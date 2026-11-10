Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 10 Kasım 2026 Salı günü Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere 7 farklı ilçesinde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Binlerce vatandaşı ilgilendiren kesintilerin detayları netleşti.

Türkiye'nin kalbi başkent Ankara genelinde enerji altyapısını güçlendirmek, olası arızaların önüne geçmek ve abonelere çok daha kesintisiz, kaliteli bir elektrik hizmeti ulaştırabilmek amacıyla yürütülen bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından paylaşılan güncel planlı bakım takvimine göre, 10 Kasım 2026 Salı günü başkentin pek çok merkez ilçesinde kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Haftanın ikinci iş gününde evde olacak veya çalışmalarını sürdürecek binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu kesintiler, günün farklı saat dilimlerinde kademeli olarak uygulanmaya başlandı.

Şebeke hatlarının modernize edilmesi amacıyla planlanan bu çalışmalar, ilçelerin mahalle ve sokaklarına göre değişiklik gösteriyor. Bazı noktalarda kesintiler öğle saatlerinde başlarken, kritik bazı bölgelerde çalışmaların akşam saat 17:30 veya 18:30'a kadar sürmesi öngörülüyor. Başkent sakinlerinin günlük işlerini aksatmamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına planlanan kesinti programını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Altındağ ve Çankaya'da Kapsamlı Elektirik Kesintisi

Ankara'nın en köklü ve hareketli yerleşim yerlerinden biri olan Altındağ'da gün boyunca farklı sokaklarda üç ayrı zaman diliminde planlı kesintiler uygulanıyor. Şirket kayıtlarına göre Altındağ genelindeki çalışma saatleri ve etkilenen bölgeler şu şekildedir:

12.00 - 17.30 Saatleri Arası: 1921, 1825, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 sokakları.

13.30 - 15.00 Saatleri Arası: Duygulu, Şehit Cemalettin, Gökyüzü, Turgut Özal, Eğilmez, Şehit Bülent Ay, Kara Ahmet, Şehit Mustafa Baş ve Çağdaş sokakları.

15.30 - 17.00 Saatleri Arası: Altınpark, Gar, 3, Uzayan, Şehit Mustafa Baş, Güveren, 2, Kırktaş, İstinye ve Çevreli sokakları.

Başkentin idari ve nüfus merkezi Çankaya'da ise dört ayrı çalışma programı bulunuyor. İlçedeki kesintilerin 12.30 ile 17.30 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde uygulanması planlanıyor:

13.15 - 17.15 Aralığı: 2693 (Beysupark Sitesi), Fırat, Yakamoz, 2694, 2694 Ergönül K.Y.Koop., Rüyalar, Okyanus, Türkmavisi, Düşler, Yıldızlı, Dalgalı, Salur, Yelkenli, Ender ve Efsane sokakları.

12.30 - 14.30 Aralığı: Ahmetadil, 1407, 68, Ziyabey, Aşkabat, İnönü Bulvarı Gökkuşağı Parkı İşyerleri, Akdeniz, Şehit Mehmet Aras ve Wilhelm Thomsen sokakları.

15.30 - 17.30 Aralığı: Abidin Daver ve Ahmet Rasim sokakları.

13.00 - 14.30 Aralığı: Dadağı, 221, Avdan, Gülşehir, Ali Ayhan, Yağmur, 5, Büyük Kışla, Baran, Dilem, Rozet, Rüzgar, Mehtap, 1630, Nevşehir ve Avanos sokakları.

Etimesgut ve Keçiören'de Elektrik Kesintisi Programı

Başkentin batı aksında yer alan Etimesgut ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları özellikle Bağlıca ve çevresindeki bazı sokakları kapsayacak. Kesintinin 13.30'da başlayıp 17.30'da sona ermesi beklenirken, özellikle 2254, 2257 ve 2256 numaralı sokaklar bu durumdan doğrudan etkilenecek.

Yoğun nüfuslu merkezlerden Keçiören'de ise üç ayrı zaman dilimi için kesinti duyurusu bulunuyor:

12.00 - 17.30 Aralığı: 1921, 1825, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 sokakları.

13.00 - 14.30 Aralığı: Dadağı, 221, Avdan, Gülşehir, Ali Ayhan, Yağmur, 5, Büyük Kışla, Baran, Dilem, Rozet, Rüzgar, Mehtap, 1630, Nevşehir ve Avanos sokakları.

15.00 - 16.30 Aralığı: Giresun, 143, Şehit Beysat Batmaca, 1692, Gelbez, Büyük Kışla, Mehtap, Almus, Dutözü, Eskiyaylacık, 1694, Avanos, Alemli, Estergon, Aktaş ve 1670 sokakları.

Mamak, Sincan ve Yenimahalle'de Planlı Elektirik Kesintisi

Ankara'nın doğu ve batı bölgelerinde yer alan diğer ilçelerde de şebeke yenileme operasyonları aralıksız devam ediyor:

Mamak İlçesi: İki ayrı bölgede yürütülecek çalışmalar için 13.15 - 17.15 saatleri duyuruldu. 18, 17, 19 Mayıs, 1151, 1182, 1185, 1190, 1191, Samsun Devlet Yolu, 1189, 1184, 1372, 1157, 1430, 1432, 1433, 1434, Şehit Yaver Turan, 1392, 1396, 1397, 1424, 1427, 1429, Bedrettin Cömert, 1438, 1354 ve 1425 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecek.

Sincan İlçesi: 467, 464, 34 ve 35 numaralı sokaklarda yapılacak şebeke çalışması nedeniyle kesintinin 14.00 'te başlayıp 17.30 'da sona ermesi planlanıyor.

Yenimahalle İlçesi: Üç ayrı çalışma programı açıklandı. 13.00 - 14.30 saatleri arasında Dadağı ve çevre sokaklar, 14.00 - 17.30 saatleri arasında 1467/1, 2582, 2620 ve 2102 sokakları, 13.30 - 18.30 saatleri arasında ise 3701, 3702, 3700, Yuva Köyü, 3700/1, Genç Kardeşler Toplu İşyerleri, 3044, 3704/1, 3000, 3703/2 ve 3046 numaralı bölgelerde enerji kısıtlaması uygulanacak.

Elektrikler Saat Kaçta Gelecek ve Nasıl Sorgulanır?

10 Kasım Salı günü açıklanan kesinti programına göre ilçelerdeki çalışmaların bitiş saatleri farklılık gösteriyor. Belirtilen çalışma saatlerinin sonunda enerjinin yeniden verilmesi planlanıyor. Ancak sahadaki teknik koşullara bağlı olarak bu sürelerde küçük sapmalar yaşanabiliyor.

Vatandaşlar, kendi ikametgâh adreslerinin bu kesintilerden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi ve Mobil 186 uygulaması üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek anlık sorgulama yapabilmektedir.