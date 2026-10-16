Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin evlilik hazırlığındaki ve evliliğinin ilk yıllarındaki çiftler için başlattığı "Evlilik Rehberim" seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde bugüne kadar yaklaşık 300 kişiye ulaşan program, çiftlere sağlıklı iletişim, problem çözme ve çatışma yönetimi konularında rehberlik ediyor.

Başkentte sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), evlilik müessesesine adım atan ve evliliğinin ilk yıllarını yaşayan çiftler için hayata geçirdiği "Evlilik Rehberim" seminer programını kararlılıkla sürdürüyor. "Bilinçli Eş, Huzurlu Yuva" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli hazırlanması ve karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşması amaçlanıyor.

Cemre Parkı içerisinde yer alan Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerler, alanında uzman psikolojik danışmanlar ve eğitmenler tarafından veriliyor. Program boyunca çiftlere aile içi iletişim, eşlerin rol ve sorumlulukları, problem çözme ile çatışma yönetimi gibi hayati konularda kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

6 Seminerde Yaklaşık 300 Çifte Ulaşıldı

29 Mart 2026 tarihinde başlatılan ve yıl boyunca kesintisiz devam etmesi planlanan projeye çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kişisel Gelişim Merkezi İdarecisi ve Psikolojik Danışman Kübra Hüyük, bugüne kadar gerçekleştirilen 6 seminerde yaklaşık 300 kişiye ulaştıklarını belirtti. Hüyük, projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Amacımız çiftlerimizin evlilik hazırlığı sürecinde sağlıklı bir yol ilerlemelerini sağlamak. Aynı zamanda evliliklerinde de bilinçli bir bakış açısıyla hareket etmelerini sağlamak. Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezi içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve yıl boyunca sürecek olan seminerlerimize katılmak isteyen çiftlerimiz duyurularımızda yer alan başvuru linkimiz üzerinden kayıt yaptırabilirler. Evlilik hazırlığında olan ve evliliğinin ilk yıllarında olan tüm çiftlerimizi programımıza bekliyoruz."

Çiftlerden Eğitime Tam Not

Seminerlere katılan adaylar ve yeni evli çiftler, aldıkları eğitimin ilişkilerine yepyeni bir bakış açısı kazandırdığını dile getiriyor. Eğitimlerin kendilerine sağladığı katkıları paylaşan katılımcıların değerlendirmeleri şu şekilde şekillendi:

Efşin Erdem: "Evlilik hazırlığındayız. Bir ay sonra düğünümüz var. Buraya da bir yakınımızın tavsiyesiyle katıldık, başvurumuzu yaptık. Herkesin alması lazım. Mutlu bir yuva için güzel bir şey."

Kaan Menteşeoğlu: "Her evli çiftin alması gereken bir şey bu. Bize çok faydası oldu. Evimize gittiğimiz zaman tekrar buradaki konuşulanları değerlendireceğiz. Daha güçlü temeller atacağımıza inanıyoruz."

Ayşegül Salman: "Yakın zamanda düğünümüz olacak. Seminere ilk gelirken kaygılı gelmiştim ama gerçekten çok faydalı oldu. Farklı bir bakış açısıyla güzel bir kazanım sağladığımı düşünüyorum."

Gaye Simay Weber: "Geçen ay evlendik. Buraya katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Evlilik anlamında iyi bir farkındalığa sahip olmamı sağladı. Aslında o kadar da çözülmeyecek bir şey olmadığını fark ettim."

"Evlilik Rehberim" Başvuruları Nasıl Yapılır?

Evlilik hazırlığı yapan veya evliliğinin ilk yıllarında ilişkisini güçlendirmek isteyen çiftler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dijital kanalları üzerinden kayıt oluşturabiliyor. Programdan yararlanmak isteyenler başvurularını https://danismanlik.ankara.bel.tr/EvlilikRehberim adresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. ABB, başkentteki aile bağlarını güçlendiren bu tür bilinçlendirme projelerini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeyi hedefliyor.