak pompaya yansımış durumda. Nakliye maliyetlerinden toplu taşımaya kadar pek çok sektörü dolaylı yoldan etkileyen motorin fiyatlarındaki bu seviye, taşıma maliyetlerinin hesaplanmasında da kritik bir eşik oluşturuyor.

LPG (Otogaz) Fiyatları Kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatlarına kıyasla daha ekonomik bir alternatif olarak tercih edilen otogaz (LPG) kullanıcıları da güncel fiyatları yakından takip ediyor. Ankara'da 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla LPG litre fiyatı ortalama 41,29 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Şehir içi trafikte yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla otogaz sistemine sahip araçları tercih eden sürücüler, istasyon tercihlerine göre bu rakamlarda küçük farklılıklar görebiliyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve KDV eklenmesiyle oluşan rafineri satış fiyatı baz alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kurundaki değişimler takip ediliyor. Bu faktörlerin yanı sıra dağıtım şirketlerinin uyguladığı bayi marjları da il ve ilçeler arasında kuruş düzeyinde farklılıklar doğurabiliyor.

Sürücülerin yakıt bütçelerini optimize edebilmeleri ve ani fiyat değişimlerinden haberdar olabilmeleri için enerji piyasasındaki gelişmeleri ve resmi duyuruları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. İstasyonlara gitmeden önce güncel fiyat sorgulaması yapmak, hem bireysel hem de kurumsal harcamaların planlanmasında sürücülere avantaj sağlıyor.