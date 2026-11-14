Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ölçme ve değerlendirme yönetmeliği değişikliği 14 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sınav tarihlerinin belirlenmesinden mücbir sebep uygulamalarına kadar pek çok kritik detayın yer aldığı bu yeni düzenleme, başkentteki milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ve özellikle eğitim camiasını yakından ilgilendiren kararlar, 14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmi Gazete ile yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, atama kararları ve çeşitli kanun tekliflerinin yer aldığı bugünkü sayıda, en çok dikkat çeken düzenleme Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav süreçlerine yönelik yaptığı yönetmelik değişikliği oldu.

Yasama bölümünde 7597 sayılı Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yer alırken; yürütme ve idare bölümünde ise üniversite hastaneleri koordinasyon komitesi kurulması, Gaziantep Teknopark OSB ek alan tespiti ve enerji iletim hatları için acele kamulaştırma kararları gibi önemli başlıklar kamuoyuyla paylaşıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan Okul Sınavları İçin Yeni Kurallar

Eğitim öğretim yılının işleyişini ve sınav güvenliğini doğrudan etkileyen yeni düzenleme, okullardaki sınav tarihlerinin belirlenmesi ve uygulanması süreçlerine netlik kazandırdı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, sınav takvimi ve işleyişine dair getirilen başlıca yenilikler şunlardır:

Merkezi ve Bakanlık Onaylı Takvim: Okullarda gerçekleştirilecek sınavlar, doğrudan Bakanlıkça belirlenen ortak takvim doğrultusunda organize edilecek ve yürütülecek.

e-Okul Üzerinden İlan: Belirlenen bu takvim çerçevesinde tüm sınav tarihleri, öğretim yılının başında okullar tarafından e-Okul sistemi üzerinden ilan edilerek öğrenci ve velilerin erişimine sunulacak.

Mücbir Sebepler ve Valilik Yetkisi: Beklenmeyen hava koşulları, doğal afetler veya benzeri mücbir sebeplerle sınavların belirtilen tarihlerde yapılamaması durumunda, ilgili Valilikler tarafından sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim İstisnası: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflar ve mesleki eğitim merkezlerinde sınav tarihleri ilgili okul ve kurumlarca esnek bir şekilde belirlenecek.

Okul Müdürlüklerinin Sorumluluğu: Sınavların güvenli, şeffaf ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler okul müdürlüklerince titizlikle alınacak.

Veliler ve Öğrenciler İçin Ne Anlama Geliyor?

Ankara'daki okullarda eğitim gören öğrencileri ve çocuklarının sınav takvimini takip eden velileri yakından ilgilendiren bu değişiklik, sınav süreçlerindeki planlamanın daha standart ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını amaçlamaktadır. Öğretim yılı başında e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek takvim sayesinde öğrenciler hazırlıklarını daha rahat yapabilecek; olası aksaklık durumlarında ise valilik koordinasyonunda hızlı çözümler üretilebilecektir.

Eğitim alanındaki bu güncellemelerin yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan diğer idari ve hukuki kararlar da ilgili kurumlarca uygulamaya konulmuş durumdadır. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav takvimi detaylarının okullar tarafından e-Okul üzerinden duyurulması beklenmektedir.