Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi, başkentteki tıp fakültesi hastaneleri dahil tüm üniversite hastanelerini mali denetim altına alıyor. YÖK Başkanı liderliğinde yürütülecek yeni sistemde, mali sürdürülebilirliği bozulan merkezler için zorunlu iyileştirme programları devreye sokulacak ve başhekimlik atamaları yeniden şekillendirilecek.

Türkiye genelindeki sağlık ve yükseköğretim sistemini yakından ilgilendiren yeni bir yapı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla hayata geçirildi. Özellikle Ankara gibi sağlık üssü konumundaki şehirlerde bulunan üniversite hastanelerinin artan mali yükleri ve operasyonel süreçleri artık merkezi bir komite tarafından yakından takip edilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı'nın başkanlığında oluşturulacak olan Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi, hastanelerin gelir-gider dengesini sürekli olarak denetleyecek.

Yıllardır bütçe açıkları ve borç sarmalıyla gündeme gelen tıp fakültesi hastanelerinin mali sürdürülebilirliğini korumak amacıyla kurulan bu komite, krizdeki kurumlar için acil eylem planları oluşturacak. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde ekonomik açıdan sorun yaşayan hastaneler için zorunlu mali iyileştirme programları hazırlanması ve bu süreçlerin titizlikle uygulanması zorunlu tutulacak.

Komitenin Görev Kapsamı ve Yeni Uygulamalar

Yeni düzenlemeyle birlikte komitenin yetki alanı yalnızca mali denetimlerle sınırlı kalmayacak. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden personel yapısına kadar geniş bir yelpazede denetim mekanizmaları devreye sokulacak. Başlıca odak noktaları şunlardır:

Mali Sürdürülebilirlik Takibi: Hastanelerin bütçe açıklarının önlenmesi, gelir artırıcı ve gider dengeleyici önlemlerin merkezi olarak planlanması sağlanacak.

Hizmet ve Fiziki Kalite: Üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği, hasta memnuniyeti, verimlilik oranları ve fiziki altyapı koşulları düzenli olarak denetlenecek.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ: Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla hastanelerin yapay zekâ entegrasyonu ve dijital altyapı projelerine yönelik stratejik öneriler geliştirilecek.

Başhekim Atamalarında ve Performans Deçelendirmesinde Yeni Kriterler

Sistemdeki en dikkat çekici yeniliklerden biri de yönetim kademelerine ve özellikle başhekimlik atamalarına getirilen yeni kurallar oldu. Üniversite hastanelerinin yönetiminde liyakati ve etkinliği artırmayı amaçlayan süreç şu şekilde işleyecek:

Aday Belirleme Süreci: Rektörlük tarafından belirlenen üç başhekim adayı arasından en uygun isim, komitenin önerisi ve değerlendirmesiyle rektöre sunulacak.

Düzenli Performans Değerlendirmesi: Görev başındaki başhekimlerin yönetim ve mali başarıları, komite tarafından periyodik olarak izlenecek ve performansları raporlanacak.

Başkent Ankara'daki köklü üniversite hastanelerinin de dahil olduğu bu yeni süreç, sağlık turizmi ve nitelikli uzman eğitimi veren bu kurumların daha verimli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Komitenin önümüzdeki günlerde çalıştaylar düzenleyerek yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.