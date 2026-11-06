Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için Beştepe'deki iki halı sahasını tamamen ücretsiz hale getirdi. "Spor Vakti" projesi kapsamında hayata geçirilen bu hizmetle gençler, ders yoğunluğundan uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte spor yapma ve stres atma fırsatı buluyor.

Ders Stresini Sahada Atın: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Dev Spor Desteği

Üniversite eğitimini sürdürmek için Türkiye'nin dört bir yanından başkente gelen milyonlarca genç için yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen sosyal destek projeleri her geçen gün artmaya devam ediyor. "Üniversite Ankara'da Okunur" mottosuyla gençlerin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencilerin sosyal yaşamını zenginleştirecek ve bütçelerine katkı sağlayacak çok konuşulacak yepyeni bir hizmeti daha resmi olarak başlattı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen "Spor Vakti" hizmeti kapsamında, başkentin merkezi lokasyonlarından biri olan Beştepe'deki modern tesisler, üniversite gençliğinin kullanımına tamamen ücretsiz olarak açıldı. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve sosyal aktivite harcamaları karşısında zorlanan öğrenciler için bu adım, hem fiziksel sağlığı destekleyen hem de dostluk bağlarını güçlendiren büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

Beştepe'de yer alan ve her biri profesyonel standartlarda tasarlanan 25 metre eninde ve 50 metre boyunda iki adet halı saha, gençlerin hizmetine sunuldu. Sınav haftalarının stresi, yoğun ders programları ve akademik maratonun yorgunluğunu geride bırakmak isteyen üniversiteliler, artık hiçbir ücret ödemeden takımlarını kurup bu sahalarda maç yapabilecek. Gençlerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasını ve sporla iç içe bir yaşam sürmesini amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle öğrencilerin en büyük sosyal giderlerinden birini ortadan kaldırmış oldu. Modern altyapısıyla dikkat çeken sahalar, futbol tutkunu gençlerin hem keyifli vakit geçirmesine hem de takım ruhunu en üst düzeyde yaşamasına olanak tanıyor.

Takımını Kur Rezervasyonunu Yap: Başkentte Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Halı Saha İmkanı

Ücretsiz halı saha hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar da son derece pratik ve dijital altyapıya uygun olarak tasarlandı. Ankara'da herhangi bir üniversitede öğrenim gören aktif öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/bestepe-sosyal-tesisleri adresi üzerinden sisteme kolayca giriş yapabiliyor. Platform üzerinde yer alan rezervasyon modülü sayesinde gençler, tesisin müsait olduğu gün ve saatleri anlık olarak görüntüleyebiliyor. Kendi programlarına en uygun zaman dilimini seçen öğrenciler, birkaç basit adımla rezervasyon işlemlerini tamamlayarak sahada yerini ayırtabiliyor. Yoğun talep görmesi beklenen bu sistem, adil ve şeffaf bir kullanım imkanı sunmak üzere titizlikle işletiliyor.

Başkentteki üniversite öğrencilerinin sosyal hayatına renk katacak bu hamle, gençlerden de şimdiden büyük bir takdir ve ilgi görmeye başladı. Eğitim hayatlarının yanı sıra sportif faaliyetlerle de vakit geçirmek isteyen gençler, sunulan bu imkan sayesinde bütçelerini sarsmadan spor yapma şansı yakalıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimleriyle de yakından ilgilenmeye devam edeceğini vurguluyor. Beştepe Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmet veren bu ücretsiz halı sahalar, başkentte üniversite okumanın ayrıcalığını bir kez daha gözler önüne sererken, önümüzdeki süreçte benzer gençlik projelerinin artarak devam edeceği sinyalini de veriyor.