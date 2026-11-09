Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve Mamak başta olmak üzere birçok ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı Ankara elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar kesinti saatlerini ve sorgulama yöntemlerini merak ediyor.

Türkiye'nin başkenti Ankara genelinde enerji altyapısını güçlendirmek, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve abonelere çok daha kesintisiz, kaliteli bir elektrik hizmeti sunabilmek amacıyla yürütülen bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından paylaşılan güncel planlı bakım takvimine göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başkentin pek çok merkez ve dış ilçesinde kapsamlı Ankara Elektrik Kesintisintileri yaşanacak.

Başkentte Planlı Kesinti Listesi Açıklandı: Çankaya, Keçiören ve Etimesgut Başta Olmak Üzere Onlarca Mahallede Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Haftanın ilk iş gününde evde olacak veya uzaktan çalışma yürütecek binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu kesintiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlandı.

Şebeke hatlarının modernize edilmesi amacıyla planlanan bu çalışmalar, ilçelerin mahalle ve sokaklarına göre değişiklik gösteriyor. Bazı noktalarda kesintiler kısa süreli periyotlarla tamamlanırken, bazı kritik bölgelerde çalışmaların akşam saat 17:30 veya 18:00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Başkent sakinlerinin günlük işlerini aksatmamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına planlanan kesinti programını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Çankaya ve Keçiören'de Kapsamlı Ankara Elektrik Kesintisi Detayları

Ankara'nın en yoğun nüfuslu ve hareketli ilçelerinin başında gelen Çankaya'da gün boyunca farklı mahallelerde beş ayrı zaman diliminde planlı kesintiler uygulanıyor. Şirket kayıtlarına göre Çankaya genelindeki mahalleler ve tahmini Ankara Elektrik Kesintisi saatleri şu şekildedir:

Çiğdem Mahallesi: Sabah 09:00 - 11:30 saatleri arasında planlı bakım çalışması yürütülüyor.

Üniversiteler Mahallesi: Çalışmalar 09:15 - 12:15 aralığında gerçekleştiriliyor.

Yeşilkent Mahallesi: Kesintinin 09:30 - 17:30 saatleri arasında uzun süreli olarak sürmesi planlanıyor.

Mürsel Uluç Mahallesi: Bölgede iki ayrı kayıt bulunuyor; 10:00 - 18:00 ve 10:30 - 18:30 saat aralıklarında enerji kısıtlaması yaşanıyor.

İlkbahar Mahallesi: Öğleden sonra 13:00 - 15:00 ile 15:30 - 17:30 saatleri arasında bakım mesaisi yapılacak.

Yoğun nüfuslu bir diğer merkez olan Keçiören'in Atapark Mahallesi'nde ise şebeke yenileme çalışmaları dört farklı periyoda bölündü. 09:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:30 - 15:00 ve 15:30 - 17:00 saat aralıklarında uygulanacak bu kesintilerin mahallenin tamamını aynı anda ve kesintisiz şekilde etkilemeyeceği, şebeke hatlarındaki kademeli çalışmalar nedeniyle bölgesel olarak hissedileceği belirtiliyor.

Etimesgut ve Mamak'ta Planlı Ankara Elektrik Kesintisi Detayları

Başkentin batı ve doğu aksında yer alan Etimesgut ile Mamak ilçelerinde de elektrik dağıtım hatlarında iyileştirme operasyonları sürüyor. Etimesgut sınırları içerisinde yer alan Piyade, Elvan ve Bağlıca mahallelerinde planlı Ankara Elektrik Kesintisi çalışmalar öngörülüyor.

Özellikle Elvan Mahallesi'ndeki kesintinin 10:30 - 18:30 saatleri arasında uzun soluklu bir çalışma şeklinde gerçekleşeceği, Bağlıca Mahallesi'ndeki bakımın ise 14:00 - 15:30 saatleri arasında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Mamak ilçesinde ise Küçük Kayaş, Kutludüğün ve Kıbrısköy mahalleleri için resmi duyurular yayımlanmış durumda.

Ankara Genelinde İlçe İlçe Planlı Ankara Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı!

Merkez ilçelerin yanı sıra başkentin dış ilçelerinde de Başkent EDAŞ ekipleri saha çalışmalarına devam ediyor. 9 Kasım tarihli resmi listelerde yer alan diğer ilçe, mahalle ve saat bilgileri şu şekildedir:

Ayaş / Oltan Mahallesi: 15:30 – 17:00 saatleri arasında.

Bala / Üçem Mahallesi: 09:30 – 17:30 saatleri arasında tam gün düzeyinde.

Çamlıdere / Meşeler Mahallesi: 09:00 – 17:00 aralığında.

Çamlıdere / Çamköy Mahallesi: 09:30 – 17:30 saatleri arasında.

Çubuk / Karadana Mahallesi: Gün içinde 09:00 – 10:30 ile 11:00 – 12:30 periyotlarında.

Elmadağ / Hasanoğlan Havuzbaşı Mahallesi: 09:30 – 11:30 ve 13:00 – 15:00 saatlerinde.

Gölbaşı / Ballıkpınar Mahallesi: 09:00 – 17:00 saatleri arasında.

Gölbaşı / Kızılcaşar Mahallesi: 14:00 – 18:00 aralığında.

Güdül / Yelli Mahallesi: 10:00 – 17:00 saatleri arasında.

Kızılcahamam / İsmetpaşa Mahallesi: 09:00 – 17:00 saatleri arasında.

Nallıhan / Çayırhan Mahallesi: 09:30 – 17:30 saatleri aralığında.

Polatlı / Kocahacılı Mahallesi: 09:30 – 17:30 saatleri arasında.

Polatlı / Hacıosmanoğlu Mahallesi: 10:00 – 17:00 saatleri arasında.

Ankara Elektrik Kesintisi Nasıl Sorgulanır?

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kendi ikametgâh adreslerinin veya iş yerlerinin bu kesintilerden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar için dijital kanallar aktif olarak hizmet vermektedir.

Başkent EDAŞ, planlı elektrik kesintilerini resmi internet sitesi ve Mobil 186 uygulaması üzerinden anlık olarak yayımlamaktadır. Aboneler sistem üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek evlerinin enerji kesintisi kapsamında olup olmadığını saptayabilmektedir.

Şirket yetkilileri, teknik veya idari gerekçelerle planlanan kesinti saatlerinde küçük sapmalar ya da değişiklikler olabileceğini hatırlatırken, en güncel ve anlık bilgiler için resmi sorgulama ekranlarının takip edilmesini önermektedir.