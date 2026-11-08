Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, 8 Kasım 2026 Pazar günü Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde 8 saate kadar sürecek kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokakların listesi açıklandı.

Türkiye'nin kalbi başkent Ankara'da, enerji altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara çok daha kaliteli, kesintisiz elektrik hizmeti sunabilmek amacıyla yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

8 Kasım 2026 Ankara Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı: Başkentte Uzun Süren Bakım Başlıyor

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yayımlanan güncel planlı bakım takvimine göre, hafta sonunun en sakin günü olan 8 Kasım 2026 Pazar günü başkentin dört büyük ilçesinde kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak olan bu çalışmalar, özellikle evde vakit geçiren veya hafta sonu planı yapan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Şebeke hatlarının modernize edilmesi, olası arızaların önceden engellenmesi ve artan enerji talebine kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla planlanan bu kesintiler, ilçelerin mahalle ve sokaklarına göre kademeli olarak uygulanacak.

Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincanlılar Dikkat: Pazar Günü Bu Adreslerde Elektrikler Olmayacak

Bazı bölgelerde çalışmalar kısa süreli periyotlarla tamamlanırken, Mamak ve Sincan gibi ilçelerde kesintilerin 8 saate kadar (09:30 - 17:30 saatleri arasında) süreceği bildirildi. Vatandaşların günlük yaşamlarında mağduriyet yaşamaması ve gerekli tedbirleri alabilmesi için Başkent EDAŞ tarafından açıklanan ilçe ilçe detaylı kesinti programı netlik kazandı.

Çankaya İlçesinde Planlı Kesinti Saatleri ve Etkilenen Sokaklar

Başkentin en yoğun nüfuslu merkezlerinden biri olan Çankaya'da, gün boyunca farklı saat dilimlerinde üç ayrı çalışma gerçekleştirilecek. Sabah saat 09:15 itibarıyla başlayacak olan ilk etap çalışmalarının öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

09:15 - 12:15 Saatleri Arası: Şehit Mustafa Aslan, Altın, Mehmet Akif Ersoy, Taşocağı Mevki, Bağlar, Barbaros Hayrettin, Muslihattin Tunca, Bağdat, Galaba, Basın, Orkide, Bulut ve bu hatlara bağlantılı olan sokaklar.

13:30 - 15:00 Saatleri Arası: Ahmetadil, Melike, Şehit Veli Kara, General Dr. Tevfik Sağlam ve Şehit Furkan Yayla sokakları.

09:30 - 17:15 Saatleri Arası (Uzun Süreli Çalışma): 1.1, Süreyya, Sanayi, Yakut, 30, Ziraat ve 28 numaralı hatlar ile çevrelerindeki yerleşim birimleri.

Keçiören'de Gün Boyu Kademeli Bakım Mesaisi

Keçiören ilçesinde ise şebeke yenileme çalışmaları sabah saat 09:00'da start alacak ve gün içinde dört farklı zaman diliminde periyodik olarak sürdürülecek. Ekiplerin sahadaki yoğun çalışmaları neticesinde mahalle sakinlerinin planlamalarını bu saatlere göre yapması gerekiyor.

09:00 - 10:30 Aralığı: Şehit Mustafa Erciğez, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 1428, 1429 ve 1431 numaralı sokaklar.

11:00 - 12:30 Aralığı: Şehit Ahmet Tamer, Ahmet Şefik Kolaylı, Bağcı, Serum, Veteriner, 242, 243 ve 1392 numaralı sokaklar.

13:30 - 15:00 Aralığı: Ahmetadil, Melike, Şehit Veli Kara, General Dr. Tevfik Sağlam, Şehit Furkan Yayla.

15:30 - 17:00 Aralığı: Bağ Evi, Yellice, Şehit Veli Kara, General Dr. Tevfik Sağlam, 237 ve 238 numaralı sokaklar.

Mamak ve Sincan'da 8 Saatlik Uzun Süreli Kesintiler

Başkentin diğer önemli yerleşim merkezleri olan Mamak ve Sincan ilçelerinde ise şebeke iyileştirme çalışmaları tam gün mesaisi şeklinde yürütülecek. Sabah 09:30'da başlayacak olan enerji kısıtlamasının akşam 17:30'a kadar sürmesi planlanıyor.

Mamak İlçesi: 09:30 - 17:30 saatleri arasında Kömürcü ve civarındaki tüm yerleşim alanlarında şebeke yenileme operasyonu gerçekleştirilecek.

Sincan İlçesi: 09:30 - 17:30 saatleri arasında Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, Aşağı Karapınar, D 200, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Yetkililer, planlanan çalışma bitiş saatlerinden önce altyapı işlerinin tamamlanması durumunda elektriklerin ilan edilen saatten daha erken verilebileceğini hatırlatıyor. Ancak olası voltaj dalgalanmalarına ve ani elektrik verilmesine karşı vatandaşların hassas elektronik cihazlarını fişten çekmeleri büyük önem taşıyor.

Planlı kesintiler hakkında daha fazla bilgi almak veya acil arıza bildiriminde bulunmak isteyen başkent sakinleri, Başkent EDAŞ'ın resmi iletişim kanalları ve 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek alabiliyor.