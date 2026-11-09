Başkent Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve yol yenileme çalışmaları, şehir içi ulaşım güzergâhlarında geçici düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

ASKİ Altyapı Çalışması Nedeniyle EGO'dan Kritik Duyuru: 51286 Numaralı Durak Uzun Süre Hizmet Dışı Kalacak!

Kent genelinde yürütülen altyapı projeleri kapsamında, vatandaşların günlük seyahat planlarını doğrudan etkileyen önemli duyurular yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, şehir içi hatlardan biri olan 549 numaralı EGO otobüs hattında kapsamlı bir güzergâh değişikliğine gidildiği duyuruldu.

Yolcuların mağduriyet yaşamaması ve seyahatlerini sorunsuz sürdürebilmesi adına geçici güzergâh detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Değişikliğin temel nedeni ise başkent genelinde altyapı kalitesini artırmak ve su kanalizasyon hatlarını yenilemek amacıyla ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar oldu.

Bölgedeki kanalizasyon altyapısının yenilenmesi ve modernize edilmesi amacıyla 12. Cadde üzerinde başlatılan yoğun çalışmalar, trafik akışını ve toplu taşıma araçlarının güzergâhını doğrudan etkiledi.

Güvenli ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması hedefiyle başlatılan bu kazı ve yenileme çalışmalarının büyüklüğü göz önüne alınarak, toplu taşıma araçlarının geçici bir süre boyunca alternatif güzergâhlardan hareket etmesi kararlaştırıldı.

Uzun Sürecek Çalışma ve 2 Aylık Geçici Planlama

Altyapı projelerinin kapsamlı doğası gereği, çalışmaların kısa sürede tamamlanamayacağı ve belirli bir zaman alacağı belirtildi. Yapılan teknik incelemeler ve saha planlamaları sonucunda, 12. Cadde üzerindeki kanal çalışmalarının yaklaşık 2 ay sürmesi öngörülüyor. Bu süreç zarfında bölgeden geçen toplu taşıma araçlarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan hizmet verebilmesi için EGO ekipleri tarafından alternatif bir güzergâh planı oluşturuldu. Yolcuların bu süreçte seyahat sürelerinde yaşanabilecek küçük oynamaları ve güzergâh değişikliklerini dikkate alması büyük önem taşıyor.

Hangi Güzergâh Kullanılacak? Hangi Durak Kapatıldı?

549 numaralı hattı kullanan yolcuların en çok merak ettiği konuların başında otobüslerin hangi yollardan geçeceği ve hangi durağın hizmet dışı kalacağı geliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, geçici düzenlemenin ana hatları şu şekilde belirlenmiştir:

Kapatılan Durak: Çalışmalar süresince 51286 numaralı durak geçici olarak hizmet veremeyecek ve bu noktada yolcu indirip bindirme işlemi yapılmayacaktır.

Geçici Güzergâh: Çalışmalar süresince 549 numaralı hat araçları, normal rotalarından saparak 613. Sokak ve Şehit Yakup Çınar Caddesi üzerinden ilerleyecektir.

Bağlantı Noktaları: Otobüsler, bu iki caddeyi takiben mevcut güzergâhlarına yeniden bağlanarak seferlerine kaldığı yerden devam edecektir.

Çalışmanın Süresi: ASKİ tarafından yürütülen kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hat yeniden eski normal güzergâhına dönecektir.

Yolcular İçin Dijital Takip ve Önemli Tavsiyeler

Toplu taşıma kullanıcılarının günlük işe, okula veya randevularına gidiş gelişlerinde aksaklık yaşamaması adına EGO Genel Müdürlüğü çeşitli uyarılarda bulunuyor. Özellikle sabah ve akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanan hatlarda, güzergâh değişikliklerinin seyahat sürelerini etkileyebileceği unutulmamalıdır. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapatılan 51286 numaralı durağın yerine çevre durakları tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca yolcular, EGO CEPTE mobil uygulaması üzerinden otobüslerin anlık konumlarını ve güncellenen güzergâh haritalarını canlı olarak takip edebilmektedir. Başkentte altyapının güçlendirilmesi ve daha yaşanabilir bir çevre için yürütülen bu tür çalışmaların, tamamlandığında bölge halkına uzun vadede konforlu bir ulaşım ve altyapı hizmeti sunacağı vurgulanıyor.