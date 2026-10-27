Başkent EDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 27 Ekim 2026 Salı günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara genelinde 16 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel saatleri kontrol etmesi gerekiyor.

Başkent Ankara'da kesintisiz, güvenli ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla yürütülen altyapı ve şebeke iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Enerji hatlarının yenilenmesi, trafo bakımlarının yapılması ve olası arızaların önceden engellenmesi amacıyla elektrik dağıtım şirketleri tarafından kapsamlı bir program yürütülüyor.

Bu kapsamda, Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan güncel duyuruya göre, 27 Ekim 2026 Salı günü başkentin tam 16 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Haftanın ikinci iş gününde günlük yaşamlarını, iş akışlarını ve evdeki planlamalarını elektrik kullanımına göre yapacak binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu duyuru sonrasında, kesintiden etkilenecek bölgeler netlik kazandı. Yetkililer, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi adına bu tür bakım çalışmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Çankaya, Altındağ ve Mamak'ta Kesinti Saatleri

Başkentin merkez ilçelerinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında Çankaya'da elektrik kesintileri sabah saat 09.00'da başlayacak. Zeytindalı, Işıkyolu, Şimşek ve Güvenlik bölgelerinde kesintinin saat 11.30'a kadar sürmesi planlanırken; Şehit Orhan Dağ, Yeniköy ve 448 numaralı bölgelerde ise çalışmalar saat 15.30'a kadar devam edecek.

Gündönümü, Ali Kuşçu, 5366 ve Piri Reis çevresinde ise 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji kısıtlamasına gidilecek. Karanfil ve çevresindeki bazı sokaklarda da öğleden sonra kesinti uygulanacağı bildirildi.

Altındağ ilçesinde ise sabah 07.00 ile 15.30 saatleri arasında 1087, 1066, Şehit Ertuğrul Koçer, 1070, 1077 ve 1170 bölgelerinde bakım faaliyeti yürütülecek. Çember bölgesindeki kesintinin ise akşam saat 17.00 ile 18.00 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Mamak'ta ise 1140, 551 ve 577 numaralı bölgelerde 09.00-10.30, Yatıkmusluk'ta 11.00-12.30, 1539/5 bölgesinde ise 13.00-17.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Gölbaşı ve Sincan'da Geniş Kapsamlı Çalışma

Geniş coğrafi alanlarıyla dikkat çeken Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde gün boyu sürecek kapsamlı kesintiler planlandı. Gölbaşı'nda Şehit Selami Atabey, 832/2 Tek Lojmanları ve Cemil Yıldırım çevresinde sabah saatlerinde başlayacak çalışmaların bazı noktalarda öğleden sonraya uzanacağı bildirildi.

Karaömerli, Temiz, İlke, Şeref, Sakin, Gençel, Leylekli, Saygı, Anadolu, Güneş, Çay, Serçe, Aksu, Mevlana ve Koru mahallelerinde ise saat 10.00 ile 18.00 arasında uzun süreli kesinti uygulanacak.

Sincan'da ise enerji kısıtlaması saat 09.00 itibarıyla start alacak. Ayaş Ankara Yolu, Dumlupınar, Şehit Hakan Turan Caddesi, Ankara Devlet Yolu, İmam Gazali ve Yukarı Yurtçu çevresinde saat 15.30'a kadar elektrik kesintisi planlanıyor.

Diğer 13 İlçede de Planlı Kesinti Var

Ankara'nın merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de Başkent EDAŞ ekipleri sahada mesai yapacak. Akyurt'ta Ahmetadil ve Köselikızığı bölgelerinde 14.00-15.30 saatlerinde, Bala'da pek çok yerleşim yerinde 09.00'dan 17.30'a kadar kesinti yaşanacak.

Beypazarı'nda Oymaağaç 09.30-13.30 saatleri arasında, Gürağaç ve Yalnızçam ise 09.30-17.00 saatleri arasında karanlıkta kalacak.

Çubuk'un Kargın ve Kargın Küme bölgelerinde 09.15-17.15, Etimesgut'un Ayaş Ankara Yolu, Yapracık, Fatih ve Göksu çevresinde 09.30-15.30, Kahramankazan Alpagut, Kızılcahamam Saraycık ile Nallıhan'ın Taşkent, Gazi, Göksu, Mehmet Kayapınar, Akbaba, Anadolu ve Özbek mahallelerinde vardiyalı çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca Polatlı'da sabah 09.30'dan itibaren başlayacak çalışmalar akşam 17.00'ye kadar sürecek. Şereflikoçhisar'da ise İmamoğlu, Dede Korkut, Pazarcık, Erenler, Karaçalı, Vatan, Bayram ve Osmanlı çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Yetkililer, vatandaşların elektrikli cihazlarını korumak ve mağduriyet yaşamamak adına güncel duyuruları yakından takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor.