Ankara’da arıza kaynaklı su kesintileri dört ilçede günlük yaşamı etkiliyor. ASKİ bilgilerinde Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya ve Polatlı’daki bazı mahalleler için farklı onarım saatleri yer alıyor. Şeyh Şamil’den Birlik’e, Göksu’dan Karacakaya’ya kadar hangi bölgelerin etkilendiği merak ediliyor. İşte 27 Ekim Salı günü paylaşılan kesinti kayıtları ve mahalleler için belirtilen tahmini tamamlanma saatleri.

Ankara’da 27 Ekim 2026 Salı günü arıza ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. Paylaşılan ASKİ kayıtlarında Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya ve Polatlı için altı ayrı kesinti yer alıyor. Onarım saatleri bölgeye göre değişirken, bazı kayıtlarda mahallenin yalnızca bir kısmı etkileniyor.

Aşağıdaki liste, paylaştığınız ASKİ kayıtlarındaki saatleri esas alıyor. ASKİ’nin erişilebilen çevrim içi sayfasında Şeyh Şamil için farklı bir tamir saati göründüğünden ve Karacakaya kaydı görüntülenemediğinden, bu iki kaydın son durumu yayımdan önce yeniden kontrol edilmeli.

Etimesgut’ta Su Kesintisi Yaşanan Yerler

Şeyh Şamil Mahallesi’nin bir kısmı: Kesinti 26 Ekim saat 20.50’de başladı. Paylaşılan kayıtta tahmini tamir saati 27 Ekim 12.00 olarak belirtiliyor. 1. TBMM Caddesi’ndeki çalışma sırasında içme suyu borusunun zarar görmesi üzerine plansız kesinti yapıldı.

Göksu Mahallesi’nin bir kısmı: Kesinti 27 Ekim 03.10’da başladı. Paylaşılan tahmini tamir saati 12.00. Akıncılar Caddesi’ndeki boru bağlantısı çalışması nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemiyor.

Şeyh Şamil kaydı için önemli bir saat farkı bulunuyor: Kontrol edilen ASKİ sayfasında tamir saati 09.00, kullanıcının paylaştığı kayıtta ise 12.00 yer alıyor. Bu nedenle kesintinin devam edip etmediği ve son tamir saati ASKİ’den teyit edilmeli.

Yenimahalle’de Su Kesintisi Yaşanan Yerler

Susuz Mahallesi’nin tamamı: Kesinti 06.55’te başladı; tahmini tamir saati 13.00 . ASKİ kaydında, kesintinin Etimesgut Göksu Mahallesi Akıncılar Caddesi’ndeki boru bağlantısı çalışmasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Karacakaya Mahallesi 2700. Cadde Tip 3 ve çevresi: Paylaşılan kayda göre kesinti 09.20’de başladı; tahmini tamir saati 15.00. Cadde üzerindeki içme suyu borusu arızası nedeniyle plansız kesinti yapıldığı bildiriliyor. Bu kayıt, kontrol edilen ASKİ sayfasında görüntülenemediği için son durumu ayrıca teyit edilmeli.

Susuz Mahallesi için kayıtta mahallenin tamamı belirtilirken, Karacakaya’da etkilenen alan 2700. Cadde Tip 3 ve çevresi olarak tarif ediliyor. Yolcuların ve bölge sakinlerinin ilçe adı kadar mahalle ve sokak bilgisini de kontrol etmesi gerekiyor.

Çankaya’da Su Kesintisi Yaşanan Yerler

Birlik Mahallesi’nin bir kısmı: Kesinti 08.25’te başladı. Tahmini tamir saati 17.00. ASKİ kaydına göre 391. Cadde’deki içme suyu hattı arızası nedeniyle mahallenin bir bölümüne su verilemiyor.

Birlik Mahallesi için açıklanan saat, paylaşılan kayıtlar arasında en geç tamir zamanı olarak görünüyor. Mahallenin tamamı yerine bir kısmının etkilendiği belirtildiğinden, aynı mahalledeki her adreste kesinti yaşanacağı sonucu çıkarılmamalı.

Polatlı’da Su Kesintisi Yaşanan Yerler

Şentepe Mahallesi’nin bir kısmı: Kesinti 08.40’ta başladı; tahmini tamir saati 12.00. Sina Sokak üzerindeki içme suyu dağıtım hattında meydana gelen boru arızası nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemiyor.

Sular Belirtilen Saatte Kesin Olarak Gelir Mi?

Listede yer alan saatler, kayıtlarda bildirilen tahmini tamir saatleri. Çalışmanın seyri ve şebekeye yeniden su verilmesi süreci nedeniyle bilgiler güncellenebilir. Bu nedenle saatler kesin bir su verilme garantisi olarak değerlendirilmemeli.

İş, okul veya evdeki günlük ihtiyaçlar için plan yapanların, kendi adreslerini ASKİ su kesintisi sayfasından yeniden kontrol etmesi yararlı olacak. Sayfada yeni arızalar eklenebileceği gibi mevcut kayıtların saatleri de değişebilir. Bilgi almak isteyenler 153 numaralı çağrı merkezine de başvurabilir.