Ankara'da şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü 6 büyük ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin pek çok mahalle ve sokağını kapsayan kesintilerin bazı bölgelerde akşam saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Modern şehir yaşamının en temel gereksinimlerinden biri olan elektrik enerjisi, altyapı ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında zaman zaman planlı kesintilere uğrayabiliyor. Başkent Ankara'da elektrik dağıtım hizmetini yürüten yetkili kurumlar, kış sezonu öncesinde enerji hatlarını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir bakım takvimi açıkladı. Bu doğrultuda 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara genelinde altı ilçede elektrik kesintisi alarmı verildi.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren duyuruya göre, sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kesintiler ilçelere ve mahallelere göre farklı saat aralıklarında değişiklik gösterecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesinti programını detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor.

Çankaya ve Etimesgut'ta Planlı Kesintiler

Başkentin en kalabalık ilçelerinden biri olan Çankaya'da, şebeke iyileştirme çalışmaları dört ayrı zaman diliminde gerçekleştirilecek. Özellikle 1591, 1550/1, Sedat Simavi, Abidin Daver sokakları ile Güneypark çevresinde sabah 09.00'dan başlayan kesintiler, gün içerisinde kademeli olarak 17.30'a kadar farklı saat aralıklarında sürecek.

Etimesgut ilçesinde ise iki geniş kapsamlı çalışma planlandı. Gezer, Soğullu, Kıran, Hakimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Akgül, Tepebaşı, Kalemköy, Kınık ve Seydi Ali Reis gibi pek çok cadde ve sokakta 09.00 ile 18.00 saatleri arasında uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Şehit Serhat Geçer ve çevresindeki çok sayıda şehit adını taşıyan sokakta 15.45-17.45 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

Mamak ve Sincan'da Yoğun Çalışma Programı

Mamak ilçesinde numaralı sokaklar üzerinde yoğunlaşan kesintiler, sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 17.30'a kadar aralıklı olarak devam edecek. 724, 717, 716, İmam Alim Sultan Caddesi ve Şehit Turhan Açıkgöz çevresindeki sakinlerin bu saat aralıklarında dikkatli olması isteniyor.

Hızla büyüyen ve gelişen Sincan ilçesinde de çok sayıda mahallede bakım çalışması yapılıyor. 6, 168, 163, Vural Baylan Caddesi, Ahi Mesud, Süvari, Muammer Aksoy, Şenol ve çevresindeki sokaklarda sabah saat 09.00'da başlayan kesintiler, bazı bölgelerde 17.30'a kadar sürecek. Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park çevresi ile Hilal ve Bilal sokak kesişimlerinde de günün farklı saatlerinde enerji kesintileri yaşanacak.

Yenimahalle ve Gölbaşı'nda Gün Boyu Sürecek Kesintiler

Yenimahalle'de sabah saat 09.00'da Şehit Soner Çankaya, Batı ve 1837 sokaklarında başlayan çalışmalar, Barış, Yeşiltepe, Yağmur, Cumhuriyet ve Ufuk gibi pek çok mahallede öğleye kadar devam edecek. İvedik, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Anadolu Bulvarı çevresinde ise 14.00-18.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacak.

Gölbaşı ilçesinde ise kırsal ve merkez mahalleleri kapsayan geniş bir bakım programı devreye sokuldu. 777 numaralı bölge, Bağlar Mevkii, Velihimmetli Mahallesi ve Hacımuratlı'da kesintiler sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar sürecek. Küçükcamili, 19 Mayıs, Çatalören, Boyalık, Keklicek ve Çayraz gibi mahallelerde de gün boyu enerji kısıtlamasına gidilecek.

Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Duyurulan planlı kesintilerin, açıklanan çalışma saatleri doğrultusunda sona ermesi öngörülüyor. Ancak sahadaki teknik çalışmaların seyrine bağlı olarak saatlerde ufak sapmalar yaşanabileceği için vatandaşların enerji dağıtım şirketinin resmi duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların elektrikli ev aletlerini korumak adına gerekli tedbirleri alması tavsiye ediliyor.