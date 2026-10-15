Ankara’da 15 Ekim Perşembe günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, kentin kuzey kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Merkezde sıcaklığın öğleden sonra 19 dereceye ulaşması, akşam yeniden düşmesi bekleniyor. Yağmurun bütün kentte biteceği kesin bir saat açıklanmadı. İşte saatlik sıcaklıklar ve evden çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken ayrıntılar.

Ankara’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük tahmininde başkent için parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öngörüldü. Ankara merkezde günün en düşük sıcaklığı 11, en yüksek sıcaklığı ise 19 derece olarak açıklandı.

“Ankara’da yağmur ne zaman bitecek?” sorusuna mevcut tahminlerle bütün şehir için tek bir saat vermek mümkün değil. Aralıklı yağış beklentisi, gün içinde yağmura ara verilebileceğini ancak yeniden yağış görülebileceğini gösteriyor. Evden çıkarken yalnızca o anda gökyüzünün açık olmasına göre hareket etmemek gerekiyor.

Ankara’da yağmurun biteceği saat belli mi?

Erişilen resmî tahminlerde, yağışın Ankara’nın tamamında kesin olarak sona ereceği bir saat bulunmuyor. Günlük hava tahmini yağışlı bir gün tarif ederken, saatlik sıcaklık tablosu da öğleden sonra ısınma ve akşam serinleme gösteriyor.

Sıcaklığın yükselmesi, yağmurun sona erdiği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde bir mahallede yağışın durması, başka bir ilçede de aynı koşulların yaşandığını göstermiyor. Başkentin geniş yüzölçümü nedeniyle merkez ile çevre ilçeler için açıklanan tahminleri ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Bu nedenle dışarıdaki işlerini belirli bir saate bırakmayı düşünenlerin, hareket etmeden önce bulundukları ilçenin güncel tahminini ve yağışın hareketini kontrol etmesi yararlı olacak. Kesin bir bitiş saati yerine, gün boyunca yeniden yağış ihtimalini hesaba katan bir plan daha uygun görünüyor.

15 Ekim Ankara saatlik sıcaklık tablosu

MGM’nin 15 Ekim tarihli saatlik tablosunda sıcaklık öğle saatlerinde yükseliyor, akşam ise yeniden geriliyor. Aşağıdaki değerler gerçekleşmiş ölçümler değil, ilgili saatler için yayımlanan tahminler:

Saat Beklenen sıcaklık 09.00 13°C 12.00 17°C 15.00 19°C 18.00 17°C 21.00 15°C 16 Ekim 00.00 13°C

Tabloda öğleden sonra ile gece yarısı arasında 6 derecelik düşüş bulunuyor. Sabah evden çıkıp akşam geç dönecekler açısından günün en yüksek sıcaklığına göre giyinmek yeterli olmayabilir.

Ankara’nın kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin bölgesel değerlendirmesinde Ankara’nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi yer aldı. Uyarıda yağış miktarı metrekareye 21–50 kilogram aralığında belirtildi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat çağrısı yaptı. Bu uyarı, bütün Ankara’da aynı şiddette yağış beklendiği şeklinde okunmamalı. Açıklamanın coğrafi kapsamı özellikle kuzey kesimler olarak verildi.

Çankaya, Altındağ ve çevre ilçelerde sıcaklıklar nasıl?

Günlük ilçe tahminlerinde Altındağ için 11–19, Çankaya için 10–17 derece aralığı bulunuyor. Akyurt’ta 10–17, Çubuk’ta 8–19, Çamlıdere’de ise 7–17 derece bekleniyor. Bu ilçelerde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmini yer alıyor.

Bala için açıklanan sıcaklık aralığı 10–15 derece. Böylece günün en yüksek sıcaklığı, Ankara merkez için verilen değerin altında kalıyor. İlçeler arasındaki fark, özellikle şehir merkezinden çevre ilçelere seyahat edecekler için önem taşıyor.

Evden çıkarken neye hazırlıklı olmalı?

Bugünkü tahminler, şemsiye veya yağmurluk ile akşam serinliğine uygun bir üst giysiyi gündeme getiriyor. Uzun süre dışarıda kalacaklar, yağışa ara verilen saatlerde de hazırlığını korumalı. Islak zeminlerde kaymayı azaltacak ayakkabı seçimi, yürüyerek veya toplu taşımayla ulaşım sağlayacaklar açısından pratik bir önlem olabilir.

Randevuya veya işe yetişeceklerin yolculuklarına zaman payı eklemesi de yararlı olacak. Kuvvetli yağış uyarısının kapsadığı bölgelerde su birikmiş alt geçitlere ve yollara girilmemeli, gök gürültüsü sırasında açık alanlarda beklemekten kaçınılmalı.

Yağış yarın da sürecek mi?

MGM’nin erişilen beş günlük tahmininde 16 Ekim Cuma günü için de gök gürültülü sağanak bulunuyor. Bu görünüm, bugünkü yağışa verilecek bir aranın ardından havanın tamamen ve kalıcı olarak açılacağı beklentisini desteklemiyor.

15 Ekim için en açık sonuç: Ankara’da yağış ihtimali gün boyunca dikkate alınmalı. Yağmurun kesin bitiş saati doğrulanmadığı için ilçe tahmini, güncel meteorolojik uyarı ve dışarı çıkılacak saatteki koşullar birlikte kontrol edilmeli.