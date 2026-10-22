Başkent Ankara'da 22 Ekim 2026 tarihinde Altındağ, Pursaklar ve Elmadağ ilçelerinde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle plansız su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerin etkilendiğini araştırırken, ekipler arızaları gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin kalbi Ankara'da altyapı çalışmalarının yoğun olduğu dönemlerde yaşanan şebeke arızaları, günlük yaşamı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Başkentin farklı noktalarından gelen su kesintisi haberleri, özellikle ev ve iş yerlerinde hazırlıksız yakalanan vatandaşları harekete geçirdi. 22 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Altındağ, Pursaklar ve Elmadağ ilçelerinde meydana gelen içme suyu şebeke arızaları nedeniyle sular kesildi.

İlgili birimler tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, arızaların giderilmesi ve suyun yeniden abonelere ulaştırılması için ekiplerin sahada yoğun bir mesai harcadığı bildirildi. İşte ilçe ilçe güncel su kesintisi detayları ve arızaların giderileceği tahmini saatler.

Altındağ Beşikkaya Mahallesi'nde Şebeke Arızası

Ankara'nın merkezi ilçelerinden biri olan Altındağ'da sabah saatlerinde yaşanan su kesintisi bölge sakinlerini etkiledi.

Etkilenen Yer: Beşikkaya Mahallesi'nin bir kısmı

Arıza Sebebi: Beşikkaya Mahallesi 2040 Sokak içerisinde yer alan içme suyu şebeke borusunda meydana gelen beklenmedik arıza.

Kesinti ve Tamir Saatleri: 22.10.2026 saat 09:30 itibarıyla başlayan kesintinin, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte saat 13:00 civarında sona ermesi ve suların yeniden verilmesi planlanıyor.

Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini belirtti.

Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi'nde Su Kesintisi

Başkentin kuzey aksındaki büyüme ve yapılaşma hızıyla dikkat çeken Pursaklar ilçesinde de arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi'nin bir kısmı ve Tevfik İleri Mahallesi'nin bir kısmı

Arıza Sebebi: Mimar Sinan Mahallesi Belediye Caddesi içerisinde oluşan su şebeke arızası.

Kesinti ve Tamir Saatleri: 22.10.2026 saat 10:00'da başlayan su kesintisinin, arızanın büyüklüğüne bağlı olarak saat 14:30'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Ekiplerin caddede yürüttüğü çalışmaların ardından mahallelere yeniden su pompalanacağı aktarıldı.

Elmadağ'da Çift Arıza: İsmetpaşa ve Yenice Mahalleleri Etkileniyor

Elmadağ ilçesi ise 22 Ekim tarihinde birden fazla noktada yaşanan su problemleriyle gündeme geldi. İlçede hem tedbir amaçlı hem de boru patlağı kaynaklı kesintiler uygulanıyor.

İsmetpaşa Mahallesi Tedbir Amaçlı Kesinti: Etkilenen Yer: İsmetpaşa Mahallesi üst kotları

Arıza Sebebi: İsmetpaşa Mahallesi Ünlü Cadde içerisinde çalışma yapan su yapı inşaatın faaliyet alanında yer alan 90'lık PVC dağıtım şebeke hattının kör tapasının boşa çıkıp su zaiyatına yol açmaması için tedbir amaçlı su akışı durduruldu.

Saatler: 09:40 ile 17:00 saatleri arasında bölgeye su verilemiyor. Yenice Mahallesi Asbest Boru Arızası: Etkilenen Yerler: Yenipınar Mahallesi alt kotları ve Yenidoğan Mahallesi üst kotları

Arıza Sebebi: Yenice Mahallesi İnönü Caddesi içerisinde yer alan eski tip asbest Q175'lik içme suyu boru hattında yaşanan ani arıza.

Saatler: 09:45 ile 12:00 saatleri arasında planlanan onarım çalışmalarının ardından suların kademeli olarak verileceği bildirildi.

Ekipler Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara genelinde yaşanan bu ani su kesintileri sonrasında ilgili ekipler, arızaların yaşandığı noktalara hızla intikal ederek onarım çalışmalarını başlattı. Özellikle Elmadağ ve Pursaklar'daki hatlarda yürütülen çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması için çaba harcanıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına musluklarını kapalı tutmaları ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebeke suyunun ilk dakikalarda berrak akmayabileceği ihtimaline karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Başkentteki su kesintileri ve arıza güncellemeleri yerel birimler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.