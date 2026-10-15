Ankara’da 15 Ekim Perşembe akşamı konser ve tiyatro seçenekleri farklı sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Ayna, Tepe Prime’da sahne alırken CSO Ada Ankara’da Bir Ustanın İzinde konseri düzenlenecek. Kızılay’da Martin Eden ve Fareler ve İnsanlar oyunları programda yer alıyor. İşte bu akşam için açıklanan etkinliklerin saatleri, mekânları ve bilet almadan önce kontrol edilecek ayrıntılar.

Ankara’da 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı, klasik müzikten rock konserine, edebiyat uyarlamalarından tiyatro oyunlarına uzanan bir etkinlik programı bulunuyor. Akşamını dışarıda geçirmek isteyenler için Kızılay, Bilkent çevresi, Tunus Caddesi ve Yenimahalle’deki sahneler farklı seçenekler sunuyor.

Bugünün programında Ayna konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının “Bir Ustanın İzinde” konseri, Martin Eden, Fareler ve İnsanlar ve Ruh Öküzüm yer alıyor. Geceye daha geç başlamak isteyenler için ise Eksi 30 – Büyük Kino Tribute etkinliği listeleniyor. Etkinlik seçerken başlangıç saatinin yanında salon adının da kontrol edilmesi gerekiyor.

Kızılay’da erken başlayan seçenek: Martin Eden

Martin Eden, bugün saat 18.00’de AKM Sahne Kızılay’da izleyiciyle buluşacak. Oyun, günün diğer birçok etkinliğine göre daha erken saatte başlıyor. İş veya okul çıkışının ardından tiyatroya gitmek isteyenlerin ulaşım planını bu saate göre yapması gerekiyor. Etkinliğin 15 Ekim seansı bilet satış sayfasında yer alıyor.

Kızılay’da akşam programını erken başlatmak isteyenler açısından bu saat, listedeki belirgin ayrıntılardan biri. Ancak aynı mekânda başka bir oyunun da bulunması nedeniyle bilet üzerinde oyun adı, tarih ve seans saati birlikte kontrol edilmeli. Yalnızca salon adını esas almak, farklı bir gösterimin saatiyle karışıklığa yol açabilir.

Fareler ve İnsanlar saat 20.00’de

Kızılay’daki bir diğer tiyatro seçeneği Fareler ve İnsanlar. Oyun, 15 Ekim Perşembe saat 20.00’de AKM Sahne Kızılay’da programlanıyor. Bubilet’in erişilen etkinlik kaydında biletler 336 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Bu fiyat başlangıç kategorisini gösteriyor; bütün koltukların aynı tutarda olduğu anlamına gelmiyor. Seçilen kategori, koltuk ve satış koşulları toplam bedeli değiştirebilir. Ayrıca etkinliğin listede bulunması, istenen koltukta hâlâ bilet bulunduğunu garanti etmiyor. Satın alma aşamasındaki güncel salon planı esas alınmalı.

CSO Ada Ankara’da “Bir Ustanın İzinde” konseri

Klasik müzik dinlemek isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası – Bir Ustanın İzinde konseri bulunuyor. Sanat Cepte programında etkinliğin tarihi 15 Ekim 2026, başlangıç saati 20.00, mekânı ise CSO Ada Ankara Tarihî Salon olarak belirtiliyor.

Konser, Suna Kan’ın sanat mirasına adanan anma haftası kapsamında düzenleniyor. Yayımlanan programa göre 15–22 Ekim tarihlerini kapsayan anma haftası, bu akşamki “Bir Ustanın İzinde” konseriyle başlayacak.

CSO Ada Ankara’ya gideceklerin dikkat etmesi gereken nokta, etkinliğin Tarihî Salon’da olması. Aynı yerleşkedeki farklı salonlarda başka programlar da bulunabildiğinden girişte bilette yazan salon adı takip edilmeli.

Yenimahalle’de Ruh Öküzüm sahneleniyor

Tiyatro için Yenimahalle tarafını tercih edenler, Ruh Öküzüm oyununu değerlendirebilir. Etkinlik, saat 20.00’de Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda listeleniyor. Tarih ve salon bilgisi, etkinliğin bilet satış kaydında bulunuyor.

Kültür merkezinin adının yanında Yıldız Kenter Salonu ayrıntısının da not edilmesi gerekiyor. Aynı merkezdeki farklı sahne adları birbirinin yerine kullanılmamalı. Buluşma yeri belirleyen izleyiciler de yalnızca kültür merkezini değil, salonu ve giriş bilgisini birlikte paylaşabilir.

Ayna, Tepe Prime’da sahne alacak

Bu akşam konser tercihini Ayna’dan yana yapmak isteyenler için adres IF Performance Hall Tepe Prime. Biletix’in etkinlik kaydına göre konser 15 Ekim Perşembe saat 21.00’de başlayacak. Mekânın etkinlik listesinde biletler 660 TL’den başlayan fiyatlarla gösteriliyor.

Ankara’da IF adıyla farklı mekânlar bulunduğu için Tepe Prime ile Tunus’taki salonun karıştırılmaması önemli. Ayna için açıklanan mekân Tepe Prime. Yolculuk planı yapılırken bilet üzerindeki adres ve organizatörün giriş açıklamaları kontrol edilmeli.

Geç saatte konser: Eksi 30 – Büyük Kino Tribute

Gecenin daha geç başlayan seçeneklerinden biri Eksi 30 – Büyük Kino Tribute. Biletix kaydında etkinlik 15 Ekim 2026 Perşembe saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara’da yer alıyor. Günlük etkinlik programında bu mekân Tunus şubesi olarak belirtiliyor.

Bu etkinlikle Ayna konseri aynı akşamda ve benzer mekân adlarıyla listeleniyor. Ancak başlangıç saatleri ve salonları farklı. Bilet satın alırken sanatçı veya etkinlik adının doğru seçildiğinden emin olunmalı; yalnızca “IF konseri” şeklindeki bilgiyle hareket edilmemeli.

Bilet almadan önce son kontrol

Ankara’da bu akşam için açıklanan seçenekler arasında 18.00’de başlayan tiyatrodan 21.30’daki konsere kadar farklı saatler bulunuyor. Bu liste, şehirdeki bütün etkinlikleri kapsamıyor; tarih ve mekân bilgisi erişilebilen kayıtlarda bulunan programlardan oluşuyor.

Kapı açılışı ile gösteri başlangıcı farklı olabilir. Yaş sınırı, oturma düzeni, geç giriş koşulları ve varsa program değişiklikleri, ilgili etkinliğin satış sayfasından kontrol edilmeli. Özellikle aynı isimli salonların bulunduğu konser mekânlarında ve çok salonlu kültür merkezlerinde tam mekân adı, akşam planının en önemli ayrıntılarından biri.