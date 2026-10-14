Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, başkent Ankara'daki araç sahipleri günlük ulaşım maliyetlerini yakından takip ediyor. 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla güncellenen pompa fiyatları üzerinden benzin, motorin ve LPG ile standart bir otomobil deposunun kaç Türk Lirasına dolduğunu ve detaylı maliyet hesaplamalarını haberimizde bir araya getirdik.

Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Başkent Ankara'da araç sahibi olan vatandaşlar, her güne yeni bir fiyat beklentisiyle başlarken, bütçelerini planlamak adına güncel litre fiyatlarını titizlikle inceliyor. Özellikle işe gidiş gelişlerde, ticari faaliyetlerde ve şehir içi ulaşımda özel araçlarını kullanan sürücüler için depo doldurma maliyetleri en önemli gider kalitelerinden biri haline gelmiştir.

14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ankara genelindeki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan ortalama pompa fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, araç bütçesindeki yükü gözler önüne seriyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu ve 50 litrelik standart bir otomobil deposunun güncel maliyet tablosunu sizler için derledik.

Ankara'da Güncel Akaryakıt Litre Fiyatları Ne Kadar?

Başkent sokaklarında istasyonlara ve firmalara göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte, ortalama pompa fiyatları şu seviyelerde seyretmektedir:

Benzin: Litre fiyatı ortalama 84,75 TL ile 84,80 TL aralığında değişiyor.

Motorin (Mazot): Şehir içi istasyonlarda litre fiyatı ortalama 97,68 TL ile 97,70 TL seviyelerinde bulunuyor.

LPG (Otogaz): Çeşitli markalara göre ortalama litre fiyatı 41,29 TL ile 42,90 TL arasında alıcı buluyor.

Bu rakamlar doğrultusunda, hususi binek araçların standart depo hacimleri baz alınarak yapılan hesaplamalar, aylık ulaşım giderlerinin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

50 Litrelik Depo Benzinde ve Motorinde Kaç TL'ye Doluyor?

Türkiye şartlarında en yaygın binek araç yakıt depo hacmi olan 50 litre üzerinden yapılan maliyet hesaplaması, sürücülerin akaryakıt istasyonlarında ödediği rakamları gözler önüne seriyor.

Benzinli Araçlar İçin Maliyet: Litre fiyatı ortalama 84,80 TL baz alındığında, boş bir benzin deposunun tamamen doldurulması için sürücülerin cebinden yaklaşık 4.240 TL çıkması gerekiyor.

Dizel (Motorin) Araçlar İçin Maliyet: Yoğun olarak tercih edilen motorinli araçlarda ise litre fiyatı 97,70 TL seviyelerinde seyrediyor. Buna göre 50 litrelik standart bir motorin deposu, ortalama 4.885 TL gibi bir maliyetle doluyor.

LPG'li Araçlar İçin Maliyet: Tüp gaz/otogaz kullanan araçlarda depo hacmi genellikle daha küçük olsa da veya ortalama 40 litrelik dolum kapasitesi baz alındığında, litre fiyatı 41,30 TL civarından hesaplandığında bir depo dolumu yaklaşık 1.652 TL tutuyor.

Sürücüler İçin Tasarruf Yöntemleri ve Beklentiler

Artan akaryakıt maliyetleri karşısında Ankara'daki sürücüler bütçelerini korumak adına çeşitli alternatif çözümlere yöneliyor. Toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi, araç paylaşım sistemleri ve ekonomik sürüş teknikleri (ani hızlanmalardan kaçınma, lastik basınçlarını ideal seviyede tutma) yakıt tüketimini düşürmede etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise global ham petrol piyasalarındaki gelişmelere ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak şekillenecek. Başkentteki araç sahipleri, bütçelerini dengelemek adına anlık fiyat değişimlerini ve olası indirim veya zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor.