Başkent EDAŞ, şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 25 Ekim Pazar günü Ankara'nın 5 büyük ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin birçok mahalle ve sokağını kapsayan kesintilerin sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Başkent Ankara'da kesintisiz, güvenli ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla yürütülen altyapı faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde enerji hatlarının yenilenmesi, trafo bakımlarının yapılması ve olası arızaların önceden engellenmesi amacıyla elektrik dağıtım şirketleri tarafından kapsamlı bir program yürütülüyor. Bu kapsamda, Başkent EDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 25 Ekim 2026 Pazar günü Ankara'nın beş önemli ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Hafta sonu evde vakit geçirecek olan veya planlamalarını elektrik kullanımına göre yapacak binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu duyuru sonrasında, kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler netlik kazandı. Yetkililer, enerji altyapısının kış sezonuna en iyi şekilde hazırlanması için bu tür bakım çalışmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Etimesgut ve Sincan'da Planlı Kesinti Saatleri

Başkentin batı aksında yer alan ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Etimesgut ile Sincan ilçelerinde günün farklı saat dilimlerinde enerji kısıtlamasına gidilecek.

Etimesgut İlçesi: Atatürk, 1002, Köy Yolu, 2301, Ahiboz, 2842, Hisarlıkaya, Bağlar, Halaçlı ve Fevziye bölgelerinde 09:30 ile 14:30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sincan İlçesi: İki ayrı bölge halinde yürütülecek çalışmalar kapsamında; 1. Bölge'de (Atatürk, Köy Yolu, Ahiboz, Halaçlı vb.) 09:30 - 14:30 saatleri arasında, 2. Bölge'de ise (Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, D 200, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası çevresi) 09:30 - 17:30 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Keçiören, Mamak ve Yenimahalle'de Kapsamlı Bakım

Ankara'nın merkezi ve yoğun yerleşim bölgeleri arasında bulunan Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde ise geniş bir coğrafyayı kapsayan bakım programı devreye sokuluyor. Eyüp Sabri Tuncer caddesi ve sokakları, Sincap, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana.1, 19 Mayıs, Meyve, Satılmış Karakaya, Kudal, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Toburoğlu, Mimar Sinan, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Ahlatlı, Alıç, Mehmet Akif Ersoy ve Erdoğan caddeleri ile bunlara bağlı çok sayıda sokakta kesinti hissedilecek.

Bu üç büyük ilçede planlanan kesintilerin 09:30 ile 17:30 saatleri arasında sürmesi öngörülüyor. Gün boyu sürecek olan bu çalışmalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor.

Vatandaşlara ve Jeneratör Kullanıcılarına Önemli Uyarılar

Başkent EDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmede, planlı kesintiler sırasında enerji hatlarında yapılacak çalışmaların can ve mal güvenliği açısından büyük bir dikkatle yürütüldüğü vurgulandı. Şirket yetkilileri, özellikle iş yerlerinde veya konutlarında jeneratör kullanan abonelerin, şebeke güvenliği ve olası kazaların önlenmesi amacıyla kesinti süresince mutlaka şebeke ayırıcılarını açmaları gerektiğini hatırlattı.

Bakım-onarım faaliyetlerinin sahadaki seyrine bağlı olarak ilan edilen saatlerde ufak sapmalar ya da erken tamiratlar yaşanabileceği, bu nedenle vatandaşların dağıtım şirketinin güncel duyurularını yakından takip etmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Hafta sonu planlarını aksatmamak ve elektrikli ev aletlerini korumak adına kesinti saatleri boyunca gerekli tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor.