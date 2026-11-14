TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 5 maçtır galibiyet hasreti çeken başkent ekibinde yönetim, krizin ardından yeni hoca arayışlarına hız kazandırdı.

Ankara ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst lig hedefiyle mücadele eden MKE Ankaragücü, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizmekte zorlanan başkent ekibinde, son haftalarda art arda gelen puan kayıpları bardağı taşıran son damla oldu.

Kulüp yönetim kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, ayrılığın karşılıklı mutabakat sonucunda gerçekleştiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik direktörümüz Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, gösterdiği özveri ve katkılardan dolayı Recep Karatepe'ye teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galibiyet Hasreti 5 Maça Çıktı ve Kütahyaspor Mağlubiyeti

Recep Karatepe yönetimindeki Ankaragücü'nün görevden ayrılmasına giden süreç, son haftalardaki saha sonuçlarıyla doğrudan tetiklendi. Deplasmanda oynanan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kütahyaspor karşılaşmasında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan başkent ekibi, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ligde geride kalan 10 maçlık periyotta beklentilerin oldukça gerisinde kalan sarı-lacivertlilerin istatistik tablosu şu şekildedir:

Oynanan Toplam Maç: Ligde geride kalan 10 haftada istikrarsız bir görüntü sergilendi.

Galibiyet Sayısı: Sarı-lacivertli ekip sadece 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beraberlikler: Takım, 4 karşılaşmada rakip takımlarla puanları paylaştı.

Mağlubiyetler: Alınan 4 yenilgi, üst sıralardan kopuşu hızlandırdı ve ayrılık kararını kaçınılmaz kıldı.

Başkentte Yeni Teknik Direktör Arayışları Başladı

Teknik direktör Recep Karatepe'nin görevden ayrılmasının ardından Ankara camiasında ve taraftarlar arasında gözler yönetimin atacağı yeni adımlara çevrildi. TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, takımın moral ve motivasyonunu yeniden yukarı taşıyacak, ligin dinamiklerini bilen tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak için harekete geçti.

Önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde yapılacak olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yeni teknik direktör adaylarının netleşmesi ve resmi görüşmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Taraftarlar ise takımın bir an önce toparlanarak hak ettiği üst lig mücadelesine kaldığı yerden devam etmesini talep ediyor.