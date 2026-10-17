Ankara’da 17 Ekim Cumartesi günü Altındağ, Çankaya ve Etimesgut’taki bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Paylaşılan arıza kayıtlarında Ayrancı, Yapracık, Atıfbey ve Zübeyde Hanım için tahmini enerji verme saatleri yer aldı. Bazı sokaklarda ise bitiş saati belirtilmedi. İşte mahalle mahalle etkilenen adresler, açıklanan saatler ve kesintinin sona ermesini bekleyenler için önemli ayrıntılar.

Ankara’da 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Altındağ, Çankaya ve Etimesgut’taki bazı sokaklar için şebeke arızası kayıtları paylaşıldı. Bildirimlerde çalışmaların sürdüğü bilgisi yer alırken, bazı adreslerde elektriğin yeniden verilmesi için tahmini saat açıklandı.

Paylaşılan kayıtlara göre Çankaya’nın Ayrancı Mahallesi’nde 13.25, Etimesgut’un Yapracık Mahallesi’ndeki bazı adreslerde 13.18, Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde ise 13.30 hedefi belirtildi. Altındağ’da Atıfbey ve Gültepe’deki ilgili sokaklar için 13.51, Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki adresler için 13.30 bilgisi verildi.

Bu saatler, arızanın giderilmesi için bildirilen tahmini zamanları ifade ediyor. Paylaşılan listede söz konusu adreslere enerjinin yeniden ulaştığını doğrulayan bir sonuç kaydı bulunmuyor. Saat belirtilmeyen bölgeler içinse çalışmaların ardından elektriğin en kısa sürede verilmesinin hedeflendiği aktarılıyor.

Haberin mahalle ve sokak listesi, paylaşılan arıza kayıtlarına dayanıyor. Aynı adresin birden fazla tekrarlandığı satırlar aşağıdaki tablolarda birleştirildi.

Altındağ elektrik kesintisi: Atıfbey ve Gültepe için 13.51 bilgisi

Altındağ’daki kayıtlarda Baraj, Atıfbey, Gültepe ve Zübeyde Hanım mahalleleri yer aldı. Bu mahallelerdeki bildirimlerin tamamında kesinti nedeni “şebeke arızası” olarak belirtildi.

Baraj Mahallesi’nde Tuğrulbey adresi için kesin bir bitiş saati paylaşılmadı. Atıfbey’de Altındağ ve Doğanşehir, Gültepe’de ise Altındağ ve Eflatun adresleri için aynı tahmini enerji verme saati açıklandı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak 17 Ekim için bildirilen tahmini saat Baraj Tuğrulbey Saat belirtilmedi Atıfbey Altındağ, Doğanşehir 13.51 Gültepe Altındağ, Eflatun 13.51 Zübeyde Hanım Samanyolu, Sel, Sugüzeli, Turgut Özal 1, Samyeli, Seçim, 1453 13.30

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yedi ayrı adres adı listede yer aldı. Samanyolu, Sel ve Sugüzeli ile birlikte Turgut Özal 1, Samyeli, Seçim ve 1453 numaralı adreslerde aynı saat bilgisi paylaşıldı.

Altındağ’daki bütün arızalar için tek bir bitiş saati bulunmuyor. Özellikle Baraj Mahallesi’nin Tuğrulbey adresinde yaşayanların, diğer mahalleler için açıklanan 13.30 veya 13.51 saatlerini kendi adresleri açısından geçerli kabul etmemesi gerekiyor. Kayıtlar, her adresin durumunu ayrı ayrı aktarıyor.

Çankaya’da elektrikler ne zaman gelecek? Ayrancı için saat açıklandı

Çankaya’da paylaşılan arıza kayıtları, merkezdeki mahallelerden batıdaki yerleşimlere kadar farklı adresleri kapsıyor. Ayrancı, Topraklık, Yakupabdal, Üniversiteler, Alacaatlı, Yukarı Bahçelievler, Koru, Ata, Şehit Cengiz Karaca ve Arka Topraklık listede yer alan mahalleler arasında bulunuyor.

Ayrancı Mahallesi’nde Hoşdere, Tomurcuk ve Tirebolu adresleri için elektriğin saat 13.25’te verilmesinin planlandığı bildirildi. Paylaşılan Çankaya kayıtlarının diğer bölümlerinde ise belirli bir tamamlanma saati yer almadı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Bildirilen tahmini saat Topraklık Tevekküller Saat belirtilmedi Yakupabdal Tevekküller, Yakupabdal Saat belirtilmedi Üniversiteler İhsan Doğramacı, Bilkent 2. Cadde, 1071 Malazgirt, Anadolu Saat belirtilmedi Ayrancı Hoşdere, Tomurcuk, Tirebolu 13.25 Alacaatlı Alacaatlı Mahallesi, 4870, 4885, 4886, 4888, 4844, 1044 Saat belirtilmedi Yukarı Bahçelievler Aşkabat, Timur, 68 Saat belirtilmedi Koru 2620 Mavikent Sitesi Saat belirtilmedi Ata Dikmen Saat belirtilmedi Şehit Cengiz Karaca 1044 Saat belirtilmedi Arka Topraklık Kıbrıs Saat belirtilmedi

Topraklık Mahallesi’ndeki Tevekküller adresi, kaynak metinde birden fazla kez tekrarlandı. Aynı mahalle ve sokak adına ait bu satırlar tabloda tek başlık altında toplandı. Yakupabdal Mahallesi’ndeki Tevekküller kaydı ise farklı bir mahalleye ait olduğu için ayrıca korundu.

Bu ayrım, yalnızca sokak adı üzerinden sorgulama yapmanın yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Aynı isim farklı mahallelerde bulunabildiğinden, kesinti bilgisini değerlendirirken mahalle ile sokak adının birlikte eşleşmesi önem taşıyor.

Üniversiteler, Alacaatlı ve Bahçelievler çevresindeki adresler

Üniversiteler Mahallesi’nde İhsan Doğramacı, Bilkent 2. Cadde, 1071 Malazgirt ve Anadolu adresleri için arıza bildirimi yer aldı. Bu dört adresin kayıtlarında da çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı; enerji verme saati açıklanmadı.

Alacaatlı bölümünde mahalle adıyla geçen genel adres kaydının yanında 4870, 4885, 4886, 4888 ve 4844 numaralı adresler sıralandı. Ayrıca Alacaatlı Mahallesi altında 1044 kaydı da bulundu. Aynı numara Şehit Cengiz Karaca Mahallesi’nde de yer aldığı için iki kayıt tabloda ayrı gösterildi.

Yukarı Bahçelievler’de Aşkabat, Timur ve 68 numaralı adresler; Koru’da 2620 Mavikent Sitesi; Ata Mahallesi’nde Dikmen; Arka Topraklık’ta ise Kıbrıs adresi kesinti listesine girdi.

Bu kayıtlar, adı geçen mahallelerin tamamında elektrik bulunmadığı anlamına gelmiyor. Bildirimler belirli adresleri işaret ediyor. Listede bir mahallenin adının bulunması, o mahalledeki bütün bina ve sokakların aynı arızadan etkilendiğini tek başına göstermiyor.

Etimesgut elektrik kesintisi: Yapracık ve Şehit Osman Avcı için tahmini saatler

Etimesgut’ta Bahçekapı, Şehit Osman Avcı, Erler, İstasyon ve Yapracık mahallelerinden adresler paylaşıldı. Bazı kayıtlar için tahmini enerji verme saati açıklanırken, diğerlerinde çalışmaların ardından elektriğin en kısa sürede verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet ve 1372 adresleri için 13.30 bilgisi yer aldı. Yapracık’ta ise “Yapracık Mah.” ve 2802 adreslerine ilişkin bazı kayıtlarda 13.18 saati paylaşıldı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Bildirilen tahmini saat Bahçekapı 2453 Saat belirtilmedi Şehit Osman Avcı Fatih Sultan Mehmet, 1372 13.30 Erler 2363 Saat belirtilmedi İstasyon 2340, 2329, 2330, 2307, 2341, 2326, 2358, 2352 Saat belirtilmedi Yapracık Yapracık Mah. 13.18 Yapracık 2802 Bir kayıtta 13.18, diğer kayıtta saat belirtilmedi Yapracık Vedat Ali Özkan, 2352 Saat belirtilmedi

İstasyon Mahallesi’nde sekiz farklı numaralı adres listede yer aldı. 2340, 2329, 2330, 2307, 2341, 2326, 2358 ve 2352 kayıtlarının hiçbirinde belirli bir enerji verme saati bulunmadı.

Erler Mahallesi’ndeki 2363 ve Yapracık Mahallesi’ndeki Vedat Ali Özkan adresleri kaynak metinde tekrarlandı. Okuyucunun aynı adresi farklı kesintiler gibi değerlendirmemesi için bu tekrarlar birleştirildi.

Yapracık 2802 kaydındaki saat ayrıntısına dikkat

Yapracık’taki 2802 adresi için kaynak metinde iki farklı bildirim biçimi bulunuyor. Bir satırda elektriğin 13.18’de verilmesinin planlandığı belirtilirken, diğer satırda yalnızca çalışmaların sürdüğü bilgisi yer alıyor.

Bu nedenle 13.18 saatini, 2802 adresindeki bütün arızaların kesin tamamlanma zamanı olarak sunmak doğru olmaz. Paylaşılan metin, aynı adresin farklı kayıtlarını içeriyor; ancak bu kayıtların kapsamını veya hangisinin daha sonra güncellendiğini açıklamıyor.

Yapracık için duyurulan saatin, mahallenin diğer adreslerine de otomatik olarak uygulanmaması gerekiyor. Örneğin Vedat Ali Özkan ve 2352 adreslerinde belirli bir saat paylaşılmadı. Aynı şekilde Şehit Osman Avcı için verilen 13.30 bilgisi, İstasyon ya da Bahçekapı kayıtlarını kapsamıyor.

Ankara’da elektrik neden kesildi?

Paylaşılan bildirimlerin tamamında neden “şebeke arızası”, kayıt türü ise “anlık arıza” olarak yer aldı. Metinde arızaların teknik kaynağına ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Dolayısıyla kesintileri hava koşullarına, kablo hasarına, trafo sorununa veya başka bir nedene bağlayan kesin bir bilgi aktarmak mümkün değil. Aynı şekilde bu kayıtlar, önceden duyurulmuş bakım çalışmalarına ait bir başlangıç ve bitiş programı içermiyor.

Başkent EDAŞ’ın kesinti sorgulama ekranı da “Şu Anda” ve “Planlanan” bölümlerini ayrı sunuyor. Vatandaşlar adres bilgisiyle sorgulama yaparak kendi bölgelerine ilişkin kayda ulaşabiliyor.

Elektrikler saat kaçta gelecek? Açıklanan saatlerin özeti

Paylaşılan listede belirli saat içeren adresler şöyle sıralanıyor:

Tahmini saat İlçe İlgili mahalle ve adresler 13.18 Etimesgut Yapracık Mah. kaydı ve 2802’ye ilişkin bir kayıt 13.25 Çankaya Ayrancı: Hoşdere, Tomurcuk, Tirebolu 13.30 Altındağ Zübeyde Hanım: listelenen yedi adres 13.30 Etimesgut Şehit Osman Avcı: Fatih Sultan Mehmet, 1372 13.51 Altındağ Atıfbey: Altındağ, Doğanşehir; Gültepe: Altındağ, Eflatun

Saat verilmeyen adresler için bu tablodan bir bitiş zamanı çıkarmak mümkün değil. Ayrıca kayıtların alındığı anda açıklanan hedef saatler, elektriğin o saatte kesinlikle geldiğini gösteren bir tamamlanma bildirimi yerine geçmiyor.

Kesintinin başlangıç zamanları da kaynak metinde bulunmadığı için, arızaların kaç saattir sürdüğüne ilişkin bir süre hesabı yapılamıyor.

Güncel kesinti bilgisi nasıl öğrenilir?

Başkent EDAŞ’ın online işlemler hizmetinde elektrik kesintisi sorgulama ve arıza bildirme bölümleri bulunuyor. Kendi adresindeki durumu öğrenmek isteyenler mahalle ve sokak bilgilerini birlikte kullanarak sorgulama yapabiliyor; farklı bir kesinti yaşayanlar da arıza bildirimi oluşturabiliyor.

Paylaşılan listenin ilçe başlıklarındaki kesinti sayıları ile altlarında sıralanan adres satırları aynı ölçüyü ifade etmiyor. Bir arıza birden fazla sokağı kapsayabildiği gibi, aynı adres kaynak metinde tekrar edebiliyor. Bu nedenle adres satırlarını toplayarak Ankara genelinde toplam arıza sayısı açıklamak doğru olmaz.

17 Ekim tarihli bu derlemede öne çıkan bilgi, bazı adresler için tahmini dönüş saatinin bulunması, diğerlerinde ise saat açıklanmaması. Elektriğin yeniden gelip gelmediğine ilişkin son durum, ilgili adresin güncellenen arıza kaydıyla netleşecek.