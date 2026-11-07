Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Turkuaz Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle 6 otobüs hattında geçici güzergâh düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Çalışmalar süresince 50233 numaralı durak geçici olarak hizmet dışı kalırken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için detaylar netleşti.

Başkent Ankara'da toplu taşıma araçlarını aktif olarak kullanan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir duyuru EGO Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Şehir genelinde sürdürülen altyapı, yol yenileme ve asfaltlama çalışmaları kapsamında ulaşım güzergahlarında geçici değişiklikler yapılıyor.

Özellikle günlük işe ve okula gidiş geliş saatlerinde yoğun olarak kullanılan hatları etkileyen bu çalışmalar, vatandaşların seyahat planlarını gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Son olarak Turkuaz Köprüsü üzerinde başlatılan kapsamlı asfalt çalışmaları nedeniyle toplam 6 EGO otobüs hattının güzergahında geçici bir düzenlemeye gidildiği açıklandı.

Yetkili birimlerden yapılan resmi açıklamalara göre, köprü üzerindeki deformasyonların giderilmesi ve yol konforunun artırılması amacıyla başlatılan asfalt yenileme çalışmalarının yaklaşık 3 gün sürmesi planlanıyor. Çalışmaların süresi boyunca bölgeden geçen toplu taşıma araçlarının güvenli bir şekilde seyredebilmesi için geçici tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda, bölgede hizmet veren belirli otobüs hatları güzergah üzerinde bulunan belirli bir durağı geçici olarak pas geçmek zorunda kalıyor. Günlük seyahat eden yolcuların mağduriyet yaşamaması adına hangi hatların bu durumdan etkilendiği ve hangi durağın hizmet dışı kaldığı net bir şekilde duyuruldu.

Hangi Hatlar ve Durak Etkileniyor?

Yapılan düzenlemeden doğrudan etkilenen hatlar ve kapatılan durak bilgisi şu şekildedir:

528 numaralı EGO hattı

581 numaralı EGO hattı

581-1 numaralı EGO hattı

583 numaralı EGO hattı

591 numaralı EGO hattı

591-1 numaralı EGO hattı

Yukarıda belirtilen toplam 6 otobüs hattı, çalışmalar süresince 50233 numaralı durağa geçici olarak uğramayacak ve bu durakta yolcu indirip bindirme işlemi yapılmayacaktır.

Yolcular İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Turkuaz Köprüsü üzerindeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ilgili hatların normal güzergahına geri döneceği ve 50233 numaralı durağın yeniden aktif hale getirilerek yolculara hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Çalışmalar devam ederken bu güzergahı kullanan yolcuların, alternatif durakları tercih etmeleri veya seyahat planlarını bu duruma göre yapmaları büyük önem taşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, başkent sakinlerinin toplu taşıma hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için sahadaki çalışmaların hızla tamamlanacağını vurgularken, süreç boyunca gösterilen anlayış için vatandaşlara teşekkür etti. Toplu taşıma kullanıcılarının güncel güzergah değişikliklerini ve anlık duyuruları resmi mobil uygulama üzerinden takip etmesi tavsiye ediliyor.