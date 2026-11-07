Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, Ankara genelinde 7 Kasım Cumartesi günü şebeke iyileştirme, bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle 9 farklı ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde enerjinin kesilmesi 8 saate kadar sürecek.

Ankara sakinlerini yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyurusu Başkent EDAŞ tarafından resmi olarak açıklandı. Şehir genelinde sürdürülen şebeke iyileştirme, bakım ve yeni tesis altyapı çalışmaları kapsamında 7 Kasım Cumartesi günü başkentin birçok merkez ve dış ilçesinde enerji kısıtlamalarına gidilecek.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kademeli olarak başlayan planlı kesintilerin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların günlük yaşamlarında mağduriyet yaşamaması adına kesinti saatlerini ve etkilenecek sokakları önceden bilmesi büyük önem taşıyor.

Ankara'nın 9 İlçesinde Saatlerce Elektrik Kesintisi Olacak:

Şehir genelindeki güncel planlı kesinti kayıtlarına göre; Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Polatlı, Haymana ve Gölbaşı ilçelerinin çeşitli mahalle ve sokaklarında elektrikler belirli saat aralıklarında kesik olacak. İşte ilçe ilçe detaylı kesinti programı ve etkilenen bölgeler:

Altındağ İlçesi: Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında saat 13.00 ile 15.00 arasında Kuveyt, Süleymanbey, 2449, 1529, İlkev ve 2450 sokaklarda enerji akışı sağlanamayacak.

Çankaya İlçesi: Gün boyunca farklı saat dilimlerinde beş ayrı bakım çalışması gerçekleştirilecek. 09.00 - 11.30: 3158, 3336, Alacaatlı, 1657 ve Yıldız 88. Sitesi çevresi. 13.00 - 15.00: Kuveyt, Süleymanbey, 2449, 1529, İlkev, 2450 sokaklar. 15.30 - 17.30: Meksika, 2450, 2449 numaralı hatlar. 09.00 - 13.00: Davdanlı, Abazlı, Karahasanlı, Akçaali, Evciler ve Kömürcü mahalleleri. 09.00 - 17.00: 448, Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy bölgeleri.

Keçiören İlçesi: Sabah saat 09.30 'da başlayacak olan geniş kapsamlı çalışmalar 17.30 'a kadar aralıksız sürecek. 1921/1, 1950/1, Şehit Bayram Uluer, 1926, 1929, 1931/1-, 1893, 1870, 1924, 1941, 1577, 1927, 1896/2, 1931, 1935, 1921, 1934, 1952, 1669, 1937 ve 1936 sokaklar kesintiden etkilenecek.

Mamak İlçesi: Bölgede toplam altı ayrı planlı kesinti uygulanacak. Sabah saat 09.00'da başlayan süreç bazı hatlarda akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek. 13.00 - 15.00: Kuveyt, Süleymanbey, 2449, 1529, İlkev, 2450 09.00 - 17.00: Kayaş, 84, 1539/5 09.00 - 10.30: 1946/1, 1943/1, Akşemsettin, Kıbrıs Köyü, Mavigöl 11.00 - 12.30: 2037/1, 2052/1, 2063, 2061, 2029/2, 2030/1, 2060, 2035/2, 2029/1, 2034/2, 2031/1, 2034/3, 1935, 2034/1, Atıf Efendi, Nur, 2035/1 13.30 - 15.00: 1874, 1878, 1867, 1885, 1891, 1879, 1868, 1877, 1866, 1869, 1884, 1865, 1880, 1876, 1856 15.30 - 17.00: 1520/2, 459, 1524, Kayaş, 1529, 1520/1

Sincan İlçesi: Şebeke iyileştirme çalışmaları 09.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kesintiden Muammer Aksoy Mahallesi ile çevredeki kırsal yerleşim yerleri ve yollar doğrudan etkilenecek.

Yenimahalle İlçesi: Elektrik kesintisinin yaklaşık 8 saat sürmesi planlanıyor. Çalışmalar 09.30 'da başlayacak ve 17.30 'da tamamlanacak. 2012, Çengel, 1904, Prof. Dr. Engin Arık, 1901, 2005, 2002 ve 2008 sokaklarda enerji kısıtlaması yaşanacak.

Polatlı İlçesi: Planlı kesinti 09.30 ile 17.30 saatleri arasında uygulanacak. Karaİlyas ile Aşağı ve Yukarı Kocahacılı çevresindeki bazı noktalar bu çalışmadan etkilenecek.

Haymana İlçesi: Elektrik kesintisi saat 10.00 'de başlayacak ve 14.00 'e kadar sürecek. Çalışma kapsamında Arabacı 1, Serinyayla, Kavurmacı, Altıpınar, Çeltikli, Halit Ağa, Akbenli, Yeniköy, Karahoca Küme, Atatürk..., Sığırcık, Kızılkoyunlu, Çelebi Yaylası, Karakaş ve Karasüleymanlı gibi birçok kırsal yerleşim ve bağlantı noktası etkilenecek.

Gölbaşı İlçesi: Dört ayrı bölgede çalışma yürütülecek. İlk kesintiler sabah saat 09.00'da başlayacak, son çalışmaların ise saat 18.00'de tamamlanması öngörülüyor. 292, 285, 291, 294, 289, 293, 281, 290 sokaklar ile Altunçanak, Aktif Doktorlar Koop, Şiringöl Köy Koop., 492, 584, Karaoğlan, 59, Ankara, 1025, 53, 61, 55, 60, 52 ve 54 numaralı hatlar programda yer alıyor.

Yetkililer, belirtilen saatlerin planlanan çalışma bitiş sürelerini gösterdiğini, teknik nedenler veya saha koşullarına bağlı olarak elektrik verme saatlerinde küçük sapmalar yaşanabileceğini hatırlatıyor.

Ankara'da elektrik kesintisinden etkilenecek olan vatandaşlar, Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesi ve dijital kanalları üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek anlık planlı kesintileri detaylı bir şekilde sorgulayabiliyor.

Şebeke arızaları ve acil durum bildirimleri için ise 186 numaralı çağrı merkezi kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.