MKE Ankaragücü'nün evinde Kırklarelispor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın saati merak konusuydu. Kulüp fikstüründe ve TFF detaylarında saat 14.00 olarak kesinleşen maç, 18 Kasım Çarşamba günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Dev karşılaşmanın bilet fiyatları da taraftarlar için duyuruldu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek ve üst sıralardaki iddiasını pekiştirmek için sahaya çıkıyor.

Karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında maçın başlama saati geldi. Kamuoyunda ve bazı dijital mecralarda saatin 13.00 olabileceği yönünde iddialar yer alsa da, resmi programlar bu soru işaretlerini giderdi.

TFF resmi maç detaylarında ve kulüp fikstüründe yer alan bilgilere göre, MKE Ankaragücü ile Kırklarelispor mücadelesi 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Başkent ekibinin taraftarları, güncellenen saat doğrultusunda tribünlerdeki yerini almak için hazırlıklarını hızlandırdı.

Kritik 90 dakika öncesinde sarı-lacivertli yönetim, taraftarların stadyumu doldurabilmesi için bilet fiyatlarını açıkladı.

Eryaman Stadyumu ’nda oynanacak mücadele için bilet satışları Passo sistemi üzerinden devam ediyor. Tribün kategorilerine göre belirlenen güncel bilet fiyatları şu şekildedir:

Kale Arkası Tribün: 150 TL

Maraton Tribün: 200 TL

Kapalı Tribün: 250 TL

VIP Tribün: 3.500 TL

Misafir Tribüni: 195 TL

Deplasman takımı Kırklarelispor taraftarları için ayrılan misafir tribünü biletleri 195 TL olarak belirlenirken, ev sahibi sarı-lacivertli futbolseverler için biletler satış noktalarından ve dijital platformlardan temin edilebiliyor.

Başkentte Maç Günü Atmosferi ve Ulaşım Detayları

Çarşamba günü mesai saatine denk gelen 14.00 seansı, stadyuma gelecek taraftarların trafik ve ulaşım planlamasını da önemli kılıyor. Ankara'nın merkezi noktalarından Eryaman Stadyumu’na toplu taşıma araçları ve metro hatlarıyla ulaşım sağlanabiliyor.

Emniyet ve kulüp yetkilileri, taraftarların stadyum çevresinde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek için maç saatinden en az bir iki saat önce tribün girişlerinde hazır bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.

Takımın moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğu bilinirken, teknik heyet ve futbolcular taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.