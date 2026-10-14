Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Başkent'in Gölbaşı, Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle geçici su kesintileri uygulanıyor. Ekipler arızaları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürürken, suların geleceği saatler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen altyapı çalışmaları ve arıza kaynaklı su kesintileri, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından anlık olarak duyurulmaya devam ediyor. Şehir genelinde içme suyu iletim hatlarında meydana gelen beklenmedik arızalar, ekiplerin hızlı müdahaleleriyle kontrol altına alınırken, kesintilerden etkilenen ilçeler ve mahalleler netleşti.

14 Ekim 2026 tarihinde sabah saatleri itibarıyla Gölbaşı, Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Şebeke hatlarında oluşan patlak ve deformasyonlar sebebiyle su akışı geçici olarak durdurulurken, mağduriyetin en aza indirilmesi için ASKİ ekipleri aralıksız mesai yapıyor.

Gölbaşı'nda Çift Arıza Nedeniyle Su Kesintisi

Gölbaşı ilçesi, 14 Ekim tarihinde iki ayrı noktada meydana gelen içme suyu hattı arızasıyla karşı karşıya kaldı. Günün erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında ilk kesinti İncek Mahallesi'nde yaşandı. Saat 09.30 itibarıyla 989 Sokak üzerinde bulunan 100’lük içme suyu hattında tespit edilen arıza nedeniyle planlı bir su kesintisine gidildi. ASKİ ekiplerinin yoğun müdahalesiyle bu bölgedeki çalışmaların saat 14.00 civarında tamamlanması ve suyun yeniden verilmesi planlanıyor. Kesintiden özellikle İncek Mahallesi'nin belirli kısımları doğrudan etkileniyor.

Gölbaşı'ndaki ikinci arıza ise Emirler Mahallesi'ni kapsıyor. Saat 10.00'da Emirler Mahallesi Küme evleri mevkiinde, daha büyük çaplı bir boru hattında (200’lük içme suyu hattı) meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi mecburiyeti doğdu.

Ekiplerin sahadaki kapsamlı tamirat faaliyetlerinin saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor. Bu süreçte Emirler Mahallesi sakinlerinin tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Yenimahalle Demetgül Mahallesi'nde Basınç Düşüklüğü

Yenimahalle ilçesinde ise sabah saatlerinde şebeke hattını korumak ve olası büyük patlamaların önüne geçmek amacıyla basınç ayarı yapıldı.

Saat 09.50 itibarıyla Demetgül Mahallesi 417 sokak içerisinde yer alan Ø150 çelik boru arızası sebebiyle bölgeye verilen suyun basıncı düşürüldü.

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde bu arızanın saat 12.00 itibarıyla tamamen giderilmesi ve şebeke basıncının normale döndürülmesi hedefleniyor.

Kesintiden ve basınç düşüklüğünden Demetgül Mahallesi'nin özellikle üst kotlarında ikamet eden vatandaşlar etki görüyor.

Çubuk'ta Atatürk Mahallesi'nde Su Kesintisi

Ankara'nın merkez dışındaki ilçelerinden biri olan Çubuk'ta da su kesintisi yaşanan bölgeler arasında yer alıyor. Saat 09.55'te Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi Ayasofya Caddesi üzerinde ani bir içme suyu hattı arızası meydana geldi. Meydana gelen arıza dolayısıyla bölgeye su akışı durduruldu.

ASKİ ekipleri, caddedeki ticari işletmelerin ve hanelerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan planlamaya göre bu arızanın saat 11.30'a kadar giderilmesi ve Atatürk Mahallesi Ayasofya Caddesi ile buraya bağlanan sokaklara suyun yeniden verilmesi bekleniyor.

Vatandaşların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

ASKİ yetkilileri, su kesintisi yaşanan bölgelerdeki vatandaşların musluklarını kapalı tutmaları ve çalışmalar tamamlandıktan sonra şebeke suyunun ilk açılışında yaşanabilecek bulanıklık ihtimaline karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tamirat süreleri sahadaki teknik zorluklara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, en güncel ve anlık bilgilerin ASKİ'nin resmi internet sitesi ve arıza sorgulama ekranı üzerinden takip edilmesi tavsiye ediliyor. Başkent genelinde altyapının güçlendirilmesi ve arızaların en kısa sürede bertaraf edilmesi için ekiplerin sahadaki nöbeti devam ediyor.