Başkent Ankara'da her geçen gün artan araç sayısı ve yoğunlaşan trafik akışı karşısında yerel yönetimler alternatif güzergâh projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sürücülerin uzun süredir büyük bir merakla beklediği Bilkent Bulvarı ile İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nı birbirine bağlayan dev projede sona geldi.

Kent içi ulaşımı kökten değiştirecek olan bu yeni ve modern güzergâh, 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla vatandaşların kullanımına açılıyor.

Özellikle mesai saatlerinde kilitlenme noktasına gelen ana arterlerdeki yükü hafifletmek amacıyla tasarlanan bu proje, başkent sürücülerine hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak. Şehrin güney ve batı aksındaki ulaşım ağını birbirine entegre eden yol, modern altyapısı ve akıllı kavşak sistemleriyle de dikkat çekiyor.

4 Gidiş ve 4 Geliş Olmak Üzere 8 Şeritli Dev Güzergâh

Teknik özellikleriyle mühendislik harikası niteliği taşıyan bağlantı yolu, sürücülere son derece konforlu ve kesintisiz bir seyahat deneyimi vadediyor. Yolun öne çıkan teknik detayları şunlardır:

Uzunluk ve Şerit Kapasitesi: Gidiş ve geliş yönleriyle birlikte toplam 7'şer kilometre uzunluğa sahip olan güzergâh, her iki yönde dörder şerit olmak üzere toplam 8 şeritli olarak inşa edildi.

Geniş Platform Yapısı: Yolun platform genişliği 36 metre olarak planlanırken, asfalt genişliği ise 33 metre düzeyinde tutuldu.

Şerit ve Emniyet Standardı: Sürücü konforu ve güvenliği gözetilerek şerit genişlikleri 3,5 metre olarak tasarlanırken, emniyet şeritlerinin toplam genişliği ise 5 metreye ulaştırıldı.





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Niğde Otoyolu'na Doğrudan Bağlantı ve Trafik Yoğunluğuna Çözüm

Yeni bağlantı yolunun hizmete girmesiyle birlikte başkent ulaşımında yıllardır yaşanan en büyük sıkıntılardan biri ortadan kalkacak. Projenin sağladığı stratejik avantajlar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Niğde Otoyolu Erişimi: Bilkent Bulvarı üzerinden gelen sürücüler, şehir içi trafiğine takılmaksızın Niğde Otoyolu'na doğrudan bağlantı sağlayabilecek.

Ana arterlerdeki Rahatlama: Özellikle sabah ve akşam saatlerinde aşırı yoğunluk oluşturan Konya Yolu ve Eskişehir Yolu üzerindeki trafik yükünün belirgin bir şekilde azalması öngörülüyor.

Akıllı Kavşak Yönetimi: İncek tarafında oluşturulan kavşakta devreye alınan dinamik kavşak yönetim sistemi sayesinde, kameralarla anlık araç sayımları ve trafik analizleri gerçekleştirilecek. Elde edilen verilere göre ilerleyen süreçte bölgede katlı kavşak yapımı planlanabilecek.

Çevre Dostu Proje: 5 Bin 800 Ağaç Toprakla Buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaştırma yatırımlarının yanı sıra çevre ve peyzaj çalışmalarına da büyük önem veriyor. Yeni yol projesi kapsamında sadece beton ve asfalt değil, aynı zamanda devasa bir yeşillendirme çalışması yürütülüyor. Yol boyunca toplam 5 bin 800 ağaç toprakla buluşturulurken, peyzaj detayları şu şekilde şekillendiriliyor:

Yol kenarlarına yaklaşık 5 metre aralıklarla 30-35 santimetre gövde çapına sahip 800 adet çınar ağacı dikiliyor.

Çınarların arka bölümünde ise 2-2,5 metre boyunda 5 bin adet karaçam, sedir ve ladin gibi ibreli ağaç türleri kullanılıyor.

Güzergâh üzerinde yer alan üç kavşak adasında kaya bahçeleri ve estetik kuru peyzaj uygulamaları hayata geçiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden diğer yol, bulvar ve köprülü kavşak projeleri hangileridir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkent genelinde artan araç yoğunluğunu azaltmak, ana arterlerdeki trafik sıkışıklığını önlemek ve sürücülere güvenli ulaşım alternatifleri sunmak amacıyla yol, bulvar ve köprülü kavşak projelerine aralıksız devam etmektedir. Özellikle Eskişehir Yolu, Konya Yolu, İstanbul Yolu ve Samsun Yolu gibi kilit aksların yükünü hafifletmek için yürütülen başlıca çalışma alanları şunlardır: Alternatif Bulvar ve Bağlantı Yolu Projeleri Batı ve Güney Aksı Entegrasyonu: Hızla gelişen Çayyolu, Yaşamkent, Bağlıca ve İncek gibi bölgelerde, ana arterlerdeki yığılmaları önlemek amacıyla yeni alternatif imar yolları ve bulvar açma çalışmaları sürdürülmektedir.

Çevre Yolu Bağlantı Noktaları: Şehir içi trafiğini çevreyoluna doğrudan bağlayan, ağır vasıta ve transit geçişlerin şehir merkezine girmesini engelleyen yeni bağlantı kolları projelendirilmekte ve etap etap hayata geçirilmektedir.

Kuzey ve Doğu Koridoru Düzenlemeleri: Keçiören, Mamak ve Pursaklar bölgelerinde nüfus artışına paralel olarak tıkanan trafik akışını rahatlatacak yeni güzergâh ve genişletme çalışmaları yürütülmektedir. Köprülü Kavşak ve Akıllı Trafik Düzenlemeleri Kritik Kavşaklarda Çözüm Projeleri: Ankara genelinde kazaların ve uzun kuyrukların yaşandığı ana cadde kesişimlerinde trafik akışını kesintisiz hale getirmek için köprülü kavşak ve alt geçit projeleri uygulanmaktadır.

Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi: Yeni açılan ve yenilenen kavşaklarda kameralı anlık araç sayım sistemleri entegre edilerek trafik ışığı süreleri anlık yoğunluğa göre otomatik olarak optimize edilmektedir. Kırsal ve İlçelerarası Ulaşım Altyapısı Genişletme ve Asfalt Seferberliği: Ankara'nın merkez ilçelerinin yanı sıra dış ilçelerinde de (Gölbaşı, Haymana, Polatlı, Elmadağ, Kazan vb.) köyden mahalle olan yerleşim yerlerinin grup yolları yenilenmekte, dar ve tehlikeli virajlı yollar genişletilerek sıcak asfaltla kaplanmaktadır. Ankara metrosu ve yeni raylı sistem hatları projelerinde son durum nedir, hangi hatlar planlanıyor?





Ankara'nın gelecekteki ulaşım haritasını oluşturacak öncelikli projeler şunlardır:

Koru - Çayyolu - Bağlıca Uzatması: Mevcut M2 (Kızılay-Koru) hattının Koru istasyonundan sonra batı aksında yer alan yoğun yerleşim yerlerine ve Bağlıca bölgesine entegre edilmesi için proje ve etüt çalışmaları yürütülmektedir.

Dikimevi - Natoyolu Raylı Sistem Hattı (A1 Ankaray Uzatması): Ankaray hattının Dikimevi'nden Mamak Natoyolu istikametine uzatılması yönünde kritik adımlar atılmış ve ihale/yapım süreçleri başlatılmıştır. Bu hat tamamlandığında Mamak ile başkentin merkezi arasında kesintisiz raylı ulaşım sağlanacaktır.

Keçiören - Ovacık Metrosu: Mevcut M4 (Kızılay-Keçiören/Gazino) hattının Ovacık yönüne doğru kuzey aksında genişletilmesi, özellikle forum ve hastane bölgelerindeki trafik yükünü hafifletmek amacıyla planlanan projeler arasında yer almaktadır.

Batıkent - Sincan / OSB Entegrasyon Hatları ve Raylı Teleferik/Tramvay Projeleri: Batı koridorunda artan sanayi ve konut nüfusuna cevap verebilmek adına banliyö hatları (Başkentray) ile metro ağlarının birbirini destekleyeceği alternatif hafif raylı sistem güzergâhları etüt edilmektedir. Projelerin Hayata Geçirilme Süreçleri Raylı sistem yatırımları; uzun soluklu zemin etütleri, proje onay süreçleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayları ile büyük ölçekli finansman yapılandırmaları gerektirmektedir. ABB ve ilgili kurumlar, kentin bütçe imkânları ve merkezi yönetim iş birliği çerçevesinde bu projeleri sırayla yatırım programlarına dâhil etmektedir.