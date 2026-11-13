Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı nedeniyle kent genelinde geniş güvenlik ve trafik önlemleri aldı. İhtiyaç halinde bu akşam saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak ana arterler ve yan varyantlar sürücülere duyuruldu.

Başkent Ankara, siyasi hareketliliğin merkezlerinden biri olmaya devam ederken, büyük katılımlı organizasyonlar şehir içindeki ulaşım planlamalarını da doğrudan etkilemektedir.

Ankara'da Sürücüler Dikkat: Yeni Parti Kurultayı Nedeniyle Hangi Yollar Traﬁğe Kapanacak?

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı, binlerce katılımcıyı ve siyaset meraklısını bir araya getirmektedir. Bu denli büyük bir organizasyonun güvenli ve aksamadan yürütülebilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü kapsamlı önlemler paketini devreye soktu.

Şehir içi trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan salon çevresinde, katılımcıların ve yayaların güvenliğini sağlamak, aynı zamanda trafikte olası kilitlenmelerin önüne geçmek adına kritik kısıtlamalar planlandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde çağrılarda bulundu.

Trafiğe Kapatılacak Kritik Cadde ve Varyantlar

Ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin dikkat etmesi gereken ana arterler ve kapatılacak noktalar netleşti. Trafik ekiplerinin yönlendirmeleriyle hayata geçirilecek tedbirler kapsamında şu yollar kapatılabilecektir:

Cumphuriyet Caddesi: Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

Tren Garı Kavşağı Bağlantıları: Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve bu noktaya açılan yan varyantların tamamı ulaşıma kapatılacaktır.

Ulaştırma Kavşağı Hattı: Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyant ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na ve Kazım Karabekir Caddesi'ne açılan yan varyantlar program bitimine kadar kapalı tutulacaktır.

Sürücüler İçin Alternatif Güzergâh Uyarıları

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kurultay süresince bölgeden geçecek olan sürücülerin trafik işaret ve levhalarına titizlikle uymaları gerektiğini belirtti.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanabilecek hatlar yerine, çevre yolların ve alternatif iç cadde bağlantılarının tercih edilmesi seyahat süresini kısaltacaktır.

Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların da stadyum ve salon çevresindeki durak düzenlemelerine dikkat etmesi, olası aksaklıkların önüne geçecektir. Emniyet birimleri, etkinlik sonrasına kadar güvenlik ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürecektir.