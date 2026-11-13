Başkent Ankara'da su altyapısında meydana gelen beklenmedik arızalar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ASKİ verilerine göre Çubuk ve Altındağ ilçelerinde şebeke hatlarında oluşan arızalar sebebiyle plansız su kesintileri yaşanırken, ekipler arızaları gidermek için sahada aralıksız çalışma yürütüyor.

Ankara'da su yönetimini ve altyapı hizmetlerini yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, başkentin iki önemli ilçesinde ani su kesintileri meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde baş gösteren şebeke arızaları, binlerce vatandaşı hazırlıksız yakalarken, ekiplerin arızaları gidermek için başlattığı seferberlik tüm hızıyla devam ediyor. Günlük rutinlerini sürdürmek, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında su kesintilerinin detaylarını ve suların yeniden ne zaman verileceğini araştırmaya başladı.

Çubuk İlçesinde Yavuzselim Mahallesi'nde Su Kesintisi

Kesintiden nasibini alan ilk bölge Çubuk ilçesi oldu. Edinilen resmi bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi Ulvi Sokak üzerinde bulunan Ø110 çapındaki dağıtım şebeke hattında beklenmedik bir arıza meydana geldi. Gece saatlerinde fark edilen bu altyapı aksaklığı nedeniyle, 13 Kasım 2026 tarihinde saat 03:30 ile 11:00 arasında bölgeye geçici olarak su verilemeyeceği açıklandı.

Çubuk ilçesinde kesintiden doğrudan etkilenen kritik noktalar ve detaylar:

İlçe: Çubuk

Arıza Türü: Dağıtım şebeke hattı arızası (Ø110 çaplı boru)

Etkilenen Ana Bölge: Yavuzselim Mahallesi Saray Caddesi

Diğer Etkilenen Yerler: Saray Caddesi'ne bağlı ara sokaklar

Teknik ekipler, boru hattındaki arızayı en kısa sürede ortadan kaldırmak ve su akışını yeniden sağlamak için sabah saatlerinden itibaren sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Altındağ'da Gültepe Mahallesi'nde Plansız Kesinti

Başkentin merkez ilçelerinden biri olan Altındağ'da da benzer bir altyapı sorunu yaşandı. Gültepe Mahallesi Mevlana Caddesi ile 744 Sokak köşesinde yer alan içme suyu şebeke hattında ani bir arıza tespit edildi. Bu gelişme üzerine 13 Kasım 2026 sabahı saat 05:40 itibarıyla plansız bir su kesintisi uygulanmaya başlandı.

Altındağ ilçesindeki kesintiyle ilgili öne çıkan bilgiler:

İlçe: Altındağ

Arıza Türü: İçme suyu şebeke hattı arızası

Planlanan Tamir Saati: 13.11.2026 - 10:00

Etkilenen Yer: Gültepe Mahallesi'nin bir kısmı

Ekiplerin Sahadaki Çalışmaları Sürüyor

Su hatlarında yaşanan bu tür ani patlaklar ve vana arızaları, özellikle sabah saatlerinde evden çıkmaya hazırlanan aboneler için zorluklar yaratabiliyor. ASKİ yetkilileri, ihbar hatlarına gelen bildirimler doğrultusunda ilgili ekiplerin hızla olay yerlerine intikal ettiğini ve arızalı hatların onarımı için aralıksız çalıştığını belirtti. Tamir işlemlerinin planlanan saat aralıklarında tamamlanmasının ardından şebeke hatlarına kademeli olarak yeniden su basılacağı ifade edildi.

Uzmanlar, kesinti bölgelerinde yaşayan abonelerin musluklarını kapalı tutmaları ve çalışmaların ardından su basıncının tamamen normale dönmesini beklemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Başkent genelindeki su durumu ve güncel arıza listeleri ASKİ'nin resmi kanalları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.