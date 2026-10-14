Başkent Ankara'da sonbahar serinliği ve yağışlı hava etkisini artırmaya hazırlanıyor. Meteorolojik verilere göre 14 ile 18 Ekim tarihleri arasında şehir genelinde aralıklarla yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklıkların düşüş göstereceği bu dönemde vatandaşların tedbirli olması önerilirken, güncel hava durumu detayları haberimizde yer alıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Başkent Ankara'da da mevsim normallerine uygun olarak sonbahar havası tüm şiddetiyle hissedilmeye başlandı. Özellikle Ekim ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde, vatandaşlar "Ankara hava durumu", "Ankara yağmur" ve "Ankara hafta sonu hava" aramalarını yoğunlaştırdı. Meteorolojik tahmin raporlarına göre, 14 Ekim ile 18 Ekim 2026 tarihleri arasında Başkent genelinde yağışlı ve serin bir hava dalgası etkili olacak.

Hafta ortasından itibaren düşüşe geçecek olan termometreler, sonbaharın soğuk yüzünü hissettirirken, dışarıda işi olan vatandaşların hazırlıklı hareket etmesi gerekecek. Peki, yağışlar ne kadar sürecek ve sıcaklıklar kaç dereceye gerileyecek? İşte güncel tahminlerin detayları.

14–15 Ekim Çarşamba ve Perşembe: Yağış Başlıyor

Ankara'da haftanın ortasında gökyüzü kapanıyor ve hafif yağmur geçişleri bölge genelinde etkisini göstermeye başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca Başkent'te hafif yağmurlu hava hakim olurken, gündüz en yüksek sıcaklıklar 15°C ile 16°C seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde ise termometrelerin 9°C ila 11°C civarına kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek seyredeceği bu iki günlük periyotta, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların üşümemek adına hafif mont veya hırka tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

16 Ekim Cuma: Sıcaklıklar Hızla Düşüyor

Haftanın son iş gününde ise hava koşullarında daha belirgin bir soğuma ve yağış artışı öngörülüyor. Cuma günü Ankara genelinde sağanak yağış geçişlerinin etkisini artırması beklenirken, gündüz sıcaklığı ani bir düşüşle 11°C seviyelerine gerileyecek. Gece sıcaklığının ise 8°C'ye kadar ineceği tahmin ediliyor. Gün boyunca sürmesi beklenen yağmurlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanabileceği gibi, ani sıcaklık düşüşlerine karşı grip ve benzeri hastalıklara karşı da dikkatli olunması önem arz ediyor.

Hafta Sonu (17–18 Ekim): Yağış Devam Edecek mi?

Ankara'da hafta sonunu planlayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "Ankara hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu geliyor. Verilere göre:

Cumartesi (17 Ekim): Hafif yağmurlu hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Gündüz sıcaklığı 13°C civarında ölçülürken, gece sıcaklığı 5°C 'ye kadar düşerek oldukça serin bir gece yaşatacak.

Pazar (18 Ekim): Yağışların hafta sonunun son gününde yerini çok bulutlu ve sakin bir havaya bırakması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 13°C civarında kalırken, gece saatlerinde termometrelerin 2°C'ye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Sürücüler ve Vatandaşlar İçin Uyarılar

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin ve özellikle gece saatlerindeki sert düşüşlerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını belirtiyor. Ayrıca yağışlı günlerde kayganlaşan yollar nedeniyle sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafesini koruması büyük önem taşıyor. Ankara'da önümüzdeki günlerde dışarı çıkacak olanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları ve kat kat giyinme taktiğini tercih etmeleri faydalı olacaktır. Güncel hava raporlarını takip ederek plan yapmak, olası hava muhalefetlerinden korunmayı sağlayacaktır.